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бы так назвала свои ощущения когда там бываю. Отдельное спасибо Елене Алексеевне, её можно слушать вечно!!! Настолько интересно рассказывала о достопримечательностях Воронежа, что несмотря на то что я живу здесь и знаю всё, мне захотелось всё попробовать и везде побывать снова. Спасибо ещё раз огромное за эмоции!!!