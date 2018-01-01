Обзорная экскурсия по Вологде

5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорная экскурсия по Вологде

Что вы увидите 🤩

  • Вологодский кремль
  • Соборная горка
  • Софийский собор
  • Особняки
  • Комплекс Архиерейского двора
  • Церковь Покрова XVIII века
Вологда – это один из самых красивых старинных городов Русского севера с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями. Кладовая русских традиций, родина удивительных ремесел и промыслов с богатой историей, географией, кружевом, срубами и и вологодским маслом. Город, давший России немало великих людей: поэтов и композиторов, государственных деятелей и промышленников.
Для тех, кто хочет познакомиться не только с историей, но и с современной жизнью города, увидеть её глазами местных жителей, представляю свою полезную обзорную экскурсию.
🚩 Начало и место завершения: Вологда, ул. Бурмагиных, д. 4
 Что входит
  • услуги гида
 Что не входит
  • личные расходы
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Анна П.
Анна П.
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