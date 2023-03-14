Уникальный маршрут, проходящий по территории пяти регионов Северного Кавказа. Это путешествие поможет Вам оторваться от рутины и перезагрузить свою голову. В этой поездке вы увидите как жили представители разных культур и разных народов много столетий назад. Погрузитесь в их этнос по нашему маршруту.
Вы увидите храмы и крепости раннего средневековья на фоне величественных и красивейших гор Большого Кавказского хребта. Будете потрясены творениями древних Аланов и Вайнахов, проедете по Аварскому ханству и будете шокированы жизнью андийцев. Поблуждаете по узким улочкам старинных городов и сёл, взойдете на Большой Кавказский хребет, побываете в природной чудо-пещере и покорите поднебесные перевалы. Войдете в воды Седого Каспия и увидите, ослепляющей красоты высокогорное озеро.
Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней разных народов, сравнивая ее вкусы каждый раз с предыдущей, уже отведанной. Познакомитесь с удивительно гостеприимными людьми, живущими в суровых условиях высокогорья.
Рекомендуемое время прилета в междугородний аэропорт "Владикавказ" – до 10 часов утра.
Наше приключение начинается именно здесь в аэропорту г. Владикавказ (Северная Осетия-Алания).
Мы встретим по табличке с названием тура каждого участника.
Подкрепившись после перелёта знаменитыми осетинскими пирогами, мы сразу отправляемся на маршрут на нашем комфортабельном микроавтобусе.
Осмотр достопримечательностей Северной Осетии-Алании начнём со знаменитого Кармадонского ущелья с уникальной природой, которая покорит ваше сердце с первой минуты.
Именно здесь во время схода лавины погибла съемочная группа программы "Последний герой" с ее ведущим Сергеем Бодровым.
Увидим величественного пяти тысячника Казбек.
Нас будут сопровождать памятники раннего средневековья, боевые башни и склепы, современные арт объекты осетинских зодчих и удивительная природа Осетии.
К вечеру мы доберемся до столицы Южной Осетии это город Цхинвал.
Размещение в гостинице на ночь.
Завтрак и выезд из гостиницы Цхинвала.
Дальше отправимся по необычайно уютному и гостеприимному Цхинвалу, который подарит нам много гастрономических эмоций.
Осмотрим в обзорном стиле этот удивительный населенный пункт, где на обеде отведаем грузинскую и осетинскую кухни, осмотрим православные храмы и монастыри 6-10 веков.
По дороге обратно продегустируем минеральную воду прямо из нарзанного источника.
Вечер проведём в гостинице столицы Северной Осетии г. Владикавказ.
Поужинаем в местном ресторане на берегу горной реки Терек.
Ночь в гостинице.
Завтрак и выезд из гостиницы Владикавказа.
Нас ждет невероятный по насыщенности день.
Стартовав из Владикавказа, через 70 км, мы окажемся в горной Ингушетии и посетим первый на сегодня башенный комплекс Эрзи.
Это потрясающий природный заповедник и гордость Ингушетии.
Сделав кучу фотографий средневековых замков, отправимся в Эгикал.
Это не менее знаменитый башенный комплекс.
По всему пути, на фоне скалистых гор, мы будем видеть остатки средневековых башен, а также увидим древние христианские храмы на фоне мусульманских минаретов.
Это удивительное зрелище, которое не повторится никогда за весь период жизни путешественника.
Далее нас ждет дорога между Ингушетией и Чечнёй, она проходит в приграничной зоне России и Грузии, поэтому движение здесь ограничено и требуется наличие паспорта гражданина РФ.
Но из-за видов, сопровождающих нас, нам будет не до документальных формальностей.
Вечером, прибыв в пункт назначения, поужинаем в столице Чеченской Республики в г. Грозном.
Восставший, словно птица Сирин из пепла, после двух чеченских войн, Грозный является самым красивым городом Северного Кавказа.
Он фактически сияет, в темное время суток, прожекторами, ослепляя каждого, кто любуется его световым дизайном.
Мы посетим один из многочисленных ресторанов на центральном проспекте Грозного и попробуем блюда национальной чеченской кухни.
Поверьте, Жижиг Галнаш и бараний желудок с потрохами никого не оставляют равнодушным.
Естественно, после такого ужина мы пройдемся по самому безопасному городу Кавказа и полюбуемся на его ночную иллюминацию, будем восхищаться и ослепляться, просить соседа ущипнуть себя, чтобы убедиться, это не сон.
Далее заселение в гостиницу и долгожданный отдых.
Крепкий сон от количества свежего воздуха гарантирован.
Завтрак и выезд из гостиницы Грозного.
Утром мы продолжим осмотр достопримечательностей Грозного с высоты башен Грозный-Сити.
Посетим самую большую мечеть на Кавказе.
Поднимемся на необычное сооружение современных чеченских архитекторов"Лестница в Небеса".
Затем полюбуемся на современную мечеть в стиле хай-тек"Сердце Матери" в г. Аргун и продолжим свой путь в горы.
Во второй половине дня мы окажемся на озере Казеной-Ам.
Если вы думали, что Швейцарии в России не существует, то этот день развеет мифы в вашей голове и заставит вас прослезиться от пейзажных красот.
Это высокогорное и самое большое по площади озеро на Кавказе, образованное более 2-х тыс. лет назад, когда сразу два ущелья рек Хорсум и Каухи были запружены горным обвалом.
На берегах озера до сей поры стоят историко-архитектурные строения: нахские боевые и жилые башни, уникальный средневековый замок Алдам-Гези, святилища, склепы, древнейшие могильники, ранние мечети, чеченские аулы.
Старожилы утверждают, что в ясную погоду через толщу прозрачной воды можно разглядеть древние башни на дне озера.
В сказочном озере обитает сказочная рыба — эйзенамская форель.
Старики говорят, что с ее помощью восстанавливается зрение, излечиваются болезни суставов, мигрени и вообще почти все недуги человечества, и что Кезеной-Ам — это кладезь самого дорогого сокровища — здоровья и кавказского долголетия!
Как оно образовалось нам поведает экскурсовод.
Это не только крупнейшее озеро Чечни, но и, безусловно, одно из красивейших озёр в России.
С разных точек открываются всё новые сюрреалистичные виды.
Мы насладимся его бирюзовыми водами, купаясь в нем и, по желанию, полетаем с одного берега на другой на зиплайне.
Заселимся и проведем ночь в гостинице на берегу.
После завтрака в гостинице Кезеной-Ам, мы направимся в восстановленный древний аул стражников Хой.
Там мы посмотрим как жили чеченцы в древние времена.
Затем наш автобус помчит нас в не менее удивительную Республику Дагестан.
Добро пожаловать в Страну Гор.
Ее уникальность заключается в том, что это сама многонациональная земля.
Недалеко от села Ботлих мы посетим русскую крепость времён кавказской войны.
Она принимала реальное участие в боевых действиях и является уникальным образцом фортификации 19 века.
Затем наш путь лежит вдоль горной реки Андийское Койсу до слияния с другой горной рекой Аварское Койсу, где после их слияния образуется главная в Дагестане река Сулак.
Неподалёку расположен мемориальный комплекс Ахульго, где нам расскажут про уникальные события кавказской войны 19 века и взятие этого села.
На обед нас будет ждать кафе с невероятным видом на берегу Ирганайского водохранилища, а на столах национальные блюда.
Далее отправимся в сторону самого большого села в республике Гуниб.
Ночь проведём в этнодоме Чох, где с балкона отеля насладимся незабываемым закатом над горами.
Утром после завтрака в уникальном этническом селе Чох нас ждёт восхождение на гору, где расположен заброшенный 15 лет назад аул Гамсутль.
Это местный Мачу Пикчу, знаменитый аул-призрак.
Походным шагом мы взойдем и покорим Большой Кавказский хребет.
После восхождения на Кавказ, мы спустимся под землю, где увидим ещё одно чудо природы – подземный Салтинский водопад.
Полюбовавшись каменными галереями подземной пещеры, мы направимся к древнейшему городу России с персидской крепостью – Дербент.
Нас ждет цитадель Нарын-Кала.
Поднимемся на стены дербентской крепости, соединяющие цитадель и Каспийское море.
Вот они перед нами ворота того самого Шелкового пути.
Весь ансамбль входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем прогуляемся по узким средневековым кварталам – Магалы, где посетим древнейшую в России мечеть Джума и поужинаем в местном ресторане.
Заселимся в гостиницу, где проведем ночь.
Утром после завтрака мы посетим дербентский пляж, где сможем искупаться в водах Седого Каспия, при желании можно посетить колоритный дербентский рынок, где с самого утра как на любом восточном базаре продают свои товары горцы и жители равнины.
Затем наш автобус движется к ещё одной достопримечательности Дагестана – экраноплану "Лунь", отдыхающий на пляже недалеко от Дербента.
Затем, вытряхнув песок из кроссовок, мы направимся в сторону Махачкалы, где в международном аэропорту Махачкалы закончится наше путешествие.
После такого незабываемого путешествия вы даже не заметите как пройдет ваш полет.
А по возвращению домой, вы поймете, что побывали в горной сказке.
Тур предполагает размещение:
В Цхинвале открылась новая гостиница с очень красивой отделкой и интерьером. Гостиница «Виктория» находится в Цхинвале в районе Царз на ул. Братьев Губаевых. Гостям отеля Viktoriya (Виктория) доступны следующие услуги: кабельное/спутниковое телевидение, wifi в отеле.
Отель «Камелия-в» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Новый отель находится поблизости с одноименным торговым центром и имеет три звезды. Успешная реализация инвест-проекта позволила трудоустроить 40 человек. Гостиница «Беркат» так же расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.
"ЭТНОДОМ" – аутентичный гостевой дом и музейное пространство. Наш дом находится в ауле Чох на высоте 1600 метров над уровнем моря. Мы сохранили архитектурную традицию дома 1875 года постройки, совместив её с современным комфортом. Этнодом – это: гостевой дом, конные прогулки, кухня, музейное пространство.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Ваше путешествие пройдет в комфорте.
Сопровождение гидом на нашем микроавтобусе с кондиционером на протяжении всего тура.