2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
11 авг в 09:00
17 авг в 09:30
4 700₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеЭкскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина: храмы, деревянная архитектура и уникальные памятники
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
6 авг в 08:00
12 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
3 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 августа 2024Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻 узнали очень многое из истории страны и города в частности. Особенно потряс памятник Ленину))) мы много где побывали, но такого вождя увидели впервые)))
- ЕЕкатерина31 июля 2024Елена,провела для нас очень интересную экскурсию,в комфортном темпе и настоящим вологодским характером.
- ГГалина29 июля 2024Хорошая экскурсия с профессиональным гидом и очень приятным человеком. Всё чётко, конкретно, без лишней быстро забывающейся информации. Рассказ с любовью
- ДДарья28 июля 2024Алексей до конца экскурсии сохраняет интригу, сложные исторические моменты рассказывает доступно и увлекательно. .
- ДДмитрий26 июля 2024Елена - очень приятный и душевный собеседник. Экскурсия по Вологде прошла очень интересно и на одном дыхании: увидели и послушали про вологодскую архитектуру, занимательные истории, зашли в Снежинку, где нам показали как плетется кружево. Очень здорово, рекомендую!
- ГГригорий24 июля 2024Мы просто в восторге! Уж на каких только экскурсиях мы не были, но эта – совершенно особенная. Ирина – очень талантливая
- EElena24 июля 2024Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!
- ВВсеволод19 июля 2024Очень интересная экскурсия и маршрут. Алексей мастер своего дела.
- ЕЕкатерина15 июля 2024Интересная и живая экскурсия об истории дома с лилиями из которой мы узнали о прежних владельцах дома, об их судьбе. Очень много ценных вещей из разных эпох. Спасибо семье Якимовых за восстановление старинных домов и любовь к истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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