3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
12 авг в 13:00
13 авг в 09:00
1 500₽ за человека
11 часов
Групповая
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
3 800₽ за человека
3 часа
Групповая
Тайны Рамонского дворца: путешествие в историю Воронежа
Откройте для себя великолепие Рамонского дворца. Исследуйте историю и архитектуру, погрузитесь в жизнь императорской свиты
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
1 700₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид30 июля 2024Экскурсия очень понравилась, 3 часа пролетели как один миг, увидели и узнали все об исторической части города Экскурсоводу Ярославу 5+ Рекомендую всем, кто посещает город, точно не пожалеете
- ГГлинкин29 июля 2024Увидели дворец, узнали о деятельности Ольденбургских, понравилась экскурсия, красивая местность
- ЛЛюдмила28 июля 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию. В Костомарово была уже не один раз. Необычайно красивые места. Разговор с душой, я
- ЛЛариса26 июля 2024Здравствуйте, спасибо большое Ярославу за информативно-позновательную экскурсию по Воронежу. Понравилось всё-и город красивый и рассказ о нем. Микрофон у гида можно поменять на погромче и почетче звук!
- ННаталья26 июля 2024Увидели всё главные достопримечательности, послушали историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Однодневные»
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