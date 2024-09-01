2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
11 сен в 09:30
12 сен в 09:30
4 700₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город, где резной палисад: индивидуальная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде познакомит вас с деревянными домами XVIII - начала XX вв., уникальной резьбой и интересными судьбами вологжан. Узнайте больше о городе
Начало: На улице Ленинградская
Завтра в 08:30
9 сен в 12:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 сентября 2024Елена-прекрасный экскурсовод! Профессионал. Экскурсией остались очень довольны. Маршрут был составлен познавательно и обстановка была душевная. Время пролетело незаметно. Огромная благодарность Елене и дальнейших творческих успехов!
- ММария1 сентября 2024Нашим экскурсоводом был Андрей, который буквально поразил мою маму своими знаниями. Требования к экскурсоводу в нашей семье очень высокие так
- ЯЯрослав1 сентября 2024Елена - прекрасный экскурсовод, отлично знает и любит свой город! Рекомендую!
- ООльга29 августа 2024Спасибо большое Елене за отличную экскурсию по Вологде! Мы узнали много подробностей из истории города, прошлись живописным маршрутом. Повествование было
- ООльга16 августа 2024В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала Антона, потому что мне
- ЧЧаплыгина8 августа 2024Очень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось место и роль города с
- ООльга5 августа 2024все было познавательно и по делу
- ООльга3 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Маршрут выстроен интересно, информация подана так, что не перегружает, но в то же время много познавательного рассказывается.
- ААнна28 июля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Алексей большой знаток истории Вологды и старинного быта. С удовольствием и развёрнуто отвечает на дополнительные вопросы. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На Рождество»
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