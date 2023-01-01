Бутурлиновка

Мы посетим с вами один из центров кожевенного производства. Свято-Преображенский собор является главной достопримечательностью города. Он возвышается над городом и поражает великолепием внешнего и внутреннего убранства. Мы прогуляемся по улочкам города, продегустируем ароматный чай из луговых трав и отведаем вкусные домашние пирожки.

Ломовской природно-ландшафтный парк

Этот парк, пожалуй, самый живописный уголок Воронежской области, где создавала красоту не только природа, но и человек. На живописных естественных ландшафтах расположились уютные гостевые домики, у пруда — песчаный пляж. Тут растут реликтовые и лекарственные растения. Деревянные причудливые скульптуры, колодец с родниковой водой, каменный сад. На территории парка обитают кролики, лисы, волки, кабаны. Мы пройдемся по лесным тропам, отведаем мед диких пчел, прокатимся на внедорожниках или плавучем доме. Насладимся пением птиц и благоуханием ароматных луговых трав у берега озера.

Во время экскурсии нас ждет:

традиционное русское приветствие с хлебом и солью;

дегустация фирменного кальвадоса;

мастер-класс по кузнечному делу (ковка именных подков);

приготовление традиционной пищи из свежих деревенских продуктов;

дегустация традиционной кухни региона;

народные танцы;

хоровые песни и русские забавы.

Желающие могут искупаться (рекомендуем взять купальные костюмы и полотенце).

Мы насладимся пением птиц и благоуханием ароматных луговых трав у берега озера.

Важная информация: