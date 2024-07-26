1 час
Индивидуальная
Листаем Вологду: Групповая экскурсия по основным достопримечательностям
Замечательная прогулка по Вологде с посещением кремля, купеческих домов и арт объектов. Узнайте о великих личностях и загадках города
Начало: Маяковского, 1
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Космическая Вологда: экскурсия по муралам, памятникам и истории
Погрузитесь в мир «Космической Вологды»! Узнайте о муралах, баскетболе и героических памятниках. Прогулка по центру города подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Проспект Победы 71
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатертна26 июля 2024Спасибо большое за интересный рассказ о Вологде. Всё было очень гармонично, интересно и познавательно!
- hhi+7962123 июля 2024Прекрасная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Популярные экскурсии»
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