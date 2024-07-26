Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Вологде, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Листаем Вологду
Пешая
12 отзывов
1 час
Индивидуальная
Листаем Вологду: Групповая экскурсия по основным достопримечательностям
Замечательная прогулка по Вологде с посещением кремля, купеческих домов и арт объектов. Узнайте о великих личностях и загадках города
Начало: Маяковского, 1
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия по Вологде
Пешая
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
На машине
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Космическая Вологда
Пешая
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Космическая Вологда: экскурсия по муралам, памятникам и истории
Погрузитесь в мир «Космической Вологды»! Узнайте о муралах, баскетболе и героических памятниках. Прогулка по центру города подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Проспект Победы 71
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатертна
    26 июля 2024
    Листаем Вологду
    Спасибо большое за интересный рассказ о Вологде. Всё было очень гармонично, интересно и познавательно!
  • h
    hi+79621
    23 июля 2024
    Листаем Вологду
    Прекрасная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Листаем Вологду
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  3. Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
  4. Космическая Вологда
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вологодский Кремль
  2. Софийский собор
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Набережная
  8. Воскресенский собор
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в августе 2024
Сейчас в Вологде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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