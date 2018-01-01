Вологда – это один из самых красивых старинных городов Русского севера с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями. Кладовая русских традиций, родина удивительных ремесел и промыслов с богатой историей, географией, кружевом, срубами и и вологодским маслом. Город, давший России немало великих людей: поэтов и композиторов, государственных деятелей и промышленников.

Для тех, кто хочет познакомиться не только с историей, но и с современной жизнью города, увидеть её глазами местных жителей, представляю свою полезную обзорную экскурсию.