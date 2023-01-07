Приезд в г. Кисловодск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Вариант 1. Пешеходная экскурсия по Кисловодску.
В рамках пешеходной экскурсии туристы совершат прогулку по историческому центру города, посетят Нижний Курортный парк, осмотрят исторические и природные достопримечательности:
Вариант 2. Казачье подворье.
Экскурсия в Казачье подворье будет интересна как любителям старины и истории, так и желающим сытно покушать и отлично провести время. «Казачье подворье» — это целый этнографический комплекс, предлагающий посетителям увлекательные рассказы о жизни казаков, театрализованную программу и вкусные угощения.
Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в Черекское ущелье (Верхняя Балкария).
На территории Кабардино-Балкарии вас ждут удивительные места:
Возвращение в отель Кисловодска.
Свободное время.
Пребывая на курортах Северного Кавказа, обязательно посетите и Долину Нарзанов Кабардино-Балкарии.
Это место очень популярно у туристов — здесь можно сделать панорамные снимки восхитительных горных пейзажей и бурлящих нарзанных источников.
Возвращение в Кисловодск.
Свободное время.
Завтрак.
Вариант 1. Экскурсия в Домбай.
Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высотой 4047 м над уровнем моря.
Подъём на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (доп. плата) — остановка на реке Уллу-Муруджу, одной из самых чистых рек Европы.
Вариант 2. Экскурсия в Грозный.
Сейчас Чеченская республика — один из самых красивых и благоустроенных уголков Кавказа. Постепенно заменив руины на живописные архитектурные ансамбли, г. Грозный радостно встречает всех желающих и поближе знакомит с культурой народа.
В рамках экскурсии туристы посетят:
Возвращение в отель Кисловодска.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия по окрестностям Кисловодска: Медовые Водопады + Гора Кольцо + Замок Коварства и Любви.
Это самая романтическая экскурсия по ближайшим окрестностям Кисловодска. Гора Кольцо, Медовые водопады и Замок Коварства и Любви — уникальные природные памятники.
Туристам представится прекрасная возможность приятно провести время, познакомиться с удивительными местами и услышать связанные с Медовыми водопадами, горой Кольцо и скалой «Замок» легенды и поверья.
Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
18:00-19:00 Окончание тура в Кисловодске.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Кисловодск.
|Отель
|Вариант размещения
|Стоимость тура на одного человека
|Амира Парк, 3*
|Двухместный номер
|35 200
|Одноместный номер
|40 800
|LE BRISTOL, 3*
|Двухместный номер
36 300 (DBL)
39 600 (TWIN)
|Одноместный номер
|49 400
|Парк-Отель Кисловодск, 3*
|Двухместный номер
|35 500
|Одноместный номер
|44 000
|Спа-отель Панорама, 3*
|Двухместный номер
|35 500
|Одноместный номер
|44 000
|Отель "Колизей", 4*
|Двухместный номер
|36 800
|Одноместный номер
|45 600
|Отель "Венеция", 4*
|Двухместный номер
|39 000
|Одноместный номер
|47 000
При желании возможно продлить проживание в отеле.
Стоимость доплаты за сутки в номере, руб:
|Отель
|Вариант размещения
|Доплата за номер, с завтраком
|Амира Парк, 3*
|Двухместный номер
|5 000
|Одноместный номер
|3 500
|LE BRISTOL, 3*
|Двухместный номер
5 500 (DBL)
6 500 (TWIN)
|Одноместный номер
|5 000
|Парк-Отель Кисловодск, 3*
|Двухместный номер
|5 200
|Одноместный номер
|4 000
|Спа-отель Панорама, 3*
|Двухместный номер
|5 000
|Одноместный номер
|4 000
|Отель "Колизей", 4*
|Двухместный номер
|6 000
|Одноместный номер
|5 500
|Отель "Венеция", 4*
|Двухместный номер
|6 500
|Одноместный номер
|6 000
Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.
В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.
В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.
Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.
Светлые номера отеля "Венеция" отличаются элегантным декором и мягким ковровым покрытием. Все номера оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением, холодильником и собственной ванной комнатой.
Завтрак подается каждое утро в ресторане или доставляется в номера. Ресторан, где можно послушать живую музыку, специализируется на блюдах европейской кухни. Бар ресторана оформлен деревянными панелями. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном, кондиционер, чайник и собственная ванная комната с ванной и/или душем, тапочками, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Гости могут пользоваться велнес-услугами, включая хаммам, сауну и бассейн. Кроме того, в отеле есть фитнес-центр.
К услугам гостей номера с кондиционером, письменным столом, чайником, холодильником, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с душем. В каждом номере отеля «Колизей» предоставляются полотенца и постельное белье.
На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться крытым бассейном, посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности:
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».