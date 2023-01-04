Кавказское притяжение. Экскурсионный тур

Кавказ - край, где царит дух свободы

5
3 отзыва
Кавказ – край, где царит дух свободы, где вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом, а путешественником и исследователем! Даты заездов: еженедельно по средам (с 05.04 по 29.11.2023) и субботам (с 01.04 по 04.11.2023).
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Кулинарные бренды Кавказа, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грозный, обзорная экскурсия

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостиницах: Беркат 3* или Тийналла 3*.

Сбор в холле отеля.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Прибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсия
2 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
3 день

Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - Даргавс
4 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
5 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи- Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба — Ерды.

19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
6 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
7 день

Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. Отъезд

09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Минеральные Воды.

Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед — самостоятельно (доп. плата).

14:00групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 187 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе, Грозном, поляне Азау.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Беркат 3* - Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт01.04.2023-05.12.2023786007860051450115650111150Шв. стол
Беркат 3* - Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт01.04.2023-05.12.2023876008760059800124800118600Шв. стол
Беркат 3* - Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт01.04.2023-05.12.2023840008400053250121050112950Шв. стол
полулюкс01.04.2023-05.12.2023864008640061050124650116550Шв. стол
Беркат 3* - DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплексстандарт01.04.2023-05.12.202311880011880084450157950149850Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Возможные варианты размещения на туркомплексе: Снежный Барс 3*, Балкария 3*, Антау 3*, Альпина.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат» 3*

6 ночей

Расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». На территории разбит сад и обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут посетить ресторан. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак. Расстояние от гостиницы «Беркат» до аэропорта Грозный составляет 6 км

В номере: письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В числе удобств — кондиционер и шкаф для одежды.

Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*

Отель «Кадгарон»

6 ночей

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3*

6 ночей

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*

Отель «Планета Люкс» 3*

6 ночей

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии до 15:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозном/поляне Азау/Чегет
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе (средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека)
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Грозного и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 950 руб. ребенок до 16 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 950 руб.
  • Ребенок до 16 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли сотовая связь в туре?

Рекомендуемые операторы связи на Кавказе – Мегафон, МТС, Билайн. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.

Какая погода будет в туре?

Климат на территории Кавказа складывается в зависимости от рельефа местности, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Погода всегда переменчива: она может быть, как солнечной, так и ветреной или дождливой. Температура в горных ущельях будет ниже температуры в городах, а так же может дуть сильный ветер.

Какие особенности и правила поведения в регионе тура?

В республиках Северного Кавказа не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. Рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям республик.

Как оказывается медицинская помощь в туре?

Необходимая медицинская помощь оказывается в рамках базовой программы ОМС для всех граждан РФ. Входят помощь при внезапном заболевании и несчастных случаях, диагностика и консультации врача, сдача анализов, оперативное вмешательство, экстренные услуги стоматолога, нахождение в круглосуточном и дневном стационарах для диагностики, а также амбулаторная помощь. Вызов скорой помощи 112. Важно! При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться в номере и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании на «горячую линию» Министерства здравоохранения.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
4 янв 2023
Уже были в Чечне, сейчас в Северной Осетии, посетили 3 ущелья (Кармадонское, Даргавское, Куртатинское), с нами была гид Бэлла, это просто СУПЕР ГИД, столько не знает даже гугл!!!! Впечатления просто фантастиш!!!
А
27 окт 2022
Всё как и в рекламе. Гиды профессиональные (я сам гид и могу оценить) шоферы профессиональные, программа отличная, цена особенно по сравнению с Дагестаном вполне адекватная. Смотрите сами, туры по длине одинаковые, только тут база 33500, а там было 55000 сейчас! Притом что тут четыре обеда включено, а там один ужин… И ни одного там профессионала нигде.
Н
26 окт 2022
Интересная программа тура, во всех кавказских республиках группу сопровождали профессиональные гиды, правильно организована логистика маршрутов.

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