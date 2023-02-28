3 день

Среда. Два варианта экскурсии на выбор: Домбай или Грозный

ВАРИАНТ I

6:30 Экскурсия в «Домбай».

Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

8:45 Остановка на завтрак (за доп. плату):

Вы можете попробовать карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)

Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

11:00 Домбайская поляна.

Остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.)

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)

При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб. на 1 человека.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни (за доп. плату): шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.

20:00 Возвращение в отель.

21:00 Ужин в отеле в 21:00(если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

6:30 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».

По программе экскурсии:

Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода (оплачиваются дополнительно 500 руб.).

Город Аргун – посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)

22:00 Возвращение в отель.