Православные святыни Костомарова

Храмовый комплекс находится в 2 км от правобережья Дона. Многие историки полагают, что он был основан в середине XVII столетия, но существует версия, согласно которой монастырь является самым старым среди российских обителей. Главное достояние комплекса — пещерные храмы, расположившиеся в толще меловой горы.

Всего здесь 8 пещер, причем две из них размещаются под землей. Во время посещения монастыря мы пройдёмся по его территории и побываем в самом большом подземелье Костомаровской обители — Спасском храме, где видим усыпальницу, часовню, келью затворника и придел мучениц Софии, Любови, Надежды и Веры. В завершение нас ждёт постная монастырская трапеза.

Музей-заповедник «Дивногорье»

Из Костомарово наш путь лежит в музей-заповедник «Дивногорье», занимающий площадь свыше 11 кв. км. Особый интерес в заповеднике представляет Дивногорский Успенский мужской монастырь, основанный в середине XVII века монахами из Гетманщины. Изначально он был деревянным, но с течением времени из-за пожаров и татарских нашествий приобрел каменные постройки и стены.

В обители мы осмотрим главный Успенский храм, полюбуемся церковью Сицилийской иконы Божией Матери, выдолбленной прямо в меловой скале, а затем спустимся в пещерный храм Рождества Иоанна Предтечи и пройдём по подземельям длиной свыше 140 метров. В ходе экскурсии вы сможете увидеть древнюю трапезу и подняться к поклонному кресту при монастыре.

Важная информация

Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.