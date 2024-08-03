3 часа
Индивидуальная
В трендеВоронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
1 500₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
12 авг в 09:30
14 авг в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте историю Воронежа на индивидуальной экскурсии, прогуливаясь по старинным улицам и таинственным переулкам
Начало: У памятника Петру
Завтра в 16:00
7 авг в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Начало: В Первомайском саду
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
12001 140₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2024Были проездом в Воронеже с мужем, заказали экскурсию у Светланы. Все очень понравилось, 2,5 часа пролетели незаметно, много интересных мест успели увидеть, много историй и исторических фактов. Спасибо, Светлана.
- ЮЮлия29 июля 2024Чудесная экскурсия по прекрасному городу, вернее по правому берегу. Дарья - молодец! Очень много знает и интересно рассказывает, отвечает на
- ООльга29 июля 2024Были в Воронеже компанией. И так сложилось, что обзорная экскурсия состоялась лишь в последний день перед отъездом. Экскурсовод Дарья сумела
- ННадежда27 июля 2024Очень приятно провели 2,5 часа на экскурсии с Дарьей. Познавательно, информативно и максимально легко рассказывает и показывает. Маршрут составлен очень удобно
- ССерафима26 июля 2024Ярослав провёл интересно экскурсию, в конце экскурсии, не оставил нас, показал и порекомендовал, где можно вкусно покушать, сходить за покупками, рекомендую
- ЮЮлия25 июля 2024Ярослав виртуозно совмещает вождение автомобиля с изложением материала в условиях сложных Воронежских улиц. Хорошо, что позволяет слушателям отвлекаться на заинтересовавшие их объекты. Удачи Ярославу в популяризации его родного Воронежа.
- ВВалерия24 июля 2024Благодарим Ярослава за интересную, содержательную экскурсию по историческому центру Воронежа. Экскурсия была живой, увлекательной. Материал освещался неизбитый, т. к. экскурсовод не просто знает историю города, но чувствует город как коренной житель и искренне переживает за родной город. Большое спасибо!
- ММария23 июля 2024Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили все самые интересные места города. Спасибо!
- ДДарья23 июля 2024Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Елена обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте.
- ООльга22 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Елена провела ее отлично - эмоционально, со знанием дела и полной отдачей. С удовольствием погуляли по городу,
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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