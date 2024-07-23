3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
12 авг в 09:00
1 500₽ за человека
11 часов
Групповая
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
3 800₽ за человека
3 часа
Групповая
Тайны Рамонского дворца: путешествие в историю Воронежа
Откройте для себя великолепие Рамонского дворца. Исследуйте историю и архитектуру, погрузитесь в жизнь императорской свиты
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
1 700₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
4 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 июля 2024Прошли всю программу и даже больше. Эдуард дополнительно по нашему запросу показал так же дом -музей Дурова,который не входил в
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Популярные экскурсии»
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