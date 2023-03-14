5 республик Кавказа

Экскурсионный тур «5 республик Кавказа» на 7 дней

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5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
5 республик Кавказа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Небольшая группа
Небольшая группа
Группа 6-8 человек, что позволит каждому уделить достаточно внимания и ответить на большинство вопросов во время путешествия
Национальная кухня
Национальная кухня
Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней разных народов, сравнивая ее вкусы каждый раз с предыдущей, уже отведанной
Незабываемые виды
Незабываемые виды
Средневековые города горцев, современные уникальные строения, заповедные зоны и бесценные пейзажи уровня Швейцарии и Исландии ждут Вас

Описание

Уникальный маршрут, проходящий по территории пяти регионов Северного Кавказа. Это путешествие поможет Вам оторваться от рутины и перезагрузить свою голову. В этой поездке вы увидите как жили представители разных культур и разных народов много столетий назад. Погрузитесь в их этнос по нашему маршруту.

Вы увидите храмы и крепости раннего средневековья на фоне величественных и красивейших гор Большого Кавказского хребта. Будете потрясены творениями древних Аланов и Вайнахов, проедете по Аварскому ханству и будете шокированы жизнью андийцев. Поблуждаете по узким улочкам старинных городов и сёл, взойдете на Большой Кавказский хребет, побываете в природной чудо-пещере и покорите поднебесные перевалы. Войдете в воды Седого Каспия и увидите, ослепляющей красоты высокогорное озеро.

Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней разных народов, сравнивая ее вкусы каждый раз с предыдущей, уже отведанной. Познакомитесь с удивительно гостеприимными людьми, живущими в суровых условиях высокогорья.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Кармадонское ущелье

Рекомендуемое время прилета в междугородний аэропорт "Владикавказ" – до 10 часов утра.

Наше приключение начинается именно здесь в аэропорту г. Владикавказ (Северная Осетия-Алания).

Мы встретим по табличке с названием тура каждого участника.

Подкрепившись после перелёта знаменитыми осетинскими пирогами, мы сразу отправляемся на маршрут на нашем комфортабельном микроавтобусе.

Осмотр достопримечательностей Северной Осетии-Алании начнём со знаменитого Кармадонского ущелья с уникальной природой, которая покорит ваше сердце с первой минуты.

Именно здесь во время схода лавины погибла съемочная группа программы "Последний герой" с ее ведущим Сергеем Бодровым.

Увидим величественного пяти тысячника Казбек.

Нас будут сопровождать памятники раннего средневековья, боевые башни и склепы, современные арт объекты осетинских зодчих и удивительная природа Осетии.

К вечеру мы доберемся до столицы Южной Осетии это город Цхинвал.

Размещение в гостинице на ночь.

Встреча группы. Кармадонское ущельеВстреча группы. Кармадонское ущельеВстреча группы. Кармадонское ущелье
2 день

Цхинвал

Завтрак и выезд из гостиницы Цхинвала.

Дальше отправимся по необычайно уютному и гостеприимному Цхинвалу, который подарит нам много гастрономических эмоций.

Осмотрим в обзорном стиле этот удивительный населенный пункт, где на обеде отведаем грузинскую и осетинскую кухни, осмотрим православные храмы и монастыри 6-10 веков.

По дороге обратно продегустируем минеральную воду прямо из нарзанного источника.

Вечер проведём в гостинице столицы Северной Осетии г. Владикавказ.

Поужинаем в местном ресторане на берегу горной реки Терек.

Ночь в гостинице.

ЦхинвалЦхинвал
3 день

Башенные комплексы Эрзи и Эгикал

Завтрак и выезд из гостиницы Владикавказа.

Нас ждет невероятный по насыщенности день.

Стартовав из Владикавказа, через 70 км, мы окажемся в горной Ингушетии и посетим первый на сегодня башенный комплекс Эрзи.

Это потрясающий природный заповедник и гордость Ингушетии.

Сделав кучу фотографий средневековых замков, отправимся в Эгикал.

Это не менее знаменитый башенный комплекс.

По всему пути, на фоне скалистых гор, мы будем видеть остатки средневековых башен, а также увидим древние христианские храмы на фоне мусульманских минаретов.

Это удивительное зрелище, которое не повторится никогда за весь период жизни путешественника.

Далее нас ждет дорога между Ингушетией и Чечнёй, она проходит в приграничной зоне России и Грузии, поэтому движение здесь ограничено и требуется наличие паспорта гражданина РФ.

Но из-за видов, сопровождающих нас, нам будет не до документальных формальностей.

Вечером, прибыв в пункт назначения, поужинаем в столице Чеченской Республики в г. Грозном.

Восставший, словно птица Сирин из пепла, после двух чеченских войн, Грозный является самым красивым городом Северного Кавказа.

Он фактически сияет, в темное время суток, прожекторами, ослепляя каждого, кто любуется его световым дизайном.

Мы посетим один из многочисленных ресторанов на центральном проспекте Грозного и попробуем блюда национальной чеченской кухни.

Поверьте, Жижиг Галнаш и бараний желудок с потрохами никого не оставляют равнодушным.

Естественно, после такого ужина мы пройдемся по самому безопасному городу Кавказа и полюбуемся на его ночную иллюминацию, будем восхищаться и ослепляться, просить соседа ущипнуть себя, чтобы убедиться, это не сон.

Далее заселение в гостиницу и долгожданный отдых.

Крепкий сон от количества свежего воздуха гарантирован.

Башенные комплексы Эрзи и ЭгикалБашенные комплексы Эрзи и ЭгикалБашенные комплексы Эрзи и ЭгикалБашенные комплексы Эрзи и ЭгикалБашенные комплексы Эрзи и Эгикал
4 день

Грозный. Озеро Кезеной-Ам

Завтрак и выезд из гостиницы Грозного.

Утром мы продолжим осмотр достопримечательностей Грозного с высоты башен Грозный-Сити.

Посетим самую большую мечеть на Кавказе.

Поднимемся на необычное сооружение современных чеченских архитекторов"Лестница в Небеса".

Затем полюбуемся на современную мечеть в стиле хай-тек"Сердце Матери" в г. Аргун и продолжим свой путь в горы.

Во второй половине дня мы окажемся на озере Казеной-Ам.

Если вы думали, что Швейцарии в России не существует, то этот день развеет мифы в вашей голове и заставит вас прослезиться от пейзажных красот.

Это высокогорное и самое большое по площади озеро на Кавказе, образованное более 2-х тыс. лет назад, когда сразу два ущелья рек Хорсум и Каухи были запружены горным обвалом.

На берегах озера до сей поры стоят историко-архитектурные строения: нахские боевые и жилые башни, уникальный средневековый замок Алдам-Гези, святилища, склепы, древнейшие могильники, ранние мечети, чеченские аулы.

Старожилы утверждают, что в ясную погоду через толщу прозрачной воды можно разглядеть древние башни на дне озера.

В сказочном озере обитает сказочная рыба — эйзенамская форель.

Старики говорят, что с ее помощью восстанавливается зрение, излечиваются болезни суставов, мигрени и вообще почти все недуги человечества, и что Кезеной-Ам — это кладезь самого дорогого сокровища — здоровья и кавказского долголетия!

Как оно образовалось нам поведает экскурсовод.

Это не только крупнейшее озеро Чечни, но и, безусловно, одно из красивейших озёр в России.

С разных точек открываются всё новые сюрреалистичные виды.

Мы насладимся его бирюзовыми водами, купаясь в нем и, по желанию, полетаем с одного берега на другой на зиплайне.

Заселимся и проведем ночь в гостинице на берегу.

Грозный. Озеро Кезеной-АмГрозный. Озеро Кезеной-АмГрозный. Озеро Кезеной-АмГрозный. Озеро Кезеной-Ам
5 день

Древний аул Хой. Аулы Гуниб и Чох

После завтрака в гостинице Кезеной-Ам, мы направимся в восстановленный древний аул стражников Хой.

Там мы посмотрим как жили чеченцы в древние времена.

Затем наш автобус помчит нас в не менее удивительную Республику Дагестан.

Добро пожаловать в Страну Гор.

Ее уникальность заключается в том, что это сама многонациональная земля.

Недалеко от села Ботлих мы посетим русскую крепость времён кавказской войны.

Она принимала реальное участие в боевых действиях и является уникальным образцом фортификации 19 века.

Затем наш путь лежит вдоль горной реки Андийское Койсу до слияния с другой горной рекой Аварское Койсу, где после их слияния образуется главная в Дагестане река Сулак.

Неподалёку расположен мемориальный комплекс Ахульго, где нам расскажут про уникальные события кавказской войны 19 века и взятие этого села.

На обед нас будет ждать кафе с невероятным видом на берегу Ирганайского водохранилища, а на столах национальные блюда.

Далее отправимся в сторону самого большого села в республике Гуниб.

Ночь проведём в этнодоме Чох, где с балкона отеля насладимся незабываемым закатом над горами.

Древний аул Хой. Аулы Гуниб и ЧохДревний аул Хой. Аулы Гуниб и ЧохДревний аул Хой. Аулы Гуниб и ЧохДревний аул Хой. Аулы Гуниб и Чох
6 день

Аул Гамсутль. Салтинский водопад. Дербент

Утром после завтрака в уникальном этническом селе Чох нас ждёт восхождение на гору, где расположен заброшенный 15 лет назад аул Гамсутль.

Это местный Мачу Пикчу, знаменитый аул-призрак.

Походным шагом мы взойдем и покорим Большой Кавказский хребет.

После восхождения на Кавказ, мы спустимся под землю, где увидим ещё одно чудо природы – подземный Салтинский водопад.

Полюбовавшись каменными галереями подземной пещеры, мы направимся к древнейшему городу России с персидской крепостью – Дербент.

Нас ждет цитадель Нарын-Кала.

Поднимемся на стены дербентской крепости, соединяющие цитадель и Каспийское море.

Вот они перед нами ворота того самого Шелкового пути.

Весь ансамбль входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем прогуляемся по узким средневековым кварталам – Магалы, где посетим древнейшую в России мечеть Джума и поужинаем в местном ресторане.

Заселимся в гостиницу, где проведем ночь.

Аул Гамсутль. Салтинский водопад. ДербентАул Гамсутль. Салтинский водопад. ДербентАул Гамсутль. Салтинский водопад. ДербентАул Гамсутль. Салтинский водопад. Дербент
7 день

Каспийское море. Экраноплан Лунь. Отъезд

Утром после завтрака мы посетим дербентский пляж, где сможем искупаться в водах Седого Каспия, при желании можно посетить колоритный дербентский рынок, где с самого утра как на любом восточном базаре продают свои товары горцы и жители равнины.

Затем наш автобус движется к ещё одной достопримечательности Дагестана – экраноплану "Лунь", отдыхающий на пляже недалеко от Дербента.

Затем, вытряхнув песок из кроссовок, мы направимся в сторону Махачкалы, где в международном аэропорту Махачкалы закончится наше путешествие.

После такого незабываемого путешествия вы даже не заметите как пройдет ваш полет.

А по возвращению домой, вы поймете, что побывали в горной сказке.

Каспийское море. Экраноплан Лунь. ОтъездКаспийское море. Экраноплан Лунь. ОтъездКаспийское море. Экраноплан Лунь. Отъезд

Проживание

Тур предполагает размещение:

  • гостиница «Виктория» в г. Цхинвал (1 ночь);
  • гостиница «Камелия» в г. Владикавказ (1 ночь);
  • гостиница «Беркат» в г. Грозный (1 ночь);
  • гостевой дом на берегу озера Кезеной Ам (1 ночь);
  • этнодом в с. Чох (1 ночь);
  • гостиница в г. Дербент (1 ночь).

Варианты проживания

Гостиница «Виктория» 3

1 ночь

В Цхинвале открылась новая гостиница с очень красивой отделкой и интерьером. Гостиница «Виктория» находится в Цхинвале в районе Царз на ул. Братьев Губаевых. Гостям отеля Viktoriya (Виктория) доступны следующие услуги: кабельное/спутниковое телевидение, wifi в отеле.

Гостиница «Виктория» 3Гостиница «Виктория» 3Гостиница «Виктория» 3Гостиница «Виктория» 3Гостиница «Виктория» 3Гостиница «Виктория» 3

Гостиница «Камелия» 3

1 ночь

Отель «Камелия-в» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

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Гостиница «Беркат» 3

1 ночь

Новый отель находится поблизости с одноименным торговым центром и имеет три звезды. Успешная реализация инвест-проекта позволила трудоустроить 40 человек. Гостиница «Беркат» так же расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3

Гостевой дом на берегу озера Кезеной Ам

1 ночь

Этнодом в с. Чох

1 ночь

"ЭТНОДОМ" – аутентичный гостевой дом и музейное пространство. Наш дом находится в ауле Чох на высоте 1600 метров над уровнем моря. Мы сохранили архитектурную традицию дома 1875 года постройки, совместив её с современным комфортом. Этнодом – это: гостевой дом, конные прогулки, кухня, музейное пространство.

Этнодом в с. ЧохЭтнодом в с. ЧохЭтнодом в с. ЧохЭтнодом в с. Чох

Гостиница в г. Дербент

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и трансфер до аэропорта Махачкалы
  • Проживание в двухместном номере в отелях 3* и гостевых домах
  • Завтраки, обеды
  • Проезд на микроавтобусе по маршруту
  • Гид-экскурсовод
  • Билеты на экскурсии и достопримечательности
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Владикавказа и обратно (~10 тыс. с багажом)
  • Ужины (~800 руб. /день)
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте осуществляется тур?

Ваше путешествие пройдет в комфорте.

Сопровождение гидом на нашем микроавтобусе с кондиционером на протяжении всего тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Многодневные туры
7-дневные туры
На микроавтобусе

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