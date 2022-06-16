1 день

Приезд. Грозный

Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного.

13:30 — групповой трансфер.

Вещи оставляем в камере хранения отеля «Городок»; заселение в номера — после экскурсионной программы.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите:

Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов; площадь Дружбы народов; проспект Путина; бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).

Трансфер в гостиницу.

В свободное время рекомендуем посетить ресторан “Купол” - единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа.

Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут Вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.