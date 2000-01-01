Авторская обзорная экскурсия по Вологде

Лариса Г.
Лариса Г. – Гид из Вологды
Отправляйтесь исследовать город 🏙️, который, согласно рейтингам профессионалов туристской сферы, регулярно входит в ТОП-10 лучших городов для отдыха в России, четвёртую строчку в рейтинге лучших городов в России для отдыха с семьёй по версии журнала Forbes, кроме того входит в тройку по популярности городов «Серебряного ожерелья России» — Вологду.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Авторская обзорная экскурсия по Вологде

Что вы увидите

  • памятник Герасиму
  • Резиной палисад
  • Вологодский кремль
  • Торговые ряды
  • Площадь Революции
Город–кладовая русских традиций и ремёсел
Название города происходит от финно-угорского «Вологда» и означает «чистая вода». Город 🏙️ основан в 1147 году чудотворцем Герасимом и прошлое Вологды оставило заметный след в исторических событиях Русского государства. Некогда небольшое монастырское поселение в течение нескольких веков было объектом притязаний русских князей и стремительно развивалось благодаря выгодному местоположению и богатым ресурсами землям.

Что вас ждёт:

  • На экскурсии 🧭, я обязательно расскажу историю 📖 города и покажу всё самое интересное. Вы увидите древние храмы, торговые ряды, памятники и площади. Обязательно увидите Вологодский Кремль, который к настоящему времени представляет собой окруженный крепостными стенами Архиерейский двор. Вологодский кремль начал возводиться в XVI веке во время правления Ивана Грозного. Планируемая территория в два раза превосходила территорию Московского Кремля. «Его великого государя повелением заложен град месяца апреля в 28 день на память святых апостолов Иасона и Сосипатра». Так в 1565 году Вологда получила второе название — Иасон-город 🏙️.
  • Я покажу вам Городище — историческое место основания города. Считается, что Вологда была основана как центр владений Новгородской республики. В 1960 году памятник получил статус объекта культурного наследия федерального значения.
  • Прикоснуться к уникальным особенностям северных ремесел возможно в Центре «Резной Палисад», в котором представлены народные промыслы. Изделия из бересты, дерева, льна, различные виды росписи, представлены работы традиционной вышивки, гончарного дела и изготовления кукол-оберегов.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 г. Вологда, ул. Маяковского
Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Авторская обзорная экскурсия по Вологде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лариса Г.
Лариса Г.
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