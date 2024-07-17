За городом и природа – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Воронеже, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
На машине
На катере
2 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гуляем по Воронежу - по суше и воде
  2. Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
  3. Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Набережная
  4. Замок принцессы Ольденбургской
  5. Каменный Мост
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 14 999. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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