Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур

Тур проводится под запрос. Окунитесь с головой в недельный тур по Кавказу

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Тур проводится под запрос. Окунитесь с головой в недельный тур по Кавказу.

Вы увидите Эльбрус, поднимитесь по канатной дороге на Мусса-Ачитара, посетите Ингушетию и съездите в Чегемское ущелье.

Вас ждет чайная дегустация, купание в горячем источнике, поездка на Медовые водопады и посещение самой большой мечети Европы.

Невероятное путешествие в горы начинается! Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 8 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Посетим самые популярные города-курорты
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем жалбаур, шашлыки, хычины, шурпу и осетинские пироги
Фотосессия на фоне гор
Фотосессия на фоне гор
Будем много гулять, фотографироваться и дышать свежим горным воздухом

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Свободный день

Свободный день.

Заселение в отель после 14:00.

21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).

Понедельник. Свободный деньПонедельник. Свободный день
2 день

Вторник. Верхняя Балкария

6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье – одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам – самым крупным карстовым водопадам Кавказа,

Поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье – родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина – остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро – самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Село Аушигер – купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).

19:30 Возвращение в отель.

21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).

Вторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя Балкария
3 день

Среда. Два варианта экскурсии на выбор: Домбай или Грозный

ВАРИАНТ I

6:30 Экскурсия в «Домбай».

Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

8:45 Остановка на завтрак (за доп. плату):

Вы можете попробовать карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)

Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

11:00 Домбайская поляна.

Остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.)
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)

При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб. на 1 человека.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни (за доп. плату): шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.

20:00 Возвращение в отель.

21:00 Ужин в отеле в 21:00(если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

6:30 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».

По программе экскурсии:

Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода (оплачиваются дополнительно 500 руб.).

Город Аргун – посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)

22:00 Возвращение в отель.

Среда. Два варианта экскурсии на выбор: Домбай или ГрозныйСреда. Два варианта экскурсии на выбор: Домбай или ГрозныйСреда. Два варианта экскурсии на выбор: Домбай или Грозный
4 день

Четверг. Экскурсия «Города КМВ»

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

9:00 Экскурсия «Города КМВ».

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату. ~400-500 руб.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»
5 день

Пятница. Медовые водопады

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Обед в отеле (если предусмотрено).

13:20 Экскурсия «Медовые водопады».

По программе экскурсии:

Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик.

Бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (доп. плата за экологический сбор).

19:00 Возвращение в отель.

Пятница. Медовые водопадыПятница. Медовые водопады
6 день

Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

6:30 Экскурсия «Эльбрус».

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

8.00Остановка на завтрак в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау – южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

14.00 Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату

Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

19:30 Возвращение в отель.

21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

6:30 Экскурсия в «Домбай».

Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

8:45 Остановка на завтрак (за доп. плату):

Вы можете попробовать карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)

Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

11:00 Домбайская поляна.

Остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.)
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)

При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб. на 1 человека.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни (за доп. плату): шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.

20:00 Возвращение в отель.

21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).

Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: Эльбрус или ДомбайСуббота. Два варианта экскурсии на выбор: Эльбрус или ДомбайСуббота. Два варианта экскурсии на выбор: Эльбрус или Домбай
7 день

Воскресенье. Горная Ингушетия

Только для граждан РФ.

5:30 Экскурсия «Горная Ингушетия».

Ингушетия – страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

8:00Остановка на завтрак в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе.

Курорт Армхи – подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» – средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды – самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия» (доп. расходы 1200 руб.).

Обед – сухой поек (взять с собой дополнительно).

19.30 Остановка на ужин на обратном пути в придорожном кафе.

Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (400 руб.), чай, кофе, вино, пиво.

22:00 Возвращение в отель.

Воскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная Ингушетия
8 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00

Отъезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт 63 850 руб.
комфорт 68 250 руб. 		Стандарт 47 600 руб.
комфорт 49 800 руб.
люкс 54 200 руб.

Семейный 48 500 руб.

Семейный 44 100 руб.

МАШУК

Эконом 52 550 руб.
стандарт 53 850 руб. 		Эконом 42 450 руб.
стандарт 43 750 руб.
комфорт 54 750 руб. 		Комфорт 45 950 руб.
семейный 52 100 руб. 		Семейный 46 200 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт 50 700 руб.
Полулюкс 58 650 руб. 		Стандарт 41 050 руб.
Полулюкс 45 450 руб. 		Полулюкс 44 150 руб.

-

Стоимость в 2023 году в праздничные дни
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт 68 250 руб.
комфорт 72 650 руб. 		Стандарт 49 800 руб.
комфорт 52 000 руб.
люкс 56 400 руб. 		Семейный 49 800 руб. Семейный 45 200 руб.

МАШУК

Эконом 55 600 руб.
стандарт 59 150 руб. 		Эконом 44 650 руб.
стандарт 45 500 руб.
комфорт 58 700 руб. 		Комфорт 48 600 руб.
семейный 55 600 руб. 		Семейный 48 600 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт 50 700 руб.
Полулюкс 58 650 руб. 		Стандарт 41 050 руб.
Полулюкс 45 450 руб. 		Полулюкс 44 150 руб.

-

  • без питания:
Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Джуниор 66 600 руб.
Делюкс 71 000 руб. 		Джуниор 44 650 руб.
Делюкс 46 850 руб.
Полулюкс 49 050 руб

-

-

БЕШТАУ

Стандарт 56 200 руб.
комфорт 60 600 руб. 		Стандарт 39 950 руб.
комфорт 42 150 руб.
люкс 46 550 руб.

Семейный 40 800 руб.

Сем. Люкс 36 450 руб.

МАШУК

Эконом 47 850 руб.
стандарт 49 150 руб. 		Эконом 37 750 руб.
стандарт 39 050 руб.
комфорт 50 050 руб. 		Комфорт 41 250 руб.
семейный 47 400 руб.

Сем. Люкс 41 500 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт 45 550 руб.

Полулюкс 53 450 руб.

Стандарт 35 850 руб.
Полулюкс 40 250 руб. 		Полулюкс 38 950 руб.

-

ПЯТИГОРСК

Стандарт 38 500 руб. Стандарт 35 850 руб. -

-

ЮЖНАЯ

Стандарт 37 650 руб. Стандарт 33 250 руб-

-

Стоимость в 2023 году в праздничные дни
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Джуниор 66 600 руб.
Делюкс 71 000 руб. 		Джуниор 44 650 руб.
Делюкс 46 850 руб.
Полулюкс 49 050 руб

-

-

БЕШТАУ

Стандарт 60 600 руб.
комфорт 65 000 руб. 		Стандарт 42 150 руб.
комфорт 44 350 руб.
люкс 48 750 руб. 		Семейный 42 150 руб.

Сем. Люкс 37 550 руб.

МАШУК

Эконом 50 950 руб.
стандарт 54 450 руб. 		Эконом 39 950 руб.
стандарт 40 850 руб.
комфорт 54 000 руб. 		Комфорт 43 900 руб.
семейный 50 950 руб.

Сем. Люкс 43 900 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт 45 550 руб.

Полулюкс 53 450 руб.

Стандарт 35 850 руб.
Полулюкс 40 250 руб. 		Полулюкс 38 950 руб.

-

ПЯТИГОРСК

Стандарт 42 900 руб. Стандарт 39 800 руб.

-

-

ЮЖНАЯ

Стандарт 42 000 руб. Стандарт 36 300 руб

-

-

  • Доп. сутки с питанием от 3 200 руб.
  • Доп. сутки без питания от 2 150 руб.

Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».

Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:

  • 28.04.2023 – 10.05.2023;
  • 09.06.2023 – 13.06.2023;
  • 27.10.2023 – 06.11.2022.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

7 ночей

Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

7 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

7 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

7 ночей

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: ужин (если поедете на экскурсию в Домбай)4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак, обед6 день: ужин8 день: завтрак.
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: ужин (если поедете на экскурсию в Домбай)
  • 4 день: завтрак, ужин
  • 5 день: завтрак, обед
  • 6 день: ужин
  • 8 день: завтрак.
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки 100 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Билет на канатную дорогу г. Чегет (2 уровня) – 900 руб. /чел. билет на канатную дорогу г. Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1 400 руб. /чел.
  • Залог за ски-пасс на Эльбрусе (если не используется, стоимость залога возвращается на обратном пути в кассах) – 100 руб. /чел.
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» – 200 руб.
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб.
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:на высоту 2250 м. н. у. м. – 700 руб. на высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб. на высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб. при оплате сразу 3 уровней – 1600 руб.
  • На высоту 2250 м. н. у. м. – 700 руб.
  • На высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб.
  • На высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб.
  • При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб.
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода – 500 руб.
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» – 150 руб.
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) – 350 руб.
  • Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” – 500 руб.
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе – 200 руб.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 100 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении. Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания.

  • Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
  • Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
  • Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Туристу следует:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги.

Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице в праздничные дни?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в праздничные дни:

Доп. сутки с питанием

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт
6 850 руб.

Комфорт
7 550 руб.

Стандарт
4 000 руб.

Комфорт

4 350 руб.
Люкс
5 050 руб.

Семейный
4 000 руб. 		Семейный
3 300 руб.
МАШУК

Эконом
4 900 руб.

Стандарт
5 450 руб.

Эконом
3 200 руб.

Стандарт
3 350 руб.

Комфорт
5 350 руб.

Комфорт
3 800 руб.

Семейный
4 900 руб.

Семейный
3 800 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
4 900 руб.

Полулюкс
6 250 руб.

Стандарт
3 550 руб.

Полулюкс
4 200 руб.

Полулюкс
4 200 руб.

Доп. сутки без питания

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Стандарт
6 750 руб.

Делюкс
7 450 руб.

Стандарт
3 400 руб.

Делюкс
3 750 руб.

Полулюкс
4 050 руб.

БЕШТАУ

Стандарт
5 700 руб.

Комфорт
6 350 руб.

Стандарт
2 850 руб.

Комфорт
3 200 руб.

Люкс
3 850 руб.

Семейный
2 850 руб. 		Семейный
2 150 руб.
МАШУК

Эконом
4 200 руб.

Стандарт
4 750 руб.

Эконом
2 500 руб.

Стандарт
2 650 руб.

Комфорт
4 650 руб.

Комфорт
3 150 руб.

Семейный
4 200 руб.

Семейный
3 150 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
4 050 руб.

Полулюкс
5 450 руб.

Стандарт
2 700 руб.

Полулюкс
3 400 руб.

Полулюкс
3 400 руб.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице в обычные дни?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):

Доп. сутки с питанием

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт
6 300 руб.

Комфорт
7 000 руб.

Стандарт
3 750 руб.

Комфорт
4 050 руб.

Люкс
4 700 руб.

Семейный
3 800 руб. 		Семейный
3 150 руб.
МАШУК

Эконом
4 400 руб.

Стандарт
4 600 руб.

Эконом
2 850 руб.

Стандарт
3 050 руб.

Комфорт
4 750 руб.

Комфорт
3 400 руб.

Семейный
4 350 руб.

Семейный
3 450 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
4 350 руб.

Полулюкс
5 550 руб.

Стандарт
2 600 руб.

Полулюкс
3 250 руб.

Полулюкс
3 000 руб.

Доп. сутки без питания

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Стандарт
6 750 руб.

Делюкс
7 450 руб.

Стандарт
3 400 руб.

Делюкс
3 750 руб.

Полулюкс
4 050 руб.

БЕШТАУ

Стандарт
5 150 руб.

Комфорт
5 850 руб.

Стандарт
2 600 руб.

Комфорт
2 900 руб.

Люкс
3 550 руб.

Семейный
2 650 руб. 		Семейный
2 000 руб.
МАШУК

Эконом
3 750 руб.

Стандарт
3 950 руб.

Эконом
2 200 руб.

Стандарт
2 400 руб.

Комфорт
4 050 руб.

Комфорт
2 700 руб.

Семейный
3 650 руб.

Семейный
2 750 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
3 550 руб.

Полулюкс
4 750 руб.

Стандарт
1 750 руб.

Полулюкс
2 450 руб.

Полулюкс
2 150 руб.
Что значит цикличный тур?

К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.

Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.

Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.

Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.

Какое будет питание (в тарифе с питанием)?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.

Обеды и ужины по меню везде.

В Машук и Наутилус вы выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
28 фев 2023
Путешествие понравилось. Программа достаточно насыщенная и наверное хочется в середине один день отдыха. Отдельное спасибо за гидов на маршруте, профессионалы, отзывчивые и внимательные. Спасибо за отдых.
А
1 мар 2023
Всё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать.
Всё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать.
А
1 мар 2023
Организация правильная,время отъездов на экскурсии присылают на телефон,не запутаешься.

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