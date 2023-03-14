Уникальный маршрут, проходящий по территории пяти регионов Северного Кавказа. Это путешествие поможет Вам оторваться от рутины и перезагрузить свою голову. В этой поездке вы увидите как жили представители разных культур и разных народов много столетий назад. Погрузитесь в их этнос по нашему маршруту.

Вы увидите храмы и крепости раннего средневековья на фоне величественных и красивейших гор Большого Кавказского хребта. Будете потрясены творениями древних Аланов и Вайнахов, проедете по Аварскому ханству и будете шокированы жизнью андийцев. Поблуждаете по узким улочкам старинных городов и сёл, взойдете на Большой Кавказский хребет, побываете в природной чудо-пещере и покорите поднебесные перевалы. Войдете в воды Седого Каспия и увидите, ослепляющей красоты высокогорное озеро.

Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней разных народов, сравнивая ее вкусы каждый раз с предыдущей, уже отведанной. Познакомитесь с удивительно гостеприимными людьми, живущими в суровых условиях высокогорья.