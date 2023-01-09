Дагестан и Грозный. Тур на выходные

Популярные природные и культурные достопримечательности Чечни и Дагестана в насыщенном и удивительном туре выходного дня

5
3 отзыва
Популярные природные и культурные достопримечательности Чечни и Дагестана в насыщенном и удивительном туре выходного дня.
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гордость Чеченской республики
Гордость Чеченской республики
Целый день посвятим экскурсии по г. Грозному и окрестностям, увидим самые знаменитые достопримечательности
Разнообразная программа
Разнообразная программа
Поднимемся на смотровые площадки Сулакского каньона и насладимся великолепными видами
Древняя культура Дагестана
Древняя культура Дагестана
Увидим старинные крепости Дербента и прогуляемся в старый город

Программа тура по дням

1 день

Грозный

5:00 Выезд из городов КМВ.

Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

9:00 Завтрак (доп. плата).

Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.

Прибытие в г. Грозный.

Обзорная экскурсия по г. Грозному.

Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова – построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе (доп. плата г. Грозный 400 руб. /чел.).

Обед (доп. плата).

Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.

Бархан Сары-Кум (доп. плата 150 руб. /чел).

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента, отдых.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
2 день

Дербент

8:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

9:00 Обзорная экскурсия по г. Дербенту.

Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» – древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть (доп. плата г. Дербент 500 руб. /чел.).

Обед (доп. плата).

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

ДербентДербентДербентДербент
3 день

Сулакский каньон

8:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак.

Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.

Смотровая площадка на Сулакский каньон, Черкейскую ГЭС и водохранилище, форелевое хозяйство.

Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб. /чел.).

Форелевое хозяйство.

Обед (доп. плата).

Г. Шали мечеть «Гордость мусульман».

Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Дербент (номера категории стандарт).

Датавзрослыедети до 14 лет
Стоимость тура до 29.04.202312 90011 900
Стоимость тура после 29.04.202313 90012 900

Доплата за одноместное размещение 4 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

2 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» г. Дербент представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Проживание, указанное в программе (2 ночи в гостинице г. Дербента)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание: обеды и ужины – от 300-600 руб. /чел.
  • Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб. /чел.
  • Катание на катере по реке Сулак – 1 200 руб. /чел.
  • Курортный сбор – 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
  • Входные билеты:г. Грозный (входные билеты на объекты) – 400 руб. /чел. г. Дербент (входные билеты на объекты) – 500 руб. /чел. вход на Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел.
  • Г. Грозный (входные билеты на объекты) – 400 руб. /чел.
  • Г. Дербент (входные билеты на объекты) – 500 руб. /чел.
  • Вход на Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Лермонтов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей – платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как происходит встреча?

05:00 Выезд с Кавказских Минеральных Вод

Выезд из городов КМВ: Лермонтов, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Нальчик.

Место посадки пассажиров:

  • в г. Лермонтов: Проспект Лермонтова, 1, «Огрстройпроект»;
  • г. Пятигорск: Пересечение проспект Калинина/улица Бунимовича, остановка «Автовокзал», на выезд из города (ориентир, магазин «Цветы»);
  • г. Кисловодск: Проспект Победы, 14А, остановка «Стадион»;
  • г. Ессентуки: Напротив Ж/Д вокзала, вход в «Курортный парк»;
  • г. Минеральные Воды: ул. Советская 66А, «Рома Пицца».

Встреча туристов по данной программе возможна:

  • аэропорт г. Минеральные Воды;
  • г. Нальчик;
  • г. Владикавказ;
  • г. Махачкала.
Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
9 янв 2023
Очень понравился тур. Прекрасная программа и гиды, увлекательные места. Все супер!
Е
20 июля 2022
Не хватит слов, чтобы описать восторг от увиденного и услышанного. На три дня ты оказываешься в другом мире! Грозный - это просто разрушение стереотипов: величественный, красивый, очень чистый и, очевидно, очень любимый его жителями. Экскурсовод Алина Абдулкадырова - выше всяких похвал, браво??? Просто влюбила нас в свой город, народ, республику! Великолепный язык, эрудиция, чувство юмора.
Дагестан, Дербент-невероятно колоритный город, очень разный, контрастный. И опять же великолепный гид Роман (увы, не помню фамилии): умница, невероятно эрудированный, остроумный, век бы слушала?
Дагестан, Сулакский каньон: пожалуй, самое сильное эстетическое потрясение от нереально красоты, просто какой-то параллельный мир, первобытный восторг, не выразимый словами, просто забываешь дышать?
Ну и самое главное: непреодолимое желание сюда вернуться!
О
21 июня 2022
Все прошло на достойно уровне!????

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