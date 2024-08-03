3 часа
Индивидуальная
В трендеВоронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
1 500₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
12 авг в 09:30
14 авг в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте историю Воронежа на индивидуальной экскурсии, прогуливаясь по старинным улицам и таинственным переулкам
Начало: У памятника Петру
Завтра в 16:00
7 авг в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Начало: В Первомайском саду
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
12001 140₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2024Были проездом в Воронеже с мужем, заказали экскурсию у Светланы. Все очень понравилось, 2,5 часа пролетели незаметно, много интересных мест успели увидеть, много историй и исторических фактов. Спасибо, Светлана.
- ООльга31 июля 2024Воронеж. Когда ты первый раз в городе и всего лишь на два часа тобой проводник-профессионал, кажется невозможно за такое непродолжительное время
- ВВалерия31 июля 2024Эта была поездка со множеством эмоций для меня, а эмоции в путешествиях - это самое важное)) Ещё более важно, чтобы
- ВВалентина30 июля 2024Экскурсию проводил другой человек. Цена несколько завышена.
- ЭЭдуард30 июля 2024Мог бы поставить 100 из 100. Когда кажется знаешь город от и до, но открываешь новое рядом.
- ЮЮлия29 июля 2024Чудесная экскурсия по прекрасному городу, вернее по правому берегу. Дарья - молодец! Очень много знает и интересно рассказывает, отвечает на
- ООльга29 июля 2024Были в Воронеже компанией. И так сложилось, что обзорная экскурсия состоялась лишь в последний день перед отъездом. Экскурсовод Дарья сумела
- ЛЛюбовь28 июля 2024Выпал случай посетить Воронеж летом, поэтому решила посмотреть Дивногорье. Эти места не разочаровали. Прекрасная природа, отличные виды и соответственно фотографии.
- ННадежда27 июля 2024Очень приятно провели 2,5 часа на экскурсии с Дарьей. Познавательно, информативно и максимально легко рассказывает и показывает. Маршрут составлен очень удобно
- ССерафима26 июля 2024Ярослав провёл интересно экскурсию, в конце экскурсии, не оставил нас, показал и порекомендовал, где можно вкусно покушать, сходить за покупками, рекомендую
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