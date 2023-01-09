5:00 Выезд из городов КМВ.
Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.
9:00 Завтрак (доп. плата).
Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.
Прибытие в г. Грозный.
Обзорная экскурсия по г. Грозному.
Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова – построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе (доп. плата г. Грозный 400 руб. /чел.).
Обед (доп. плата).
Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.
Бархан Сары-Кум (доп. плата 150 руб. /чел).
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента, отдых.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
8:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
9:00 Обзорная экскурсия по г. Дербенту.
Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» – древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть (доп. плата г. Дербент 500 руб. /чел.).
Обед (доп. плата).
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
8:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак.
Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.
Смотровая площадка на Сулакский каньон, Черкейскую ГЭС и водохранилище, форелевое хозяйство.
Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб. /чел.).
Форелевое хозяйство.
Обед (доп. плата).
Г. Шали мечеть «Гордость мусульман».
Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Дербент (номера категории стандарт).
|Дата
|взрослые
|дети до 14 лет
|Стоимость тура до 29.04.2023
|12 900
|11 900
|Стоимость тура после 29.04.2023
|13 900
|12 900
Доплата за одноместное размещение 4 500 руб. /чел.
Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» г. Дербент представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
05:00 Выезд с Кавказских Минеральных Вод
Выезд из городов КМВ: Лермонтов, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Нальчик.
Место посадки пассажиров:
Встреча туристов по данной программе возможна:
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.