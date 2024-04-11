Волжская Германия: путешествие по немецким городам Саратовской области
Индивидуальный тур в Вологде

Увидеть родину Петрова-Водкина, побывать на органном концерте и взойти на высшую точку Саратова

Устроить себе настоящие европейские выходные, не выезжая за пределы страны? Легко! Будем разглядывать старинные немецкие особняки и здания в готическом стиле, заглянем в Художественный музей им.

Радищева и познакомимся с полотнами голландских, итальянских, английских и французских мастеров, побываем в «волжской Швейцарии» и «волжской Венеции».

Вы узнаете, как проверить свежесть калача, сфотографируете Саратов с самой живописной точки, узнаете о знаменитых уроженцах области и насладитесь атмосферой уютных купеческих городков.
Волжская Германия: путешествие по немецким городам Саратовской области
Волжская Германия: путешествие по немецким городам Саратовской области
Волжская Германия: путешествие по немецким городам Саратовской области
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна), составленного в свободной форме.

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и старт маршрута

Встречаемся в 12:00 в Ярославле и отправляемся в Саратов (ночной переезд). Дорога займёт примерно 14 часов.

2 день

Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»

По прибытии в Хвалынск позавтракаем и начнём экскурсию по городу художников. А ещё этот маленький городок считают «местной Швейцарией» и не преувеличивают! Зимой на горнолыжный комплекс съезжаются лыжники и сноубордисты со всей страны.

Пройдёмся по улочкам старинного купеческого города, где дома ещё сохранили палисадники и цветники. Повсюду здесь царит атмосфера спокойствия и уюта.

Рассмотрим памятник Кузьме Петрову-Водкину, запечатлевшему художника у велосипеда, на котором тот когда-то путешествовал по Европе. Познакомимся поближе с архитектурой городка, любуясь зданием аптеки Н. К. Снегирёвой 18 века и старинной земской школой.

Побываем в художественном мемориальном музее Петрова-Водкина, где не только увидим его работы, но и услышим историю жизни художника от него самого: Кузьма Сергеевич оставил множество автобиографических рассказов, писем и повестей, которые и комментируют выставку.

Затем желающие за доплату смогут посетить Хвалынские термы и расслабиться в горячей воде под открытым небом, а ещё отдохнуть в сауне или хамаме.

Переедем в Саратов и заселимся в отель. Ехать около 220 км.

Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»
3 день

Немецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гора

После завтрака начнём экскурсию «Главный город на Волге». Вы познакомитесь с немецким наследием: полюбуетесь зданием консерватории, увидите гостиницу «Астория», сфотографируете необычное здание мельницы Шмидта в готическом стиле, рассмотрите особняк купца-мукомола Рейнеке и колбасную фабрику Кизнер и Блок, а также табачную фабрику Штаффа.

Саратов — город музыкальный, здесь целой песне установили памятник! Рассмотрим его, напевая «Огней так много золотых». А ещё узнаем, чем отличается саратовская гармонь.

Увидим памятник Столыпину, Троицкий собор и визитную карточку города — храм иконы Божией Матери «Утоли мои печали».

Взойдём на высшую точку Саратова — Соколовую гору, в старину называвшуюся «Сары тау». Отсюда и пошло более удобное для слуха современное название города.

Прогуляемся по парку Победы, где под открытым небом собрана огромная коллекция военной техники и находится стела «Журавли» — птичий клин взлетает вверх, пронзая небо.

После обеда отправимся в Художественный музей им. Радищева. Здесь хранятся образцы европейского искусства: полотна французских, немецких, испанских, итальянский и голландских мастеров. Особенно в музее гордятся работами Камиля Коро, Шарля Добиньи и Адольфа Монтичелли.

Собрание удивит вас не только полотнами, но и шпалерами, саксонским фарфором, коллекцией мебели, изделиями из стекла и бронзы разных эпох.

Вечером разместимся в гостинице. По желанию и за доплату насладимся ужином «Саратовские мотивы»: попробуем знаменитые калачи, ставшие символом города, и рыбные блюда.

Немецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гораНемецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гора
4 день

Энгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и Балаково

Позавтракаем и отправимся на другой берег Волги. Вы окажетесь в столице АССР Немцев Поволжья — городке Энгельс. Узнаем, как с ним связаны композитор Альфред Шнитке и писатель Лев Кассиль, а ещё увидим памятник волу-солевозу.

Продолжим путь по волжской Германии мимо немецких колоний: Рейнхальд (ныне село Старицкое), Розенгейм (Подстепное), баварский Роллендер (Раскатов) с католическим храмом 19 века.

Первой же колонией на Волге стал Маркс, куда мы и прибудем. Он, некогда Баронск, был основан в 1766 году по приглашение барона Фредерика Борегардома де Кано. Рассмотрим памятник Екатерине II, немецкие кварталы, лютеранскую кирку и католический храм.

Посетим музей истории немцев Поволжья в особняке Карле, где познакомимся с промыслами и бытом местных колонистов: увидим столярные, кузнечные и плотницкие инструменты, коллекцию мебели, изделия из соломы, вышивку.

В католической церкви Христа Царя насладимся концертом органной музыки и поедем дальше в бывшую колонию Цюрих, а ныне — село Зоркино. Расстояние от Маркса — 40 км.

Пообедаем и прогуляемся по колонии, названной в честь швейцарского кантона Цюрих. Увидим старинные дома с четырёхскатными крышами, дом бывшего пастора и лютеранский храм с действующим органом.

Продолжим наше путешествие заездом в «волжскую Венецию» — город Балаково, живописно расположенный на левом берегу Волги. Здесь рассмотрим архитектурные шедевры Фёдора Шехтеля: Свято-Троицкий собор 20 века в неорусском стиле и особняк П. М. Мальцева в духе итальянского барокко. Сделаем эффектные снимки на фоне плотины Саратовской ГЭС. Волга здесь кажется настолько бескрайней, будто это настоящее море — «Саратовское море», шутят местные.

На этом завершим тур и поедем назад.

Энгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и БалаковоЭнгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и Балаково
5 день

Возвращение

Прибудем в ваш город.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Вологда, торговый центр «РИО», 13:00. Возможно отправление из вашего города за доплату
Завершение: Вологда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 44 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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