4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000₽ за человека
7 дней
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Начало: Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
83 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга30 апреля 2024Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Все»
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