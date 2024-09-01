На Рождество – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Вологде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Пешая
170 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
11 сен в 09:30
12 сен в 09:30
4 700 за всё до 10 чел.
Город, где резной палисад
Пешая
70 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город, где резной палисад: индивидуальная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде познакомит вас с деревянными домами XVIII - начала XX вв., уникальной резьбой и интересными судьбами вологжан. Узнайте больше о городе
Начало: На улице Ленинградская
Завтра в 08:30
9 сен в 12:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда - первое знакомство
Пешая
24 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 сентября 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Елена-прекрасный экскурсовод! Профессионал. Экскурсией остались очень довольны. Маршрут был составлен познавательно и обстановка была душевная. Время пролетело незаметно. Огромная благодарность Елене и дальнейших творческих успехов!
  • М
    Мария
    1 сентября 2024
    Город, где резной палисад
    Нашим экскурсоводом был Андрей, который буквально поразил мою маму своими знаниями. Требования к экскурсоводу в нашей семье очень высокие так
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    как сами заняты в туризме более 20 лет. Настаиваю на том, что задача экскурсовода не просто рассказать о городе, а сделать так, чтобы город раскрылся перед туристами во всей красе. Андрею это удалось.

  • Я
    Ярослав
    1 сентября 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Елена - прекрасный экскурсовод, отлично знает и любит свой город! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    29 августа 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Спасибо большое Елене за отличную экскурсию по Вологде! Мы узнали много подробностей из истории города, прошлись живописным маршрутом. Повествование было
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    легким и непринужденным, у Елены - глубокие краеведческие знания, интересная и доступная форма подачи материала. 3 часа пролетели незаметно, Елена ответила на все наши вопросы, возникшие во время экскурсии. Однозначно рекомендую этого гида, останетесь довольны!!!

  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Вологда - первое знакомство
    В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала Антона, потому что мне
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    показалось, что именно он расскажет нам основное из истории города доступно и понятно даже детям от 10-15 лет. И не ошиблась. Интересные факты истории, самые красивые места, - всё мы увидели и узнали из рассказа Антона. Поняли, что нам обязательно нужно ещё посмотреть и где побывать. Спасибо огромное!

    В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала
  • Ч
    Чаплыгина
    8 августа 2024
    Вологда - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось место и роль города с
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    течением времени. В частности интересно было узнать об особенностях архитектурного стиля Вологодчины. Смело можно заказывать экскурсию тем, кто уже знаком с Вологдой, и тем, кто оказался здесь впервые.

    Очень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось местоОчень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось местоОчень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось местоОчень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось место
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Город, где резной палисад
    все было познавательно и по делу
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Вологда - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия! Маршрут выстроен интересно, информация подана так, что не перегружает, но в то же время много познавательного рассказывается.
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    Погуляли с удовольствием, с нами был житель города, она для себя открыла новые стороны города. Антону спасибо огромное за прекрасное знакомство с городом!

  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Город, где резной палисад
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Алексей большой знаток истории Вологды и старинного быта. С удовольствием и развёрнуто отвечает на дополнительные вопросы. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На Рождество»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Вологодский Кремль
  2. Софийский собор
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Дом Засецких
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в сентябре 2024
Сейчас в Вологде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 264 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2024 год на рождество, 264 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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