Лариса Г. – Гид из Вологды

Отправляйтесь исследовать город 🏙️, который, согласно рейтингам профессионалов туристской сферы, регулярно входит в ТОП-10 лучших городов для отдыха в России, четвёртую строчку в рейтинге лучших городов в России для отдыха с семьёй по версии журнала Forbes, кроме того входит в тройку по популярности городов «Серебряного ожерелья России» — Вологду.