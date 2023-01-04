Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто.
Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостиницах: Беркат 3* или Тийналла 3*.
Сбор в холле отеля.
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Начало 08:30
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Начало 09:00
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи- Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба — Ерды.
19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды.
Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед — самостоятельно (доп. плата).
14:00 — групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 187 км.
Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе, Грозном, поляне Азау.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Беркат 3* - Кадгарон Отель 3* - Туркомплекс
|стандарт
|01.04.2023-05.12.2023
|78600
|78600
|51450
|115650
|111150
|Шв. стол
|Беркат 3* - Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
|01.04.2023-05.12.2023
|87600
|87600
|59800
|124800
|118600
|Шв. стол
|Беркат 3* - Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|01.04.2023-05.12.2023
|84000
|84000
|53250
|121050
|112950
|Шв. стол
|полулюкс
|01.04.2023-05.12.2023
|86400
|86400
|61050
|124650
|116550
|Шв. стол
|Беркат 3* - DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплекс
|стандарт
|01.04.2023-05.12.2023
|118800
|118800
|84450
|157950
|149850
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.
Возможные варианты размещения на туркомплексе: Снежный Барс 3*, Балкария 3*, Антау 3*, Альпина.
Расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». На территории разбит сад и обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут посетить ресторан. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак. Расстояние от гостиницы «Беркат» до аэропорта Грозный составляет 6 км
В номере: письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В числе удобств — кондиционер и шкаф для одежды.
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Рекомендуемые операторы связи на Кавказе – Мегафон, МТС, Билайн. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
Климат на территории Кавказа складывается в зависимости от рельефа местности, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Погода всегда переменчива: она может быть, как солнечной, так и ветреной или дождливой. Температура в горных ущельях будет ниже температуры в городах, а так же может дуть сильный ветер.
В республиках Северного Кавказа не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. Рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям республик.
Необходимая медицинская помощь оказывается в рамках базовой программы ОМС для всех граждан РФ. Входят помощь при внезапном заболевании и несчастных случаях, диагностика и консультации врача, сдача анализов, оперативное вмешательство, экстренные услуги стоматолога, нахождение в круглосуточном и дневном стационарах для диагностики, а также амбулаторная помощь. Вызов скорой помощи 112. Важно! При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться в номере и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании на «горячую линию» Министерства здравоохранения.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.