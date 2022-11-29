Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные

В этом туре вы посетите Грозный и регион Кавказских Минеральных Вод

5
3 отзыва
В этом туре вы посетите Грозный и регион Кавказских Минеральных Вод.

Вы насладитесь чистым воздухом городов-курортов КМВ, познакомитесь с Чеченской республикой, посетите самые красивые мечети России, прогуляетесь по вечернему Грозному и попробуете национальную чеченскую кухню.
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по улочкам и познакомимся с историей городов-курортов
Увлекательные выходные
Увлекательные выходные
Совершим интереснейшее путешествие за субботу и воскресенье
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам
Современная Чечня
Современная Чечня
Восхитимся красотой Грозного и посетим самые известные мечети республики

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»

6:30 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».

По программе экскурсии:

Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода (оплачиваются дополнительно 500 руб.).

Город Аргун – посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)

22:00 – 24:00 Возвращение в отель.

Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
3 день

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВ

ВАРИАНТ I

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:00 Выселение из отеля.

8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».

По программе экскурсии:

Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик.

Бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).

Обед на маршруте за доп. плату

Замок коварства и любви – окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск – город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

ВАРИАНТ II

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:30 Выселение из отеля.

9:00 Экскурсия «Города КМВ».

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату. ~400-500 руб.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт
20 200 руб.

Комфорт
21 400 руб.

Стандарт
15 500 руб.

Комфорт
16 150 руб.

Люкс
17 400 руб.

Семейный
15 750 руб. 		Семейный
14 500 руб.
МАШУК

Эконом
16 800 руб.

Стандарт
17 200 руб.

Эконом
13 950 руб.

Стандарт
14 300 руб.

Комфорт
17 450 руб.

Комфорт
14 950 руб.

Семейный
16 700 руб.

Семейный
15 000 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт
16 500 руб.

Полулюкс
18 750 руб.

Стандарт
13 250 руб.

Полулюкс
14 500 руб.

Полулюкс
14 000 руб.
Стоимость в 2023 году в праздничные дни
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт
21 400 руб.

Комфорт
22 650 руб.

Стандарт
16 150 руб.

Комфорт
16 750 руб.

Люкс
17 800 руб.

Семейный
16 150 руб. 		Семейный
14 800 руб.
МАШУК

Эконом
17 700 руб.

Стандарт
18 700 руб.

Эконом
14 550 руб.

Стандарт
14 800 руб.

Комфорт
18 550 руб.

Комфорт
15 700 руб.

Семейный
17 700 руб.

Семейный
15 700 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт
17 500 руб.

Полулюкс
20 000 руб.

Стандарт
15 000 руб.

Полулюкс
16 250 руб.

Полулюкс
16 250 руб.
  • без питания:
Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Стандарт
21 200 руб.

Делюкс
22 450 руб.

Стандарт
14 950 руб.

Делюкс
15 550 руб.

Полулюкс
16 200 руб.

БЕШТАУ

Стандарт
17 950 руб.

Комфорт
19 200 руб.

Стандарт
13 300 руб.

Комфорт
13 950 руб.

Люкс
15 200 руб.

Семейный
13 550 руб. 		Семейный
12 300 руб.
МАШУК

Эконом
15 550 руб.

Стандарт
15 950 руб.

Эконом
12 650 руб.

Стандарт
13 050 руб.

Комфорт
16 200 руб.

Комфорт
13 700 руб.

Семейный
15 450 руб.

Семейный
13 750 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт
15 200 руб.

Полулюкс
17 450 руб.

Стандарт
11 900 руб.

Полулюкс
13 200 руб.

Полулюкс
12 650 руб.
ПЯТИГОРСКстандарт
13 150 руб. 		стандарт
12 400 руб.
ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)		стандарт
12 900 руб. 		стандарт
11 650 руб.
Стоимость в 2023 году в праздничные дни
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Стандарт
21 200 руб.

Делюкс
22 450 руб.

Стандарт
14 950 руб.

Делюкс
15 550 руб.

Полулюкс
16 200 руб.

БЕШТАУ

Стандарт
19 200 руб.

Комфорт
20 450 руб.

Стандарт
13 950 руб.

Комфорт
14 550 руб.

Люкс
15 800 руб.

Семейный
13 950 руб. 		Семейный
12 600 руб.
МАШУК

Эконом
16 450 руб.

Стандарт
17 450 руб.

Эконом
13 300 руб.

Стандарт
13 550 руб.

Комфорт
17 300 руб.

Комфорт
14 450 руб.

Семейный
16 450 руб.

Семейный
14 450 руб.

НАУТИЛУС

Стандарт
16 200 руб.

Полулюкс
18 700 руб.

Стандарт
13 650 руб.

Полулюкс
14 950 руб.

Полулюкс
14 950 руб.
ПЯТИГОРСКстандарт
14 450 руб. 		стандарт
13 550 руб.
ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)		стандарт
14 150 руб. 		стандарт
12 550 руб.
  • Доп. сутки с питанием от 2 600 руб.
  • Доп. сутки без питания от 1 750 руб.

Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».

Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:

  • 10.03.2023 – 12.03.2023
  • 28.04.2023 – 30.04.2023
  • 05.05.2023 – 07.05.2023
  • 09.06.2023 – 11.06.2023
  • 27.10.2023 – 29.10.2023

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин3 день: завтрак.
  • 1 день: ужин
  • 3 день: завтрак.
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода – 500 руб.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 100 руб.
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 100 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.

  • Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице в праздничные дни?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в праздничные дни:

Доп. сутки с питанием

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт
6 850 руб.

Комфорт
7 550 руб.

Стандарт
4 000 руб.

Комфорт

4 350 руб.
Люкс
5 050 руб.

Семейный
4 000 руб. 		Семейный
3 300 руб.
МАШУК

Эконом
4 900 руб.

Стандарт
5 450 руб.

Эконом
3 200 руб.

Стандарт
3 350 руб.

Комфорт
5 350 руб.

Комфорт
3 800 руб.

Семейный
4 900 руб.

Семейный
3 800 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
4 900 руб.

Полулюкс
6 250 руб.

Стандарт
3 550 руб.

Полулюкс
4 200 руб.

Полулюкс
4 200 руб.

Доп. сутки без питания

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Стандарт
6 750 руб.

Делюкс
7 450 руб.

Стандарт
3 400 руб.

Делюкс
3 750 руб.

Полулюкс
4 050 руб.

БЕШТАУ

Стандарт
5 700 руб.

Комфорт
6 350 руб.

Стандарт
2 850 руб.

Комфорт
3 200 руб.

Люкс
3 850 руб.

Семейный
2 850 руб. 		Семейный
2 150 руб.
МАШУК

Эконом
4 200 руб.

Стандарт
4 750 руб.

Эконом
2 500 руб.

Стандарт
2 650 руб.

Комфорт
4 650 руб.

Комфорт
3 150 руб.

Семейный
4 200 руб.

Семейный
3 150 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
4 050 руб.

Полулюкс
5 450 руб.

Стандарт
2 700 руб.

Полулюкс
3 400 руб.

Полулюкс
3 400 руб.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице в обычные дни?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):

Доп. сутки с питанием

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУ

Стандарт
6 300 руб.

Комфорт
7 000 руб.

Стандарт
3 750 руб.

Комфорт
4 050 руб.

Люкс
4 700 руб.

Семейный
3 800 руб. 		Семейный
3 150 руб.
МАШУК

Эконом
4 400 руб.

Стандарт
4 600 руб.

Эконом
2 850 руб.

Стандарт
3 050 руб.

Комфорт
4 750 руб.

Комфорт
3 400 руб.

Семейный
4 350 руб.

Семейный
3 450 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
4 350 руб.

Полулюкс
5 550 руб.

Стандарт
2 600 руб.

Полулюкс
3 250 руб.

Полулюкс
3 000 руб.

Доп. сутки без питания

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

МАСК

Стандарт
6 750 руб.

Делюкс
7 450 руб.

Стандарт
3 400 руб.

Делюкс
3 750 руб.

Полулюкс
4 050 руб.

БЕШТАУ

Стандарт
5 150 руб.

Комфорт
5 850 руб.

Стандарт
2 600 руб.

Комфорт
2 900 руб.

Люкс
3 550 руб.

Семейный
2 650 руб. 		Семейный
2 000 руб.
МАШУК

Эконом
3 750 руб.

Стандарт
3 950 руб.

Эконом
2 200 руб.

Стандарт
2 400 руб.

Комфорт
4 050 руб.

Комфорт
2 700 руб.

Семейный
3 650 руб.

Семейный
2 750 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт
3 550 руб.

Полулюкс
4 750 руб.

Стандарт
1 750 руб.

Полулюкс
2 450 руб.

Полулюкс
2 150 руб.
Какое будет питание (в тарифе с питанием)?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.

Обеды и ужины по меню везде.

В Машук и Наутилус вы выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
29 ноя 2022
Очень насыщенный тур выходного дня, благодаря отличной организации и прекрасным гидам получила множество впечатлений за короткий срок.
И
20 июля 2022
Замечательный, продуманный тур, действительно охватыаающий большой объем информации и максимально возможное посещение интересных мест. Отдельное спасибо гидам Наталье Викторовне и Анне Игоревне.
В
14 янв 2023
Очень понравилась организация. Все четко, понятно. Автобусы на все экскурсии приходили вовремя, информация о туре, возможных изменениях и обратная связь с туристами на высоте. Даже при непогоде нам предложили хорошую замену экскурсии. Гиды, почти все, вели интересные экскурсии. Все понравилось.
Пожелание - экскурсия в Железноводск, по словами гида, всегда попадает на перерыв в работе минеральных источников. Начало экскурсии можно организовать раньше.
Спасибо всем занятым в процессе с вашей стороны!

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