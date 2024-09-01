читать дальше показалось, что именно он расскажет нам основное из истории города доступно и понятно даже детям от 10-15 лет. И не ошиблась. Интересные факты истории, самые красивые места, - всё мы увидели и узнали из рассказа Антона. Поняли, что нам обязательно нужно ещё посмотреть и где побывать. Спасибо огромное!

В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала Антона, потому что мне