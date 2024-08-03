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влюбить нас в свой город! Совсем юная, но очень эрудированная, с хорошо поставленным голосом, умеющая держать внимание группы. Подача материала легкая, не перегруженная датами. Мы отлично прогулялись по центру города, узнали много интересных фактов о городе. И стало понятно-в Воронеж стоит вернуться. Есть еще много мест, которые стоит посмотреть! Дарью однозначно рекомендуем, особенно молодым туристам. Не пожалеете! И еще-очень приятно, что есть у нас такая молодежь-умная, читающая, неравнодушная к месту, в котором живет!