Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Пешая
На машине
На микроавтобусе
99 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
12 авг в 09:00
1 500 за человека
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
Пешая
На автобусе
140 отзывов
11 часов
Групповая
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
3 800 за человека
Тайны Рамонского дворца
Пешая
На автобусе
38 отзывов
3 часа
Групповая
Тайны Рамонского дворца: путешествие в историю Воронежа
Откройте для себя великолепие Рамонского дворца. Исследуйте историю и архитектуру, погрузитесь в жизнь императорской свиты
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
1 700 за человека
Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
Пешая
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
4 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
    Прошли всю программу и даже больше. Эдуард дополнительно по нашему запросу показал так же дом -музей Дурова,который не входил в
    читать дальше

    программу. Ответил на все вопросы, а мы любопытные, и думаю для него было много неожиданных вопросов. Узнали много интернсных и неизвестных нам фактов и историй о Воронеже. Сам экскурсовод образован, воспитан и интеллигентен. Рекомендуем посетить его экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
  2. «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
  3. Тайны Рамонского дворца
  4. Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Набережная
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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