3 день

Сулакский каньон

8:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак.

Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.

Смотровая площадка на Сулакский каньон, Черкейскую ГЭС и водохранилище, форелевое хозяйство.

Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб. /чел.).

Форелевое хозяйство.

Обед (доп. плата).

Г. Шали мечеть «Гордость мусульман».

Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.