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Описание
Бутурлиновка
Мы посетим с вами один из центров кожевенного производства. Свято-Преображенский собор является главной достопримечательностью города. Он возвышается над городом и поражает великолепием внешнего и внутреннего убранства. Мы прогуляемся по улочкам города, продегустируем ароматный чай из луговых трав и отведаем вкусные домашние пирожки.
Ломовской природно-ландшафтный парк
Этот парк, пожалуй, самый живописный уголок Воронежской области, где создавала красоту не только природа, но и человек. На живописных естественных ландшафтах расположились уютные гостевые домики, у пруда — песчаный пляж. Тут растут реликтовые и лекарственные растения. Деревянные причудливые скульптуры, колодец с родниковой водой, каменный сад. На территории парка обитают кролики, лисы, волки, кабаны. Мы пройдемся по лесным тропам, отведаем мед диких пчел, прокатимся на внедорожниках или плавучем доме. Насладимся пением птиц и благоуханием ароматных луговых трав у берега озера.
Во время экскурсии нас ждет:
традиционное русское приветствие с хлебом и солью;
дегустация фирменного кальвадоса;
мастер-класс по кузнечному делу (ковка именных подков);
приготовление традиционной пищи из свежих деревенских продуктов;
дегустация традиционной кухни региона;
народные танцы;
хоровые песни и русские забавы.
Желающие могут искупаться (рекомендуем взять купальные костюмы и полотенце).
Мы насладимся пением птиц и благоуханием ароматных луговых трав у берега озера.
Важная информация:
Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
Видовые места и пешеходные прогулки
Входные билеты
Развлекательная программа
Дегустация фирменного кальвадоса
Обед из блюд традиционной кухни региона
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Чтобы экскурсия прошла в максимально комфортных для вас условиях, рекомендуем одеваться по погоде. Музей расположен под открытым небом.
Рекомендуем взять с собой купальные костюмы и полотенце
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