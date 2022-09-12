Кавказский антидепрессант

Да, да! Этот тур именно «антидепрессант»

5
3 отзыва
Да, да! Этот тур именно «антидепрессант».

Прочь все заботы, тревоги и ежедневная рутина! За 5 дней нашего путешествия мы увидим самые знаковые места Чечни и Дагестана. Проделаем путь, начиная с мегаполиса в Грозном и заканчивая заброшенными, горными аулами Дагестана.

Впечатлимся роскошной мечетью в Шали, единственной в России хайтековской мечетью в Аргуне и дальше наш путь продолжится в загадочном и контрастном Дагестане.

Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей.
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гамсутль, Кахиб и Гоор
Гамсутль, Кахиб и Гоор
Увидим один из древнейших и самых живописных аулов Дагестана
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Откроем незабываемые виды, которые точно не оставят вас равнодушным
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
И пикники среди потрясающих пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по городу Грозный

Встреча в аэропорту г. Грозный.

Рекомендованный рейс:

  • Москва – Махачкала Победа 199 (08:45-12:15).

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Централ Сити», «Дона»).

13:30 Обед.

14:30 Экскурсия по городу.

Мечеть «Сердце Чечни» –одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный Сити – комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.

Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.

Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

17:30 Ужин.

18:30 Выезд в г. Аргун.

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Посещение Мечети «Гордость мусульман» –крупнейшая мечеть Европы.

Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.

22:00 Возвращение в отель.

Встреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу Грозный
2 день

Чиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньон

8:00 Завтрак.

Выезд с вещами в Дагестан.

Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.

Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере (за доп. плату) Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Свободное время.

Заселение в гостевой дом.

Чиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньонЧиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньонЧиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньонЧиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньон
3 день

Горный аул Гуниб

Завтрак.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны.

Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.

Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!

Салтинский водопад.

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

Ужин.

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

Горный аул ГунибГорный аул ГунибГорный аул Гуниб
4 день

Водопады Тобот и Итлятляр

Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хунзах.

Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.

А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

Водопады Тобот и Итлятляр вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Экстрим парк Матлас.

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор Каменная чаша.

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Заселение в гостевой дом.

Ужин.

Водопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и Итлятляр
5 день

Гоор. Кахиб. Отъезд

Завтрак.

Гоородин из самых живописных аулов в стране синих гор.

Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Язык Тролля.

Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.

Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.

Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами

Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».

Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

Выезд в аэропорт.

Рекомендованный рейс:

  • МахачкалаМосква Нордавия 208 (20:30-23:40).
Гоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
54 700 60 70049 230

Варианты проживания

Гостевой дом в с. Зубутли

1 ночь

Гостевой дом в Гунибе

1 ночь

Гостевой дом в Хунзах

1 ночь

Нохчо Стар

1 ночь

Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.

Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.

Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.

Нохчо СтарНохчо СтарНохчо Стар

Дона

1 ночь

Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.

Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.

ДонаДонаДонаДона

Мини-гостиница «Central City»

1 ночь

Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.

Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (полный пансион)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа или ж/д билет до г. Грозный/Махачкала и обратно
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

Вперед:

  • Москва – Махачкала Победа 199 (08:45-12:15).

Обратно:

  • Махачкала – Москва Нордавия 208 (20:30-23:40).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
12 сен 2022
Тур подобран очень хорошо. Интересные места, локации стоящие посетителей
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Д
12 янв 2023
Отличные гиды, знающие свое дело и свой регион, в котором живут. Организаторы постарались на отлично.
Е
12 янв 2023
Большое спасибо организаторам за теплый прием и гостеприимство!
Гиды - прекрасные рассказчики, развеяли стереотипы о Кавказе. В итоге сложилась довольно стройная и системная картина об истории этих прекрасных мест. Захотелось приехать еще!

Похожие туры в Воронеже

Тур с проживанием «фермерская жизнь»
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Илона
Илона
Нет отзывов
Тур с проживанием «фермерская жизнь»
Наш тур позволит вам окунуться в настоящую фермерскую жизнь на один день
Воронежская область, Рамонский р-н, с. Чертовицы
26 янв
27 янв
28 янв
29 янв
26 000 за всё до 2 чел.
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
8 часов
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Тур проходит на багги и квадроциклах
Лиски, улица Воронежская, дом 6
11 700 за 1 человека
В Шатрище на квадроцикле
4 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
В Шатрище на квадроцикле
Есть места, которые вы не найдёте в путеводителе
Площадь Генерала Черняховского, 1, Воронеж
7 000 за 1 человека
Пешком по Воронежу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.9
181 отзыв
Пешком по Воронежу
Прогулка по историческим местам «столицы Черноземья»
Кольцовский сквер
Завтра
26 янв
27 янв
28 янв
3 900 за всё до 6 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
6 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
Завтра
26 янв
27 янв
28 янв
7 900 за всё до 3 чел.
«Нескучный квадрат» Воронежа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лидия
Лидия
5
73 отзыва
«Нескучный квадрат» Воронежа
Атмосферная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Завтра
26 янв
27 янв
28 янв
2 600 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия и Музей-усадьба Д. Веневитинова
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия и Музей-усадьба Д. Веневитинова
Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу с посещением музея-усадьбы Веневитинова
по согласованию с гидом
от 8 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Воронеже
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ