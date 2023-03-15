Знакомство с Владикавказом

Преимущества этого путешествия:
Трансфер в гостиницу, для прилетающих рекомендованными рейсами SU 1042 Москва – Владикавказ, прибытие в 10:40 и DP 195 Москва – Владикавказ, прибытие в 11:45.
Размещение.
Обед.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города, осмотр достопримечательностей
Посещение планетария и школы космонавтики (временно заменен посещением Национального музея).
Торжественный ужин в ресторане национальной кухни.
Завтрак.
Трансфер на аэродром.
Экскурсия по аэродрому.
Полёт над Кавказским хребтом на самолёте (оплачивается дополнительно).
Авиационный обед с осетинскими пирогами.
Посещение мемориального комплекса «Барбашово Поле».
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Завтрак в отеле, выезд на экскурсию.
Посещение села Кобан и красивейшего небольшого водопада «Фырыдон», пешая прогулка в течение 20-30 минут.
Гизельдонская ГЭС – старейшая на Кавказе.
Древнее селение Хуссар Хинцаг.
Наскальное сооружение «Башня Кровника».
Село Даргавс.
Даргавский некрополь – крупнейший некрополь на Кавказе.
Мидаграбинские водопады.
Знаменитая долина водопадов, один из которых считается самым высоким в Европе (Мидаграбинская долина находится в пограничной зоне, въезд строго по паспорту).
Переезд через Даргавский перевал в Кармадонское ущелье, село Кармадон, заброшенные корпуса некогда знаменитого Кармадонского санатория.
Проезд через красивейшее Кармадонское ущелье, где сошёл ледник Колка, мемориальная доска С. Бодрова.
Остатки старых тоннелей.
Завтрак,, выезд на экскурсию.
Посещение музея «Защитников Суарского ущелья» в с. Майрамадаг.
Въезд в Алагирское ущелье.
Остановка около памятника «Георгий победоносец выскакивает из скалы».
Остановка около сероводородного озера.
Зарамагская ГЭС-1.
Посёлок Мизур (бывший шахтёрский посёлок, центр горнорудного производства в горах Осетии)
Головная ГЭС и Зарамагское водохранилище.
Курорт Цей: обед, подъём на канатной дороге к Сказскому леднику, прогулка по экотропе на водопад Шагацикомдон.
С. Унал. – экскурсия по этнографическому музею.
Возвращение в город, ужин.
Завтрак.
Активности по собственному желанию.
Трансфер в аэропорт
Если ваш самолет ближе к вечеру, наши профессиональные гиды подберут для вас интересный досуг в городе или за его пределами, помогут организовать трансфер в аэропорт или съездить за сувенирами.
Тур предусматривает проживание в гостинице (номера twin/double).
Доплата за одноместное размещение – 7 500 рублей.
Гостиница «Владикавказ» находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Отель «Роза Ветров Оздоровительный центр» расположен в поселке Верхний Фиагдон. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж. В отеле можно забронировать семейные номера. Рядом оборудована детская игровая площадка. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Кроме того, гости могут поплавать в крытом бассейне.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы, особенно в межсезонье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Вам подойдут рейсы, прилетающие во Владикавказ до 13:00 и вылетающие после 16:00.
Рекомендованные рейсы
Прилёт: Аэрофлот SU-1042 Москва – Владикавказ, вылет из Москвы в 9:30
Вылет: Победа DP-196 Владикавказ – Москва, вылет из Владикавказа в 16.10
Даже в Осетии порой случается нелётная погода.
Поэтому мы предполагаем, что полёт будет, но чисто на всякий случай выносим его отдельной графой. Цена актуальна при наборе полной группы, финальная стоимость обговаривается за три дня до начала тура, но не превышает 4.500 тыс. руб.
Полёты на парапланах и планерах предлагаются в качестве доп. опции.
Полетать можно начиная примерно с апреля, с марта, если очень повезёт.
Но с большей вероятностью – летом.
Зимой, примерно с конца октября, они и вовсе впадают в спячку.
Планер – это безмоторный летательный аппарат.
На нём можно делать фигуры пилотажа под руководством опытного пилота или полететь парить над горами.
Старт с аэродрома Гизель, где мы будем летать на самолётах.
Параплан – это другое.
Это типа парашюта, но созданного, чтобы лететь вверх, а не вниз.
Парапланеристы обитают в горах, недалече от Даргавса.
Мы будем к ним заезжать при любой возможности.
Нет, по горам ездить очень интересно!
Мы подобрали для вас такой маршрут, чтобы, с одной стороны, показать вам за один раз почти всё самое интересное, а с другой — не утомить вас дальними переездами.
Тем более, что в вашем распоряжении будет комфортный транспорт, подготовленный для таких поездок, а за рулём –опытный водитель, который знает эти горные дороги лучше, чем городской житель – географию местных кофеен.
Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.
Стоимость такого тура уточняется дополнительно.