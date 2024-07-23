читать дальше программу. Ответил на все вопросы, а мы любопытные, и думаю для него было много неожиданных вопросов. Узнали много интернсных и неизвестных нам фактов и историй о Воронеже. Сам экскурсовод образован, воспитан и интеллигентен. Рекомендуем посетить его экскурсию.

Прошли всю программу и даже больше. Эдуард дополнительно по нашему запросу показал так же дом -музей Дурова,который не входил в