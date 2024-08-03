Экскурсии для пенсионеров

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Воронеже, цены от 1 140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Воронеж - город мировой истории
На машине
На микроавтобусе
112 отзывов
3 часа
Индивидуальная
В тренде
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
1 500 за человека
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Пешая
30 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
12 авг в 09:30
14 авг в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Удивительный Воронеж
Пешая
70 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте историю Воронежа на индивидуальной экскурсии, прогуливаясь по старинным улицам и таинственным переулкам
Начало: У памятника Петру
Завтра в 16:00
7 авг в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
33 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пешая
скидка
5%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Начало: В Первомайском саду
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
12001 140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были проездом в Воронеже с мужем, заказали экскурсию у Светланы. Все очень понравилось, 2,5 часа пролетели незаметно, много интересных мест успели увидеть, много историй и исторических фактов. Спасибо, Светлана.
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Чудесная экскурсия по прекрасному городу, вернее по правому берегу. Дарья - молодец! Очень много знает и интересно рассказывает, отвечает на
    читать дальше

    все вопросы. Голос звонкий, хорошо поставлен. Мы довольны! Первое впечатление от города у нас хорошее, два часа пролетели незаметно!:) Будете в Воронеже, обязательно закажите эту экскурсию и спросите у Даши про вкусняшки Воронежа и где их можно приобрести! Это правда очень вкусно 🤤

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Были в Воронеже компанией. И так сложилось, что обзорная экскурсия состоялась лишь в последний день перед отъездом. Экскурсовод Дарья сумела
    читать дальше

    влюбить нас в свой город! Совсем юная, но очень эрудированная, с хорошо поставленным голосом, умеющая держать внимание группы. Подача материала легкая, не перегруженная датами. Мы отлично прогулялись по центру города, узнали много интересных фактов о городе. И стало понятно-в Воронеж стоит вернуться. Есть еще много мест, которые стоит посмотреть! Дарью однозначно рекомендуем, особенно молодым туристам. Не пожалеете! И еще-очень приятно, что есть у нас такая молодежь-умная, читающая, неравнодушная к месту, в котором живет!

  • Н
    Надежда
    27 июля 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень приятно провели 2,5 часа на экскурсии с Дарьей. Познавательно, информативно и максимально легко рассказывает и показывает. Маршрут составлен очень удобно
  • С
    Серафима
    26 июля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Ярослав провёл интересно экскурсию, в конце экскурсии, не оставил нас, показал и порекомендовал, где можно вкусно покушать, сходить за покупками, рекомендую
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Ярослав виртуозно совмещает вождение автомобиля с изложением материала в условиях сложных Воронежских улиц. Хорошо, что позволяет слушателям отвлекаться на заинтересовавшие их объекты. Удачи Ярославу в популяризации его родного Воронежа.
  • В
    Валерия
    24 июля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Благодарим Ярослава за интересную, содержательную экскурсию по историческому центру Воронежа. Экскурсия была живой, увлекательной. Материал освещался неизбитый, т. к. экскурсовод не просто знает историю города, но чувствует город как коренной житель и искренне переживает за родной город. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили все самые интересные места города. Спасибо!
    Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили
  • Д
    Дарья
    23 июля 2024
    Удивительный Воронеж
    Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Елена обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте.
    читать дальше

    Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Экскурсия наша была смешанная: и на нашем авто, и пешком. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Елене за интересный рассказ не только об историческом Воронеже, но и в целом о всей современной его составляющей. Посетили небольшую смотровую площадку и купили конфет с изображением Воронежа!)) Спасибо огромное!)))

    Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Елена обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Удивительный Воронеж
    Экскурсия очень понравилась. Елена провела ее отлично - эмоционально, со знанием дела и полной отдачей. С удовольствием погуляли по городу,
    читать дальше

    узнали его историю и биографию его знаменитых жителей. Так увлеклись, что не заметили, что время уже вышло. В Воронеже были всего один день, иначе заказали бы еще экскурсию, так как за один день нереально посмотреть все. Большое спасибо за отлично проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Воронеж - город мировой истории
  2. Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
  3. Удивительный Воронеж
  4. Добро пожаловать в Воронеж
  5. Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Набережная
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 140 до 4 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Воронеже на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 245 ⭐ отзывов, цены от 1140₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам