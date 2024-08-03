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рассказчица, её хочется слушать и слушать. Очень интересно, живо, с огоньком, юмором. Словно путешествуешь во времени, слушая её рассказы о судьбе этого прекрасного дома и удивительных людях, давших ему вторую жизнь. Попутно Ирина рассказала нам много интересного о прошлом и настоящем Вологды. Мы были там впервые, и нам всё было в новинку. Мы очень рады, что попали на эту экскурсию. Честно говоря, у меня было предчувствие, что это будет что-то особенное. Но это тот случай, когда реальность превзошла ожидания. Спасибо.