По прибытии в Хвалынск позавтракаем и начнём экскурсию по городу художников. А ещё этот маленький городок считают «местной Швейцарией» и не преувеличивают! Зимой на горнолыжный комплекс съезжаются лыжники и сноубордисты со всей страны.

Пройдёмся по улочкам старинного купеческого города, где дома ещё сохранили палисадники и цветники. Повсюду здесь царит атмосфера спокойствия и уюта.

Рассмотрим памятник Кузьме Петрову-Водкину, запечатлевшему художника у велосипеда, на котором тот когда-то путешествовал по Европе. Познакомимся поближе с архитектурой городка, любуясь зданием аптеки Н. К. Снегирёвой 18 века и старинной земской школой.

Побываем в художественном мемориальном музее Петрова-Водкина, где не только увидим его работы, но и услышим историю жизни художника от него самого: Кузьма Сергеевич оставил множество автобиографических рассказов, писем и повестей, которые и комментируют выставку.

Затем желающие за доплату смогут посетить Хвалынские термы и расслабиться в горячей воде под открытым небом, а ещё отдохнуть в сауне или хамаме.

Переедем в Саратов и заселимся в отель. Ехать около 220 км.