Начало творческой деятельности первых вологодских театральных трупп относится к XVIII веку, на сегодняшний день в Вологде насчитывается пять профессиональных театров. Помимо театральных коллективов, словом «театр» также принято называть сами здания для театральных постановок...

Участники узнают о любимых развлечениях жителей Вологды в XIX векe: где, когда и как проходили театральные представления. Увидят, где был первый театр и что в нём показывали. Сравнят театральные афиши прошлого и настоящего.