Что ещё посмотреть – экскурсии в Вологде

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
33 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
30 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
6 авг в 09:00
12 авг в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Пешая
51 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
6 авг в 09:00
12 авг в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
На яхте
11 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по Северо-Двинскому каналу
Погрузитесь в атмосферу древнего новгородского волока и насладитесь красотами северной природы. Увлекательное путешествие по Северо-Двинскому каналу и озёрам
Начало: По договорённости
7 авг в 08:30
12 авг в 08:30
35 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Отлично провели время. И дети и взрослые были в восторге. На территории, где проводился мастер-класс были животные, поэтому даже самым маленьким из наших детей (2 года ребёнку), было интересно. Отдельное спасибо организатору за понимание и перенос времени мастер-класса.
  • Н
    Надежда
    25 июля 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Отличная экскурсия! За один час столько интересной информации! Взрослым и детям (10 и 13 лет)- понравилось! Рекомендую!!!
  • Г
    Григорий
    24 июля 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Мы просто в восторге! Уж на каких только экскурсиях мы не были, но эта – совершенно особенная. Ирина – очень талантливая
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    рассказчица, её хочется слушать и слушать. Очень интересно, живо, с огоньком, юмором. Словно путешествуешь во времени, слушая её рассказы о судьбе этого прекрасного дома и удивительных людях, давших ему вторую жизнь. Попутно Ирина рассказала нам много интересного о прошлом и настоящем Вологды. Мы были там впервые, и нам всё было в новинку. Мы очень рады, что попали на эту экскурсию. Честно говоря, у меня было предчувствие, что это будет что-то особенное. Но это тот случай, когда реальность превзошла ожидания. Спасибо.

    Мы просто в восторге!Мы просто в восторге!Мы просто в восторге!Мы просто в восторге!
  • E
    Elena
    24 июля 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!
    Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!
  • М
    Мария
    23 июля 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Очень приятная экскурсия, дети были в восторге
  • И
    Ирина
    20 июля 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Алексей хороший рассказчик, грамотный и эрудированный. Тема интересна и многогранна, хотелось бы еще больше интересных запоминающих фактов)
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Интересная и живая экскурсия об истории дома с лилиями из которой мы узнали о прежних владельцах дома, об их судьбе. Очень много ценных вещей из разных эпох. Спасибо семье Якимовых за восстановление старинных домов и любовь к истории.
    Интересная и живая экскурсия об истории дома с лилиями из которой мы узнали о прежних владельцах
  • И
    Игорь
    8 июля 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Огромное спасибо Зосиме за отлично проведённую экскурсию в монастыре. Всё чётко, по делу.
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Было интересно и подростку 15 лет(обычно перспектива посещения монастыря не вызывает восторга) и взрослым. Спасибо. Мы смогли получить ответы на все возникшие вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
  2. «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
  3. Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
  4. Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вологодский Кремль
  2. Софийский собор
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Набережная
  8. Воскресенский собор
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в августе 2024
Сейчас в Вологде в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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