Все – экскурсии в Вологде

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Пешая
152 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
11 авг в 09:00
17 авг в 09:30
4 700 за всё до 10 чел.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
33 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Вологда и её старина
Пешая
306 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина: храмы, деревянная архитектура и уникальные памятники
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
6 авг в 08:00
12 авг в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
На яхте
11 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по Северо-Двинскому каналу
Погрузитесь в атмосферу древнего новгородского волока и насладитесь красотами северной природы. Увлекательное путешествие по Северо-Двинскому каналу и озёрам
Начало: По договорённости
7 авг в 08:30
12 авг в 08:30
35 000 за всё до 5 чел.
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Пешая
1.5 часа
Водная прогулка
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
3 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Вологда и её старина
    Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻 узнали очень многое из истории страны и города в частности. Особенно потряс памятник Ленину))) мы много где побывали, но такого вождя увидели впервые)))
    Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Елена,провела для нас очень интересную экскурсию,в комфортном темпе и настоящим вологодским характером.
    Елена,провела для нас очень интересную экскурсию,в комфортном темпе и настоящим вологодским характеромЕлена,провела для нас очень интересную экскурсию,в комфортном темпе и настоящим вологодским характеромЕлена,провела для нас очень интересную экскурсию,в комфортном темпе и настоящим вологодским характеромЕлена,провела для нас очень интересную экскурсию,в комфортном темпе и настоящим вологодским характеромЕлена,провела для нас очень интересную экскурсию,в комфортном темпе и настоящим вологодским характером
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Хорошая экскурсия с профессиональным гидом и очень приятным человеком. Всё чётко, конкретно, без лишней быстро забывающейся информации. Рассказ с любовью
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    к своему городу. Спокойная, приятная подача. Абсолютная вежливость и терпение к вопросам и пожеланиям клиентов. Было интересно и очень комфортно. Осталось очень приятное послевкусие от экскурсии.

  • Д
    Дарья
    28 июля 2024
    Вологда и её старина
    Алексей до конца экскурсии сохраняет интригу, сложные исторические моменты рассказывает доступно и увлекательно. .
  • Д
    Дмитрий
    26 июля 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Елена - очень приятный и душевный собеседник. Экскурсия по Вологде прошла очень интересно и на одном дыхании: увидели и послушали про вологодскую архитектуру, занимательные истории, зашли в Снежинку, где нам показали как плетется кружево. Очень здорово, рекомендую!
  • Г
    Григорий
    24 июля 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Мы просто в восторге! Уж на каких только экскурсиях мы не были, но эта – совершенно особенная. Ирина – очень талантливая
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    рассказчица, её хочется слушать и слушать. Очень интересно, живо, с огоньком, юмором. Словно путешествуешь во времени, слушая её рассказы о судьбе этого прекрасного дома и удивительных людях, давших ему вторую жизнь. Попутно Ирина рассказала нам много интересного о прошлом и настоящем Вологды. Мы были там впервые, и нам всё было в новинку. Мы очень рады, что попали на эту экскурсию. Честно говоря, у меня было предчувствие, что это будет что-то особенное. Но это тот случай, когда реальность превзошла ожидания. Спасибо.

    Мы просто в восторге!Мы просто в восторге!Мы просто в восторге!Мы просто в восторге!
  • E
    Elena
    24 июля 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!
    Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!Просто великолепно!!!!! Очень интересная экскурсия! Ирина невероятно талантливая рассказчица!!!
  • В
    Всеволод
    19 июля 2024
    Вологда и её старина
    Очень интересная экскурсия и маршрут. Алексей мастер своего дела.
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Интересная и живая экскурсия об истории дома с лилиями из которой мы узнали о прежних владельцах дома, об их судьбе. Очень много ценных вещей из разных эпох. Спасибо семье Якимовых за восстановление старинных домов и любовь к истории.
    Интересная и живая экскурсия об истории дома с лилиями из которой мы узнали о прежних владельцах

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Все»

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  1. Вологда резная, кружевная, белокаменная
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  4. Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
  5. Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Какие места ещё посмотреть в Вологде
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  1. Вологодский Кремль
  2. Софийский собор
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Набережная
  8. Воскресенский собор
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в августе 2024
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