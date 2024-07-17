5.5 часов
Водная прогулка
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий17 июля 2024Валерия, замечательный экскурсовод!!! Очень хорошо знает материал, излагает его в легкой и доступной форме. Очень понравилась экскурсия. Рекомендую!
- ТТатьяна14 июля 2024Добрый день! Нам, взрослым, очень понравилось, а дети так вообще в полном восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «За городом и природа»
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