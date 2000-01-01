Название города происходит от финно-угорского «Вологда» и означает «чистая вода». Город 🏙️ основан в 1147 году чудотворцем Герасимом и прошлое Вологды оставило заметный след в исторических событиях Русского государства. Некогда небольшое монастырское поселение в течение нескольких веков было объектом притязаний русских князей и стремительно развивалось благодаря выгодному местоположению и богатым ресурсами землям.
Что вас ждёт:
На экскурсии 🧭, я обязательно расскажу историю 📖 города и покажу всё самое интересное. Вы увидите древние храмы, торговые ряды, памятники и площади. Обязательно увидите Вологодский Кремль, который к настоящему времени представляет собой окруженный крепостными стенами Архиерейский двор. Вологодский кремль начал возводиться в XVI веке во время правления Ивана Грозного. Планируемая территория в два раза превосходила территорию Московского Кремля. «Его великого государя повелением заложен град месяца апреля в 28 день на память святых апостолов Иасона и Сосипатра». Так в 1565 году Вологда получила второе название — Иасон-город 🏙️.
Я покажу вам Городище — историческое место основания города. Считается, что Вологда была основана как центр владений Новгородской республики. В 1960 году памятник получил статус объекта культурного наследия федерального значения.
Прикоснуться к уникальным особенностям северных ремесел возможно в Центре «Резной Палисад», в котором представлены народные промыслы. Изделия из бересты, дерева, льна, различные виды росписи, представлены работы традиционной вышивки, гончарного дела и изготовления кукол-оберегов.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 г. Вологда, ул. Маяковского
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.