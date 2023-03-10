Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

За 5 зимних дней устроим полное погружение в Кавказ

5
3 отзыва
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За 5 зимних дней устроим полное погружение в Кавказ – мы увидим самые интересные места республик Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

Не побоимся «объять необъятное» – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Подъем на Эльбрус
Подъем на Эльбрус
Подъем на канатке на Эльбрус – визитную карточку Северного Кавказа
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда – традиционные кавказские блюда

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

19:00-21:30 Аланский вечершоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (доп. плата, бронировать заранее).

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон Даргавс Город мертвых Башня Курта и Тага селение Цмити —Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье Кадаргаванский каньон скальная крепость Дзивгис.

19:00-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи Цейское ущелье канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар —смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье Чегемские водопады Баксанское ущелье поляна Нарзанов поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин —самостоятельно (доп. плата).

Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Новогодние заезды 31.12.2022 и 01.03.2023 альтернативное размещение в Нальчике.

Продолжительность 9 часов, 315 км.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
5 день

Подъем на Эльбрус

09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м..

Переезд в Минеральные Воды (187 км)

Эльбрус —визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед —самостоятельно (доп. плата).

14:00 групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Подъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на Эльбрус

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура за номер для заездов с 01.12.2022-03.04.2023:

РазмещениеКатегория номера

Dbl/ Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт4836032162,571842,570215Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт5161536347,576027,573005Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт516153332574632,571610Шв. стол
полулюкс544053937078817,575097,5Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплексстандарт750205177010555597650Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Варианты проживания

Кадгарон Отель

4 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.

До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Кадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон Отель

Владикавказ 3

4 ночи

Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».

К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.

В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.

Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Планета Люкс 3

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Альпина

4 ночи

Отель «Альпина» расположен на поляне Азау в селе Терскол, в 100 метрах от горнолыжных подъемников, ведущих на гору Эльбрус. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и оснащенные телевизором номера.

Гости отеля «Альпина» могут заняться сноубордингом, хелискиингом и кайтбордингом. Кроме того, в этой гостинице можно посетить кинозал и поиграть в настольный теннис.

Все номера оформлены в теплых тонах. Пол в них застелен напольным покрытием. В ванной комнате установлен душ.

В ресторане гостиницы «Альпина» подают блюда европейской и кавказской кухни. В лобби-баре можно заказать напитки.

АльпинаАльпинаАльпинаАльпина

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау/Чегет, Новогодние заезды 31.12.2022 и 03.01.2023 альтернативное размещение в Нальчике
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1600 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией. (1900 руб. взрослый, 1600 руб. дети до 18 лет)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
10 мар 2023
Тур интересный, виды прекрасные. Горная Дигория великолепна. Горы это лучшее, что может быть.
Н
9 мар 2023
Здравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,куда хочется вернуться! И мы обязательно это сделаем летом!
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. за дивные красоты, за вкусные приёмы,за знакомство с традициями и обычаями Дагестана, прекрасный молодой человек, интересный собеседник! Наш водитель Кадырбек-ас дорог,с ним хоть на Луну(в тумане ориентируется как рыба в воде)!
В Чечне отдельное спасибо гиду Анзору! Его голова-дом советов! Много и интересно рассказывает,за маской грозного горца,скрывается тонкий организации человек!
Спасибо большое!
Здравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,кудаЗдравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,куда
Д
8 мар 2023
Отличные гиды, насыщенная программа.

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