Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату. ~400-500 руб.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье – одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам – самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
Поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье – родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина – остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро – самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер – купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
19:30 Возвращение в отель.
21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
6:30 Джип-тур на ДЖИЛЫ-СУ.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье – рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.
По программе:
Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
Ущелье реки Харбас.
Остановка на завтрак.
Завтрак ~ через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас.
Доп. плата за завтрак ~ 250-300 р. – хычин (лепёшка с сыром или с мясом) и травяной чай.
Гора Сирх – знаменитая среди экстрасенсов.
Гора Тузлук, на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.
Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
18:00 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Джип-тур на БЕРМАМЫТ.
Бермамыт – дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!
Бермамыт – место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!
Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.
По программе:
Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.
Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
ВАРИАНТ I БЕРМАМЫТ
02:00 Выезд – встреча рассвета.
09:00 Поздний завтрак.
За доп. плату. 250-300 руб. хычины, чай.
14:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
ВАРИАНТ II БЕРМАМЫТ
06:30 Выезд – дневная поездка.
08:00 Завтрак.
За доп. плату. 250-300 руб. хычины, чай.
12:00 Обед.
За доп. плату. 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай.
16:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Рекомендуем в свободное время:
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова».
По всему музею – 250 руб., по отделу «Домик Лермонтова» – 150 руб.
Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. подъем и спуск).
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Озеро Кезеной-Ам, города: Шали, Аргун, вечерний Грозный.
По программе экскурсии:
5:30 Выезд.
Остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату
Осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку. Шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Озеро Кезеной-Ам – самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.
Обед сухой паёк (необходимо брать с собой).
Вечерний Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», прогулка по вечернему городу.
Дополнительные расходы: подъем на высотку в Грозном-Сити – 100 руб.
Возвращение в отель.
Ужин (если предусмотрено).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
37 200 руб.
|Семейный
34 050 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
35 400 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
33 050 руб.
|–
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
38 150 руб.
|Семейный
34 850 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
37 150 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
38 700 руб.
|–
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
31 150 руб.
|Семейный
28 050 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
31 650 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
28 950 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
30 250 руб.
|стандарт
28 350 руб.
|ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)
|стандарт
29 600 руб.
|стандарт
26 450 руб.
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
32 100 руб.
|Семейный
28 800 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
33 350 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
34 600 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
33 350 руб.
|стандарт
31 150 руб.
|ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)
|стандарт
32 750 руб.
|стандарт
28 650 руб.
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.
Турист должен:
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в праздничные дни:
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
4 350 руб.
|Семейный
4 000 руб.
|Семейный
3 300 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 800 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
4 200 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 850 руб.
|Семейный
2 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 150 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 400 руб.
|–
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
3 800 руб.
|Семейный
3 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 450 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 000 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 650 руб.
|Семейный
2 000 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
2 750 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
2 150 руб.
|–
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
Обеды и ужины по меню везде.
В Машук и Наутилус вы выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).