13:10 Прибытие в Грозный.
Трансфер, размещение в отеле.
Время на обед (оплачивается дополнительно).
14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити».
Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни».
Проспект М. Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова.
В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.
Свободное время.
9:10 Выезд на экскурсию Кезеной Ам (107км).
Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3 часов.
По дороге остановка у памятника Зелемхана Харачоевского – легендарного Абрека.
Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам».
Далее экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера.
Это уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.
Возвращение в город.
09:10 На экскурсию по Аргунскому ущелью.
Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.
Дорога вырублена в известняковых скалах.
Короткая остановка у водопадов.
Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».
Посетим Ушкалойские башни, находятся они у селения Ушкалой на берегу реки Чанти-Аргун.
Обед.
В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.
В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Возвращение в Грозный.
Вечерний вылет (рекомендуемый вылет после 18:00).
Тур предусматривает проживание в гостиницах туристического класса 3-4* Беркат и Городок.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Цена
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|28 500
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|25 500
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|19 900
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|28 500
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|23 700
|Стандартный одноместный номер (большая кровать)
|Взрослый на основном месте
|32 400
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|19 900
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|23 700
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|28 500
|Одноместное размещение
|34 400
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|25 500
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|19 900
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|28 500
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|23 700
|номер twin с подселением
|Взрослый на основном месте
|28 500
В туре возможно подселение.
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».