1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеЭкскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
6 авг в 09:00
12 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
6 авг в 09:00
12 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
11 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по Северо-Двинскому каналу
Погрузитесь в атмосферу древнего новгородского волока и насладитесь красотами северной природы. Увлекательное путешествие по Северо-Двинскому каналу и озёрам
Начало: По договорённости
7 авг в 08:30
12 авг в 08:30
35 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 июля 2024Отлично провели время. И дети и взрослые были в восторге. На территории, где проводился мастер-класс были животные, поэтому даже самым маленьким из наших детей (2 года ребёнку), было интересно. Отдельное спасибо организатору за понимание и перенос времени мастер-класса.
- ННадежда25 июля 2024Отличная экскурсия! За один час столько интересной информации! Взрослым и детям (10 и 13 лет)- понравилось! Рекомендую!!!
- ГГригорий24 июля 2024Мы просто в восторге! Уж на каких только экскурсиях мы не были, но эта – совершенно особенная. Ирина – очень талантливая
- EElena24 июля 2024Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!
- ММария23 июля 2024Очень приятная экскурсия, дети были в восторге
- ИИрина20 июля 2024Алексей хороший рассказчик, грамотный и эрудированный. Тема интересна и многогранна, хотелось бы еще больше интересных запоминающих фактов)
- ЕЕкатерина15 июля 2024Интересная и живая экскурсия об истории дома с лилиями из которой мы узнали о прежних владельцах дома, об их судьбе. Очень много ценных вещей из разных эпох. Спасибо семье Якимовых за восстановление старинных домов и любовь к истории.
- ИИгорь8 июля 2024Огромное спасибо Зосиме за отлично проведённую экскурсию в монастыре. Всё чётко, по делу.
- ЕЕлена19 июня 2024Было интересно и подростку 15 лет(обычно перспектива посещения монастыря не вызывает восторга) и взрослым. Спасибо. Мы смогли получить ответы на все возникшие вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Что ещё посмотреть»
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