Чеченская классика. Тур выходного дня

Классический экскурсионный тур выходного дня по Чечне

5
3 отзыва
Классический экскурсионный тур выходного дня по Чечне, в котором вы посмотрите самые главные достопримечательности и насладитесь национальным колоритом.
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Грозный
Грозный
Прогуляемся по красивейшему городу Чечни - Грозный
Кезеной-Ам
Кезеной-Ам
Совершим экскурсию высокогорное лазурное озеро
Ушкалойские башни
Ушкалойские башни
На берегу реки увидим чудо древней архитектуры - Ушкалойские башни

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному

13:10 Прибытие в Грозный.

Трансфер, размещение в отеле.

Время на обед (оплачивается дополнительно).

14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити».

Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни».

Проспект М. Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова.

В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.

Свободное время.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по ГрозномуВстреча группы. Обзорная экскурсия по ГрозномуВстреча группы. Обзорная экскурсия по ГрозномуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному
2 день

Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам». Экскурсия в древний город

9:10 Выезд на экскурсию Кезеной Ам (107км).

Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3 часов.

По дороге остановка у памятника Зелемхана Харачоевского – легендарного Абрека.

Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам».

Далее экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера.

Это уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.

Возвращение в город.

Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам». Экскурсия в древний городЭкскурсия на озеро «Кезеной-Ам». Экскурсия в древний городЭкскурсия на озеро «Кезеной-Ам». Экскурсия в древний городЭкскурсия на озеро «Кезеной-Ам». Экскурсия в древний город
3 день

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Обратный трансфер

09:10 На экскурсию по Аргунскому ущелью.

Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».

Посетим Ушкалойские башни, находятся они у селения Ушкалой на берегу реки Чанти-Аргун.

Обед.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Возвращение в Грозный.

Вечерний вылет (рекомендуемый вылет после 18:00).

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Обратный трансферЭкскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Обратный трансферЭкскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Обратный трансфер

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах туристического класса 3-4* Беркат и Городок.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеЦена
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте28 500
Ребёнок 5—8 лет на основном месте25 500
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте19 900
Ребёнок 9—16 лет на основном месте28 500
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте23 700
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте32 400
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте19 900
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте23 700
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте28 500
Одноместное размещение34 400
Ребёнок 5—8 лет на основном месте25 500
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте19 900
Ребёнок 9—16 лет на основном месте28 500
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте23 700
номер twin с подселением
Взрослый на основном месте28 500

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Городок»

2 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки и 2 обеда в горах
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты по программе
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Ужины и обед в первый день
  • Индивидуальный трансфер – 1 900 руб.
  • Доп. ночь перед или после тура – 5 000 руб
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
5 сен 2022
Тур отличный, большое спасибо за организацию)
Д
5 сен 2022
Отличный тур! Очень советую
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Н
4 мая 2022
Отличный тур выходного дня!!!

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