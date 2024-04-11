Увидеть родину Петрова-Водкина, побывать на органном концерте и взойти на высшую точку Саратова
Радищева и познакомимся с полотнами голландских, итальянских, английских и французских мастеров, побываем в «волжской Швейцарии» и «волжской Венеции».
Вы узнаете, как проверить свежесть калача, сфотографируете Саратов с самой живописной точки, узнаете о знаменитых уроженцах области и насладитесь атмосферой уютных купеческих городков.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
Описание
Организационные детали
Заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна), составленного в свободной форме.
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.
Программа тура по дням
Встреча и старт маршрута
Встречаемся в 12:00 в Ярославле и отправляемся в Саратов (ночной переезд). Дорога займёт примерно 14 часов.
Хвалынск - город художников и «местная Швейцария»
По прибытии в Хвалынск позавтракаем и начнём экскурсию по городу художников. А ещё этот маленький городок считают «местной Швейцарией» и не преувеличивают! Зимой на горнолыжный комплекс съезжаются лыжники и сноубордисты со всей страны.
Пройдёмся по улочкам старинного купеческого города, где дома ещё сохранили палисадники и цветники. Повсюду здесь царит атмосфера спокойствия и уюта.
Рассмотрим памятник Кузьме Петрову-Водкину, запечатлевшему художника у велосипеда, на котором тот когда-то путешествовал по Европе. Познакомимся поближе с архитектурой городка, любуясь зданием аптеки Н. К. Снегирёвой 18 века и старинной земской школой.
Побываем в художественном мемориальном музее Петрова-Водкина, где не только увидим его работы, но и услышим историю жизни художника от него самого: Кузьма Сергеевич оставил множество автобиографических рассказов, писем и повестей, которые и комментируют выставку.
Затем желающие за доплату смогут посетить Хвалынские термы и расслабиться в горячей воде под открытым небом, а ещё отдохнуть в сауне или хамаме.
Переедем в Саратов и заселимся в отель. Ехать около 220 км.
Немецкое наследие Саратова, парк Победы и Соколовая гора
После завтрака начнём экскурсию «Главный город на Волге». Вы познакомитесь с немецким наследием: полюбуетесь зданием консерватории, увидите гостиницу «Астория», сфотографируете необычное здание мельницы Шмидта в готическом стиле, рассмотрите особняк купца-мукомола Рейнеке и колбасную фабрику Кизнер и Блок, а также табачную фабрику Штаффа.
Саратов — город музыкальный, здесь целой песне установили памятник! Рассмотрим его, напевая «Огней так много золотых». А ещё узнаем, чем отличается саратовская гармонь.
Увидим памятник Столыпину, Троицкий собор и визитную карточку города — храм иконы Божией Матери «Утоли мои печали».
Взойдём на высшую точку Саратова — Соколовую гору, в старину называвшуюся «Сары тау». Отсюда и пошло более удобное для слуха современное название города.
Прогуляемся по парку Победы, где под открытым небом собрана огромная коллекция военной техники и находится стела «Журавли» — птичий клин взлетает вверх, пронзая небо.
После обеда отправимся в Художественный музей им. Радищева. Здесь хранятся образцы европейского искусства: полотна французских, немецких, испанских, итальянский и голландских мастеров. Особенно в музее гордятся работами Камиля Коро, Шарля Добиньи и Адольфа Монтичелли.
Собрание удивит вас не только полотнами, но и шпалерами, саксонским фарфором, коллекцией мебели, изделиями из стекла и бронзы разных эпох.
Вечером разместимся в гостинице. По желанию и за доплату насладимся ужином «Саратовские мотивы»: попробуем знаменитые калачи, ставшие символом города, и рыбные блюда.
Энгельс, органный концерт в Марксе, Цюрих-на-Волге и Балаково
Позавтракаем и отправимся на другой берег Волги. Вы окажетесь в столице АССР Немцев Поволжья — городке Энгельс. Узнаем, как с ним связаны композитор Альфред Шнитке и писатель Лев Кассиль, а ещё увидим памятник волу-солевозу.
Продолжим путь по волжской Германии мимо немецких колоний: Рейнхальд (ныне село Старицкое), Розенгейм (Подстепное), баварский Роллендер (Раскатов) с католическим храмом 19 века.
Первой же колонией на Волге стал Маркс, куда мы и прибудем. Он, некогда Баронск, был основан в 1766 году по приглашение барона Фредерика Борегардома де Кано. Рассмотрим памятник Екатерине II, немецкие кварталы, лютеранскую кирку и католический храм.
Посетим музей истории немцев Поволжья в особняке Карле, где познакомимся с промыслами и бытом местных колонистов: увидим столярные, кузнечные и плотницкие инструменты, коллекцию мебели, изделия из соломы, вышивку.
В католической церкви Христа Царя насладимся концертом органной музыки и поедем дальше в бывшую колонию Цюрих, а ныне — село Зоркино. Расстояние от Маркса — 40 км.
Пообедаем и прогуляемся по колонии, названной в честь швейцарского кантона Цюрих. Увидим старинные дома с четырёхскатными крышами, дом бывшего пастора и лютеранский храм с действующим органом.
Продолжим наше путешествие заездом в «волжскую Венецию» — город Балаково, живописно расположенный на левом берегу Волги. Здесь рассмотрим архитектурные шедевры Фёдора Шехтеля: Свято-Троицкий собор 20 века в неорусском стиле и особняк П. М. Мальцева в духе итальянского барокко. Сделаем эффектные снимки на фоне плотины Саратовской ГЭС. Волга здесь кажется настолько бескрайней, будто это настоящее море — «Саратовское море», шутят местные.
На этом завершим тур и поедем назад.
Возвращение
Прибудем в ваш город.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вологда, торговый центр «РИО», 13:00. Возможно отправление из вашего города за доплатуЗавершение: Вологда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 44 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.