Что ещё посмотреть – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Воронеже, цены от 1 140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Воронежские усадьбы: история и легенды
На машине
35 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
16 авг в 08:00
21 авг в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пешая
скидка
5%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Начало: В Первомайском саду
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
12001 140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    19 июня 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Светлана - прекрасный гид, знающая Воронеж и ближайшие окрестности - усадьбу Герцога Ольденбургского и усадьбу Венивитинова. В Воронеже она поводила
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    нас по нижней части города, на которую заглядывает, думаю, мало кто из туристов. Показала место, откуда пошел Воронеж. Рассказ она вела своими словами, не придерживаясь стандартной, заученной по методичкам, подачей материала. Легко переходит на интерактивную беседу на любую тему. Категорически рекомендую Светлану!!!

  • М
    Марина
    10 июня 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию. Знание материала,много информации,легкое общение,по маршруту предлагала показать даже то,что не входило в экскурсию. Большое спасибо,буду рекомендовать друзьям и знакомым. Светлане всяческих благ и успеха!
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Воронежские усадьбы: история и легенды
  2. Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
  3. 136 шагов в историю Воронежа
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Набережная
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 1 140 до 9 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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