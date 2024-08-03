Все – экскурсии в Воронеже

Найдено 8 экскурсий в категории «Все» в Воронеже, цены от 1 140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Воронеж - город мировой истории
На машине
На микроавтобусе
112 отзывов
3 часа
Индивидуальная
В тренде
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
1 500 за человека
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Пешая
30 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
12 авг в 09:30
14 авг в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
97 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Удивительный Воронеж
Пешая
70 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте историю Воронежа на индивидуальной экскурсии, прогуливаясь по старинным улицам и таинственным переулкам
Начало: У памятника Петру
Завтра в 16:00
7 авг в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
49 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
33 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пешая
скидка
5%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Начало: В Первомайском саду
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
12001 140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были проездом в Воронеже с мужем, заказали экскурсию у Светланы. Все очень понравилось, 2,5 часа пролетели незаметно, много интересных мест успели увидеть, много историй и исторических фактов. Спасибо, Светлана.
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Воронеж исторический и современный
    Воронеж. Когда ты первый раз в городе и всего лишь на два часа тобой проводник-профессионал, кажется невозможно за такое непродолжительное время
    читать дальше

    узнать все. Возможно это и так, но … можно задать правильный вектор! Павел мастерски использовал отведенное время для знакомства с городом Воронеж, смог дать фундаментальную информацию о городе, штрихами набросать «несущую конструкцию города» разных периодов и сфер жизни, структурно, без воды, с юмором и лирическими отступлениями. Выбор за тобой куда дальше направить своё внимание и погружаться в изучение и маршруты. Однозначно рекомендую данную экскурсию, три часа оптимально будет. Также Павел прислал очень много материалов для изучения города после встречи. Вечером после экскурсии смотрю из окон гостиницы на город и понимаю, что город из разрозненных пазлов складывается в картину! По-моему идеальный результат за два часа! Мои самые лучшие рекомендации Павел вам!!!

    ВоронежВоронежВоронежВоронеж
  • В
    Валерия
    31 июля 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Эта была поездка со множеством эмоций для меня, а эмоции в путешествиях - это самое важное)) Ещё более важно, чтобы
    читать дальше

    они были положительными! Владимиру удалось показать такие места, которые никогда не покажет стандартный гид на групповой экскурсии. Он подстраивается под вас, ваши запросы и под погодные условия. К тому же,он очень хороший водитель! До сих пор помню,как лезла по скользкой горке в пещеру под моросящим дождем с собакой в рюкзаке за спиной))) абсолютный выход из зоны комфорта!)) Спасибо вам, что прошло два года,а я вспоминаю этот день с улыбкой и горжусь, что решилась тогда отметить свой день рождения с вами!))

  • В
    Валентина
    30 июля 2024
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсию проводил другой человек. Цена несколько завышена.
  • Э
    Эдуард
    30 июля 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Мог бы поставить 100 из 100. Когда кажется знаешь город от и до, но открываешь новое рядом.
    Мог бы поставить 100 из 100
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Чудесная экскурсия по прекрасному городу, вернее по правому берегу. Дарья - молодец! Очень много знает и интересно рассказывает, отвечает на
    читать дальше

    все вопросы. Голос звонкий, хорошо поставлен. Мы довольны! Первое впечатление от города у нас хорошее, два часа пролетели незаметно!:) Будете в Воронеже, обязательно закажите эту экскурсию и спросите у Даши про вкусняшки Воронежа и где их можно приобрести! Это правда очень вкусно 🤤

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Были в Воронеже компанией. И так сложилось, что обзорная экскурсия состоялась лишь в последний день перед отъездом. Экскурсовод Дарья сумела
    читать дальше

    влюбить нас в свой город! Совсем юная, но очень эрудированная, с хорошо поставленным голосом, умеющая держать внимание группы. Подача материала легкая, не перегруженная датами. Мы отлично прогулялись по центру города, узнали много интересных фактов о городе. И стало понятно-в Воронеж стоит вернуться. Есть еще много мест, которые стоит посмотреть! Дарью однозначно рекомендуем, особенно молодым туристам. Не пожалеете! И еще-очень приятно, что есть у нас такая молодежь-умная, читающая, неравнодушная к месту, в котором живет!

  • Л
    Любовь
    28 июля 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Выпал случай посетить Воронеж летом, поэтому решила посмотреть Дивногорье. Эти места не разочаровали. Прекрасная природа, отличные виды и соответственно фотографии.
    читать дальше

    Владимир отличный рассказчик и очень хорошо знает эти места и их историю. Конечно, придется походить пешком, в том числе и на подъёмы и спуски. А так же надо быть готовым к тому, что поездка проходит на классической боевой Ниве. Поэтому комфорта не ждите. Но она везде проезжает, а ездить по полям придется немало. Но это того стоит. Увидите прекраснейшие места!

  • Н
    Надежда
    27 июля 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень приятно провели 2,5 часа на экскурсии с Дарьей. Познавательно, информативно и максимально легко рассказывает и показывает. Маршрут составлен очень удобно
  • С
    Серафима
    26 июля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Ярослав провёл интересно экскурсию, в конце экскурсии, не оставил нас, показал и порекомендовал, где можно вкусно покушать, сходить за покупками, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Воронеж - город мировой истории
  2. Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
  3. Воронеж исторический и современный
  4. Удивительный Воронеж
  5. Окрестности Воронежа на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Набережная
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 140 до 16 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 391 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Воронеже на 2024 год по теме «Все», 391 ⭐ отзыв, цены от 1140₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам