Экскурсия в Костомарово и Дивногорье

Мы отправимся в путь из Воронежа и посетим небольшое село Костомарово, известное далеко за пределами...

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1 отзыв
Мы отправимся в путь из Воронежа и посетим небольшое село Костомарово, известное далеко за пределами региона своим величественным Спасским монастырём и музей-заповедник «Дивногорье» — с давних пор он является центром православного паломничества и ежегодно привлекает более 60 тысяч туристов.
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье

Что вы увидите 🤩

  • Село Костомарово
  • Спасский монастырь
  • Пещерные храмы
  • музей-заповедник «Дивногорье»
  • Дивногорский Успенский мужской монастырь
Православные святыни Костомарова
Храмовый комплекс находится в 2 км от правобережья Дона. Многие историки полагают, что он был основан в середине XVII столетия, но существует версия, согласно которой монастырь является самым старым среди российских обителей. Главное достояние комплекса — пещерные храмы, расположившиеся в толще меловой горы.
Всего здесь 8 пещер, причем две из них размещаются под землей. Во время посещения монастыря мы пройдёмся по его территории и побываем в самом большом подземелье Костомаровской обители — Спасском храме, где видим усыпальницу, часовню, келью затворника и придел мучениц Софии, Любови, Надежды и Веры. В завершение нас ждёт постная монастырская трапеза.
Музей-заповедник «Дивногорье»
Из Костомарово наш путь лежит в музей-заповедник «Дивногорье», занимающий площадь свыше 11 кв. км. Особый интерес в заповеднике представляет Дивногорский Успенский мужской монастырь, основанный в середине XVII века монахами из Гетманщины. Изначально он был деревянным, но с течением времени из-за пожаров и татарских нашествий приобрел каменные постройки и стены.
В обители мы осмотрим главный Успенский храм, полюбуемся церковью Сицилийской иконы Божией Матери, выдолбленной прямо в меловой скале, а затем спустимся в пещерный храм Рождества Иоанна Предтечи и пройдём по подземельям длиной свыше 140 метров. В ходе экскурсии вы сможете увидеть древнюю трапезу и подняться к поклонному кресту при монастыре.
Важная информация
Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Важная информация
Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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