Анна П.
Анна П. – Гид из Вологды
Театральная Вологда
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Театральная Вологда
Театральная Вологда

Что вы увидите

  • места
  • где были организованы театральные представления (18-19 вв)
Начало творческой деятельности первых вологодских театральных трупп относится к XVIII веку, на сегодняшний день в Вологде насчитывается пять профессиональных театров. Помимо театральных коллективов, словом «театр» также принято называть сами здания для театральных постановок...
Участники узнают о любимых развлечениях жителей Вологды в XIX векe: где, когда и как проходили театральные представления. Увидят, где был первый театр и что в нём показывали. Сравнят театральные афиши прошлого и настоящего.
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с туристом
Театральная Вологда
Театральная Вологда
Театральная Вологда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна П.
Анна П.
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