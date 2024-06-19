6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
16 авг в 08:00
21 авг в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Начало: В Первомайском саду
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
12001 140₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим19 июня 2024Светлана - прекрасный гид, знающая Воронеж и ближайшие окрестности - усадьбу Герцога Ольденбургского и усадьбу Венивитинова. В Воронеже она поводила
- ММарина10 июня 2024Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию. Знание материала,много информации,легкое общение,по маршруту предлагала показать даже то,что не входило в экскурсию. Большое спасибо,буду рекомендовать друзьям и знакомым. Светлане всяческих благ и успеха!
- ГГалина15 мая 2024Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Что ещё посмотреть»
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