«К истокам русской души» - Ломовской ландшафтный парк

Мы посетим самый живописный уголок Воронежской области

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Мы посетим самый живописный уголок Воронежской области — Ломовской ландшафтный парк. Тут растут реликтовые и лекарственные растения, обитают кролики, лисы, волки, кабаны.

Мы пройдемся по лесным тропам, отведаем мед диких пчел, прокатимся на внедорожниках или плавучем доме и от души повеселимся. По пути в парк вас ждет экскурсия по Бутурлиновке.
«К истокам русской души» - Ломовской ландшафтный парк
«К истокам русской души» - Ломовской ландшафтный парк
«К истокам русской души» - Ломовской ландшафтный парк
«К истокам русской души» - Ломовской ландшафтный парк
«К истокам русской души» - Ломовской ландшафтный парк
«К истокам русской души» - Ломовской ландшафтный парк

Что вас ожидает 🤩

  • Бутурлиновка
  • Ломовской ландшафтный парк
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бутурлиновка

Мы посетим с вами один из центров кожевенного производства. Свято-Преображенский собор является главной достопримечательностью города. Он возвышается над городом и поражает великолепием внешнего и внутреннего убранства. Мы прогуляемся по улочкам города, продегустируем ароматный чай из луговых трав и отведаем вкусные домашние пирожки.

Ломовской природно-ландшафтный парк

Этот парк, пожалуй, самый живописный уголок Воронежской области, где создавала красоту не только природа, но и человек. На живописных естественных ландшафтах расположились уютные гостевые домики, у пруда — песчаный пляж. Тут растут реликтовые и лекарственные растения. Деревянные причудливые скульптуры, колодец с родниковой водой, каменный сад. На территории парка обитают кролики, лисы, волки, кабаны. Мы пройдемся по лесным тропам, отведаем мед диких пчел, прокатимся на внедорожниках или плавучем доме. Насладимся пением птиц и благоуханием ароматных луговых трав у берега озера.

Во время экскурсии нас ждет:

  • традиционное русское приветствие с хлебом и солью;
  • дегустация фирменного кальвадоса;
  • мастер-класс по кузнечному делу (ковка именных подков);
  • приготовление традиционной пищи из свежих деревенских продуктов;
  • дегустация традиционной кухни региона;
  • народные танцы;
  • хоровые песни и русские забавы.
  • Желающие могут искупаться (рекомендуем взять купальные костюмы и полотенце).
  • Мы насладимся пением птиц и благоуханием ароматных луговых трав у берега озера.

Важная информация:

  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
  • Входные билеты
  • Развлекательная программа
  • Дегустация фирменного кальвадоса
  • Обед из блюд традиционной кухни региона
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Чтобы экскурсия прошла в максимально комфортных для вас условиях, рекомендуем одеваться по погоде. Музей расположен под открытым небом.
  • Рекомендуем взять с собой купальные костюмы и полотенце

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