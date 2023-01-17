Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву

Этот тур создан специально

5
2 отзыва
Этот тур создан специально для тех, кто хочет вырваться из серых городских будней в мир чистой первозданной природы Кавказа и при этом ограничен по времени коротким отпуском. Мы приглашаем вас посетить легендарный район Безенги — самый высокогорный и заповедный.

Пройдясь по гигантским моренам вековых ледников, насладившись альпийскими лугами и видами заснеженных вершин всего за пять дней вы преобразитесь и вернетесь домой, обновленные и полные впечатлений.
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • пятидневный тур подойдет даже для самого короткого отпуска;
  • проживание в легендарном альпинистском лагере Безенги;
  • посетите территорию Кабардино – Балкарского высокогорного заповедника, одного из самых красивых на всем Северном Кавказе;
  • перед нами предстанут во всей красе – ледовая стена горы Уллауз, пятитысячник Коштан-тау, треугольная вершина Гестолы, вершина Дыхтау, панорамы Безенгийской стены.

Тур проводится по индивидуальному запросу для группы 2-4 человека в летний период.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в альплагерь Безенги

Путешествие начнется с прибытия в аэропорт города Минеральные воды.

Из аэропорта вас отвезут в легендарный альпинистский лагерь Безенги на территории Кабардино-Балканского заповедника.

Лагерь располагается на пересечении двух ущелий с видом на почти километровую ледовую стену горы Уллауз, пятитысячник Коштан-тау и треугольную вершину Гестолы.

На территории лагеря очень развитая инфраструктура, тут располагаются несколько кафе, большая столовая, сауна, магазины и отели от стандартных корпусов до эксклюзивных домиков в национальном балканском стиле.

После размещения в гостинице вы сможете поужинать и освоиться на территории лагеря.

Прибытие в альплагерь Безенги
2 день

Выход к Безенгийскому леднику

Сегодня после завтрака вы совершите акклиматизационный выход в Безенгийское ущелье к одноименному леднику.

Перед вами предстанут во всей красе панорамы Безенгийской стены, Безенгийского ледника.

Поднявшись на высоту 3200 метров устроим небольшой пикник и вернемся в гостиницу во второй половине дня.

Ночь в отеле альплагеря.

Выход к Безенгийскому ледникуВыход к Безенгийскому леднику
3 день

Прогулка к Северному массиву

После вчерашний акклиматизации мы покинем блага цивилизации альплагеря и уйдем к Северному массиву, чтобы переночевать в палатках среди девственной природы Кабардино-Балканского высокогорного заповедника, недалеко от ледника Мижирги, а массив гор окружит нас величественной подковой собранной из безенгийских вершин.

Прогулка к Северному массиву
4 день

Дыхтау

Сегодня после завтрака и сборов лагеря вы продолжите свой маршрут среди величественных гор к подножию Дыхтау – одной из самых красивых вершин в этом районе.

После пикника нас ждет спуск в альплагерь и ночь в отеле.

Дыхтау
5 день

Вылет домой

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле альплагеря Безенги и одну ночь в палатке.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
Проживание 2 чел. 3 чел. 4 чел.
Теплый Угол 42 300 36 900 35 300
Нижняя Башня 44 700 - 37 700
Коттедж 43 900 - 36 900
Сакли 54 600

44 400

 38 400

Доплата за одноместное размещение (1-комнатный номер) при группе 3 человека – 7 000 руб.

Все отели находяться на территории альплагеря «Безенги», сегодня он превратился в маленький городок, расположенный в самом эпицентре величия Кавказской природы и мощи.

Он является прекрасным местом и для жизни, и для организации альпинистских мероприятий, и для отдыха людей, искателей исключительных мест, наполненное истинной сутью, красотой, и подлинными ценностями человеческого общения.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Тёплый Угол»

3 ночи

Номера одноместные и двухместные. Все номера с удобствами. На цокольном этаже здания располагаютсяв места для учебных занятий, бар. Это место, где вы можете посидеть в интернете, поиграть на гитаре, почитать книги из нашей библиотеки, зарядить телефоны и укрыться в дождь.

Отель «Тёплый Угол»Отель «Тёплый Угол»Отель «Тёплый Угол»Отель «Тёплый Угол»Отель «Тёплый Угол»Отель «Тёплый Угол»

Отель «Сакля»

3 ночи

Отель «Сакля» расположен при въезде в живописное ущелье Адыл–су выше поселка Эльбрус, в 9–ти км от подъемника г. Чегет и в 12 км от подъемника г. Эльбрус. Отель состоит из 3–х спальных этажей. В здании есть кафе, где готовят национальные блюда.

Отель «Сакля»Отель «Сакля»Отель «Сакля»Отель «Сакля»Отель «Сакля»Отель «Сакля»

Отель «Башня»

3 ночи

Отель находиться в настоящей башне. Номера с удобствами на 4–х (кровати раздельные) и 2–х человек с двуспальными кроватями.

Отель «Башня»Отель «Башня»Отель «Башня»Отель «Башня»Отель «Башня»Отель «Башня»

Палатка

1 ночь

Проживание одну ночь в палатке недалеко от ледника Мижирги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в альплагере в гостинице (3 ночи) при двухместном размещении
  • Проживание в палатках 1 ночь по 2 человека
  • 3-хразовое питание при проживании в палатке
  • Посуда, горелки, газ на выходах
  • Прокат палатки и спальника на маршруте
  • Услуги квалифицированного гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
  • Медицинская страховка с покрытие треккинг
  • Питание при проживании в альплагере (3-развое питание 1100 руб в день на 1-го человека)
  • Доплата за одноместное размещение
  • Все расходы, не включенные в программу тура
  • Сауна до 5 человек – 1000 руб. в час, более 5 человек – дополнительно 200 руб. с человека в час
Место начала и завершения?
г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка теплая;
  • куртка штормовая с мембраной;
  • куртка Polartec или флис;
  • брюки штормовые с мембраной;
  • брюки треккинговые;
  • брюки Рolartec или флис;
  • термобелье тонкое;
  • носки треккинговые теплые (3–4 пары, теплые и легкие);
  • шапка не продуваемая;
  • кепка;
  • футболка, рубашка с длинным рукавом (2 шт);
  • шорты;
  • кроссовки треккинговые;
  • сандали, удобные для хождения;
  • очки солнцезащитные;
  • рюкзак для дневных прогулок (30 л);
  • треккинговые палки;
  • термос (1 л);
  • крем от загара;
  • гигиеническая губная помада;
  • личная аптечка.
Какой тип транспорта?

Трансфер из аэропорта Минеральные воды в альплагерь Безенги и обратно осуществляется на джипе.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Перед путешествием проконсультируйтесь с врачом по поводу возможных противопоказаний по состоянию здоровья.

На выходах аптечка находится у гида, но все личные лекарства необходимо иметь с собой.

Рекомендуем оформить медико-транспортную страховку.

Какие правила безопасности?

Этот тур, как и любой активный отдых, может представлять опасность для здоровья и жизни человека. Гид, сопровождающий группу на протяжении всей программы, обеспечивает безопасность только при соблюдении правил и техники безопасности всех без исключения участников. Поэтому рекомендуем прислушиваться к мнению и советам сопровождающего гида.

Во время проведения программы и, особенно, в критических ситуациях участники должны в полной мере и бесспорно выполнять рекомендации и руководства гида. Все действия и решения на маршруте во время ситуации, грозящей безопасности участников, находятся исключительно в компетенции гида.

Во время проведения всех наших программ, гиды имеют при себе необходимое групповое снаряжение, мобильный телефон с номерами спасательных служб района, а также аптечку для оказания первой медицинской помощи.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа – и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько стоит прокат инвентаря?

Стоимость проката в альплагере:

Наименование Цена в сутки Восст-ая ст-ть при утере/порче Примечание
1 Кошки 40 4600
2 Карабин с муфтой 5 630
3 Стоппер 5 420
4 Петля 5 360
5 Палки телескопические 20 2900 За 1 шт
6 Ледовый инструмент 60 6300 За 1 шт
7 Каска 30 2800
8 Брюки Climbing 50 7050
9 Пуховки Bask 40 4500
10 Куртка Tamarak 50 6480
11 Брюки Guide 30 4150
12 Куртка Гортекс 50 16400
13 Ледоруб 30 3500
14 Беседка страховочная 30 2600
15 Палатка 60 4500
16 Палатка «Мармот» 100 15000
17 Палатка «Ред-Фокс» 100 6000
18 Оттяжка с карабинами 10 600
19 Восьмерка 10 300
20 Газовая горелка 30 1500
21 Плащ-накидка 20 1000
22 Веревка осн. 100 7000
23 Жумар 15 1400
24 Спальный мешок пуховый 40 3000
25 Ледобур 20 1700
26 Лукошко 10 1300
27 Каремат (коврик) 10 1200

СНАРЯЖЕНИЕ ВЫДАВАЕМОЕ УЧАСТНИКАМ СМЕН БЕСПЛАТНО
28 Обвязка ВЦСПС 10 600
29 Рюкзак ВЦСПС 10 500
30 Ледоруб ВЦСПС 10 1000
31 Веревка самострах ВЦСПС 5 200
32 Каремат (коврик) ВЦСПС 10 150
33 Фифи ВЦСПС 5 150
34 Веревка основная ВЦСПС 50 4000
35 Молоток лед., скальн. ВЦСПС 10 250
36 Крючья скальные ВЦСПС 5 100
37 Каска Vento 20 2000
38 Жумар Vento 20 1400
39 Карабин Vento 5 460
40 Ледобур ВЦСПС 5 350

Камера хранения при пункте проката 40 руб. в день. Для клиентов «Безенги» бесплатно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Т
17 янв 2023
Хотим огромное спасибо сказать гиду Дмитрию, это очень грамотный и интересный человек, отвечает на все вопросы, организовывает все супер!!! Хотим вернуться к вам и именно к Дмитрию
Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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