Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади Волоколамска
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Встретить пятнистых оленей в еловом лесу и погулять с энергичными хаски
Начало: Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волоколамске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в декабре 2025
Сейчас в Волоколамске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Волоколамске на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 145 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль