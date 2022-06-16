К сердцу Чечни. Экскурсионный тур

В рамках нашего тура «К сердцу Чечни» вы познакомитесь с регионом

5
3 отзыва
В рамках нашего тура «К сердцу Чечни» вы познакомитесь с регионом в короткий срок — 4 дня и 3 ночи — и составите мощное впечатление о его жизни, культуре и быте.

Вы посетите визитную карточку региона — мечеть «Сердце Чечни», а также мечети «Гордость мусульман» и «Сердце Матери»; последняя поразит вас своей высотой и современностью архитектурных решений.

Вас ждёт и близкое знакомство с природой Чечни: вы совершите путешествие к озеру Казеной-Ам, полюбуетесь видами Аргунского ущелья и услышите невероятную песнь каскада Нихалойских водопадов. Познайте истинную Чечню — гостеприимную, гордую, великолепную.

Близкое и таинственное — в сердце Чеченской республики! При наличии рейсов в 3-й день тура после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней/2 ночей с пересчетом стоимости тура. Данный тур возможен под расчет на любые запрашиваемые вами даты.
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лучшие достопримечательности региона
Лучшие достопримечательности региона
Посетим главные места республики и посмотрим на столицу Чечни с высоты 33-го этажа
Знакомство с бытом и культурой
Знакомство с бытом и культурой
Пообщаемся с местным народом, попробуем национальную еду и, наконец, полностью разрушим все мифы, окутывающие данный регион
Живописные виды
Живописные виды
Полюбуемся видами высокогорного озера Кезеной-Ам с его чистейшей водной гладью

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Грозный

Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного.

13:30 — групповой трансфер.

Вещи оставляем в камере хранения отеля «Городок»; заселение в номера — после экскурсионной программы.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите:

Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов; площадь Дружбы народов; проспект Путина; бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).

Трансфер в гостиницу.

В свободное время рекомендуем посетить ресторан “Купол” - единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа.

Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут Вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.

Приезд. ГрозныйПриезд. ГрозныйПриезд. ГрозныйПриезд. Грозный
2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити».

Четыре минарета обладают высотой 63 метра, высота же центрального купола составляет — более 40 метров.

Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Остановка в с. Ведено, где увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.

Обед в кафе в пути.

Подъем (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря).

Спуcк к озеру (около 11 км.).

Ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского — известного Абрека.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Оно расположено на высоте 1869 м. над уровнем моря.

Береговая линия составляет 10 км., глубина — 76 метров, общая площадь водной глади — 4 кв. км.

Озеро находится на территории сразу двух республик.

Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Экскурсия на руины древнего селения «Хой».

Посещение шестиэтажной боевой башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Возвращение в отель.

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали
3 день

Аргунское ущелье. Отъезд

Завтрак в отеле.

Ваш путь пройдёт через Аргунское ущелье.

Проезжая по узкой извилистой дороге, вы насладитесь красотой первозданной природы.

Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч.

В самом узком месте Аргунского ущелья вы увидите Ушкалойские башни, расположенные на берегу реки и встроенные в выемку скалы.

Посещение Нихалойских водопадов — каскада из нескольких водопадов.

Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра.

Обед.

17:00 ориентировочное время возвращения в Грозный.

Свободное время в городе, ужин самостоятельно.

*При наличии рейсов в 3-й день тура после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней/2 ночей с пересчетом стоимости тура.

4 день

Окончание программы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещениеместо в двухместном номереОдноместный номерДополнительная ночь в отеле, цена за двухместный номер
Отель Городок 3*

30000

стандарт

34000

стандарт

4000

стандарт

Отель Городок 3*

29.04-02.05

31500

стандарт

36000

стандарт

4800

стандарт

Отель Городок 3*

29.04-02.05

33000

комфорт

38000

комфорт

4600
Отель Беркат 3*31500350004800
Отель Городок 3*

32000

комфорт

36000

комфорт

4200

комфорт

Edelweiss Grozny Hotel 4*3270040000Под запрос в deluxe

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

3 ночи

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Городок»

3 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

Edelweiss Grozny Hotel 4*

3 ночи

Edelweiss Grozny – это современный 4* отель в центре г. Грозного.

Удобное расположение, развитая инфраструктура и идеальные условия для размещения спортсменов, туристов и гостей города Грозного.

Наш отель предлагает 47 комфортабельных номеров различных категорий, выполненных в современном дизайне.

В стоимость номера входит:

  • Завтрак;
  • Бассейн 25х11;
  • Тренажерный Зал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер «аэропорт Грозный — отель»
  • Размещение в выбранном отеле (3 ночи)
  • Услуги местного гида
  • Входные билеты в Мемориальный комплекс, Нихайлойские водопады, древнее селение Хой, музей Х. Исаева
  • Питание: завтрак в отеле и обеды на маршруте (завтрак в отеле “Городок” по меню, по выбору горячего блюда)
  • Пользование бассейном для гостей отеля Эдельвейс 4*
  • Вода (0.5 л. /чел. /день)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты г. Грозного и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Трансфер в аэропорт в день отъезда
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Советы для женщин: не приветствуются мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающиеся вещи, большие декольте, короткие майки, обнажающие живот. Возьмите с собой платок на голову, так как в некоторые заведения вас могут не пустить без платка. Длина юбок ниже колена, а еще лучше по щиколотку. Если вы все же решили надеть брюки, наденьте сверху тунику или длинную рубашку чуть ниже колена.

Для мужчин тоже есть правила: не надевайте шорты. Лучше всего, если вы будите носить обычные брюки или джинсы длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что попробовать из еды в Чечне?

Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда. Нохчийн чорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), Жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш, т1о-берам (творог со сметаной), хьонк (черемшу).

Правила посещения Мечети

Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!

Правила поведения в мечети

От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.

Помощь

Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь.

Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.

Курение и спиртное в Чечне

Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где Вас никто не увидит.

Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.

По спиртным напиткам также существуют ограничения.

Приветствия в Чечне

Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.

Сотовая связь и интернет в Чечне

МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Все супер
Т
27 апр 2022
Мне очень понравилось мое путешествие. Программа была составлена грамотна, учитывала все и по времени, и по всем стыковкам в музеях. Также хочется сказать спасибо местному гиду Амине, как очень грамотно доносящего историю и быт чеченского народа. Все очень замечательно СПАСИБО.
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!

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