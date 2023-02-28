Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату. ~400-500 руб.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье – одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам – самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
Поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье – родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина – остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро – самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер – купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
19:30 Возвращение в отель.
21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
6:30 Экскурсия «Эльбрус».
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
8.00Остановка на завтрак в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау – южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
14.00 Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату
Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
19:30 Возвращение в отель.
21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
6:30 Экскурсия в «Домбай».
Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
8:45 Остановка на завтрак (за доп. плату):
Вы можете попробовать карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
11:00 Домбайская поляна.
Остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни (за доп. плату): шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.
20:00 Возвращение в отель.
21:00 Ужин в отеле(если предусмотрено).
6:30 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».
По программе экскурсии:
Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода (оплачиваются дополнительно 500 руб.).
Город Аргун – посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)
22:00 – 24:00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ
Стандарт 46 050 руб.
Стандарт 34 450 руб.
Семейный 35 050 руб.
Семейный 31 900 руб.
МАШУК
Эконом 39 950 руб.
Эконом 32 100 руб.
Комфорт 34 900 руб.
Семейный 34 900 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 36 450 руб.
Стандарт 29 550 руб.
Полулюкс 31 900 руб.
-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ
Стандарт 49 150 руб.
Стандарт 36 000 руб.
Семейный 36 000 руб.
Семейный 32 700 руб.
МАШУК
Эконом 39 900 руб.
Эконом 32 050 руб.
Комфорт 34 900 руб.
Семейный 34 900 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 36 450 руб.
Стандарт 29 550 руб.
Полулюкс 31 900 руб.
-
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК
Стандарт 48 400 руб.
Стандарт 32 750 руб.
-
-
БЕШТАУ
Стандарт 40 250 руб.
Стандарт 28 650 руб.
Семейный 29 300 руб.
Семейный 26 150 руб.
МАШУК
Эконом 34 300 руб.
Эконом 27 100 руб.
Комфорт 29 600 руб.
Семейный 29 750 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 33 350 руб.
Стандарт 26 450 руб.
Полулюкс 28 650 руб.
-
ПЯТИГОРСК
Стандарт 28 350 руб.
Стандарт 26 450 руб.
-
-
ЮЖНАЯ
Стандарт 27 700 руб.
Стандарт 24 550 руб.
-
-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК
Стандарт 48 400 руб.
Стандарт 32 750 руб.
-
-
БЕШТАУ
Стандарт 43 400 руб.
Стандарт 30 200 руб.
Семейный 30 200 руб.
Семейный 26 950 руб.
МАШУК
Эконом 36 500 руб.
Эконом 28 650 руб.
Комфорт 31 500 руб.
Семейный 31 500 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 33 350 руб.
Стандарт 26 450 руб.
Полулюкс 28 650 руб.
-
ПЯТИГОРСК
Стандарт 31 500 руб.
Стандарт 29 300 руб.
-
-
ЮЖНАЯ
Стандарт 30 850 руб.
Стандарт 26 750 руб.
-
-
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
Турист должен:
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в праздничные дни:
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
4 350 руб.
|Семейный
4 000 руб.
|Семейный
3 300 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 800 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
4 200 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 850 руб.
|Семейный
2 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 150 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 400 руб.
|–
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
3 800 руб.
|Семейный
3 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 450 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 000 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 650 руб.
|Семейный
2 000 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
2 750 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
2 150 руб.
|–
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
Обеды и ужины по меню везде.
В Машук и Наутилус вы выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).