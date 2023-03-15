Знакомство с Владикавказом

Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур

Мы предлагаем вам самый, пожалуй, необычный тур в Северную Осетию

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Мы предлагаем вам самый, пожалуй, необычный тур в Северную Осетию: вы не просто побываете в тех местах, куда не доехали еще ваши соседи и коллеги, вы увидите горы с самолета, узнаете, как это, когда небо – под ногами, познакомитесь с восхитительной историей гидроэнергетики в регионе, в буквальном смысле прикоснетесь к истории — побываете в тактильном этнографическом музее. Будем жить в гостинице и ездить на подготовленных джипах.

А наши прекрасные гиды расскажут вам обо всех подробностях жизни региона, удивят древними легендами и поделятся важными знаниями об истории и культуре.
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
Вода и Воздух Северной Осетии. Авиационный тур
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • полеты над горами Кавказа на парапланах, самолётах, планерах – поедем на аэродром, изучим основы планеризма, познакомимся с настоящими лётчиками и будем слушать их прекрасные авиационные байки, сделаем кучу крутых фотографий и вдоволь настреляемся из лука и из винтовки в настоящем тире;
  • крутые горные маршруты – будем качаться на огромных качелях, залезем в пещеру и поднимемся на башню, пройдёмся вдоль мистического Даргавса и насладимся блеском бурных рек;
  • многогранный Владикавказ – познакомимся с богатейшей историей развития во всех направлениях, включая промышленность, гидроэнергетику, авиацию и космос, и узнаем интересные факты о том, что именно здесь появились один из первых в России трамваев, аэроклубов и кинотеатров.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Трансфер в гостиницу, для прилетающих рекомендованными рейсами SU 1042 Москва – Владикавказ, прибытие в 10:40 и DP 195 Москва – Владикавказ, прибытие в 11:45.

Размещение.

Обед.

Пешеходная экскурсия по историческому центру города, осмотр достопримечательностей

Посещение планетария и школы космонавтики (временно заменен посещением Национального музея).

Торжественный ужин в ресторане национальной кухни.

2 день

Полет над горами на самолете, экскурсия по аэродрому, комплекс «Барбашово Поле»

Завтрак.

Трансфер на аэродром.

Экскурсия по аэродрому.

Полёт над Кавказским хребтом на самолёте (оплачивается дополнительно).

Авиационный обед с осетинскими пирогами.

Посещение мемориального комплекса «Барбашово Поле».

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

3 день

Кармадонская «кругосветка» и знаменитые Мидаграбинские водопады

Завтрак в отеле, выезд на экскурсию.

Посещение села Кобан и красивейшего небольшого водопада «Фырыдон», пешая прогулка в течение 20-30 минут.

Гизельдонская ГЭС – старейшая на Кавказе.

Древнее селение Хуссар Хинцаг.

Наскальное сооружение «Башня Кровника».

Село Даргавс.

Даргавский некрополь – крупнейший некрополь на Кавказе.

Мидаграбинские водопады.

Знаменитая долина водопадов, один из которых считается самым высоким в Европе (Мидаграбинская долина находится в пограничной зоне, въезд строго по паспорту).

Переезд через Даргавский перевал в Кармадонское ущелье, село Кармадон, заброшенные корпуса некогда знаменитого Кармадонского санатория.

Проезд через красивейшее Кармадонское ущелье, где сошёл ледник Колка, мемориальная доска С. Бодрова.

Остатки старых тоннелей.

4 день

Зарамагская ГЭС, курорт Цей

Завтрак,, выезд на экскурсию.

Посещение музея «Защитников Суарского ущелья» в с. Майрамадаг.

Въезд в Алагирское ущелье.

Остановка около памятника «Георгий победоносец выскакивает из скалы».

Остановка около сероводородного озера.

Зарамагская ГЭС-1.

Посёлок Мизур (бывший шахтёрский посёлок, центр горнорудного производства в горах Осетии)

Головная ГЭС и Зарамагское водохранилище.

Курорт Цей: обед, подъём на канатной дороге к Сказскому леднику, прогулка по экотропе на водопад Шагацикомдон.

С. Унал. – экскурсия по этнографическому музею.

Возвращение в город, ужин.

5 день

Отъезд

Завтрак.

Активности по собственному желанию.

Трансфер в аэропорт

Если ваш самолет ближе к вечеру, наши профессиональные гиды подберут для вас интересный досуг в городе или за его пределами, помогут организовать трансфер в аэропорт или съездить за сувенирами.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (номера twin/double).

  • отель «Владикавказ» – номера повышенной комфортности;
  • отель «Роза Ветров».

Доплата за одноместное размещение – 7 500 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Владикавказ»

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Отель «Роза Ветров»

4 ночи

Отель «Роза Ветров Оздоровительный центр» расположен в поселке Верхний Фиагдон. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж. В отеле можно забронировать семейные номера. Рядом оборудована детская игровая площадка. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Кроме того, гости могут поплавать в крытом бассейне.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указнное в программе
  • Питание по программе: 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина
  • Торжественный приветственный ужин в ресторане национальной кухни в первый день
  • Трансферы из/в аэропорт для пребывающих рекомендованными рейсами
  • В горах — комфортабельные трансферы с высококвалифицированными и вежливыми водителями
  • Опытные сопровождающие на всей протяженности поездки
  • Экскурсия по аэродрому и знакомство с техникой
  • Обед на аэродроме в компании настоящих пилотов4
  • Входные билеты на все объекты по маршруту
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Посещение планетария с экскурсией (или Нац. музею)
  • Прогулки в горах с гидом, маршрут зависит от сезона
  • Консультативная поддержка со стороны организаторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Полёт на самолёте (30 мин., стоимость от 3.000 руб) зависит от погодных условий и количества человек в группе
  • Продление программы по желанию
  • Полёты на планере в горы – 11 000 руб
  • Полёты на планере с пилотажем – 5 000 руб.
  • Полёты на парапланах в горном ущелье – 5 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активных прогулок и переездов по горной местности;
  • теплые вещи;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • солнцезащитный крем;

Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы, особенно в межсезонье.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендованные рейсы

Вам подойдут рейсы, прилетающие во Владикавказ до 13:00 и вылетающие после 16:00.

Рекомендованные рейсы

Прилёт: Аэрофлот SU-1042 Москва – Владикавказ, вылет из Москвы в 9:30

Вылет: Победа DP-196 Владикавказ – Москва, вылет из Владикавказа в 16.10

Будет ли полет на самолете?

Даже в Осетии порой случается нелётная погода.

Поэтому мы предполагаем, что полёт будет, но чисто на всякий случай выносим его отдельной графой. Цена актуальна при наборе полной группы, финальная стоимость обговаривается за три дня до начала тура, но не превышает 4.500 тыс. руб.

Будут ли полеты на парапланах и планерах?

Полёты на парапланах и планерах предлагаются в качестве доп. опции.

Полетать можно начиная примерно с апреля, с марта, если очень повезёт.

Но с большей вероятностью – летом.

Зимой, примерно с конца октября, они и вовсе впадают в спячку.

Планер – это безмоторный летательный аппарат.

На нём можно делать фигуры пилотажа под руководством опытного пилота или полететь парить над горами.

Старт с аэродрома Гизель, где мы будем летать на самолётах.

Параплан – это другое.

Это типа парашюта, но созданного, чтобы лететь вверх, а не вниз.

Парапланеристы обитают в горах, недалече от Даргавса.

Мы будем к ним заезжать при любой возможности.

Не страшно ли ездить по горам?

Нет, по горам ездить очень интересно!

Мы подобрали для вас такой маршрут, чтобы, с одной стороны, показать вам за один раз почти всё самое интересное, а с другой — не утомить вас дальними переездами.

Тем более, что в вашем распоряжении будет комфортный транспорт, подготовленный для таких поездок, а за рулём –опытный водитель, который знает эти горные дороги лучше, чем городской житель – географию местных кофеен.

Можно ли организовать тур в другие даты?

Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.

Стоимость такого тура уточняется дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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