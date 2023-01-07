Люблю я Кавказ

Тур для первого знакомства

5
3 отзыва
Тур для первого знакомства или приятной ностальгии по милым сердцу окрестностям Кисловодска и достопримечательностям Кавказа.

Полюбуемся одним из самых зелёных городов России, заглянем в Черекскую теснину и непременно искупаемся в горячих источниках Аушигера.

А дальше выбор за вами — посетить захватывающий дух горный Домбай или роскошный, утопающий в мечетях и небоскрёбах, Грозный.
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Люблю я Кавказ
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Казачье подворье
Казачье подворье
Послушаем увлекательные рассказы о жизни казаков, посмотрим театрализованную программу и попробуем вкусные угощения
Согревающие источники Аушигера
Согревающие источники Аушигера
Искупаемся в Аушигерских термальных источниках на фоне живописных пейзажей Кабардино-Балкарии
Роскошь Грозного
Роскошь Грозного
"Грозный-Сити", церкви, мечети и красивейший цветочный парк — гостей ждёт насыщенная впечатлениями программа!
Шум Медовых Водопадов
Шум Медовых Водопадов
Послушаем грохот падающих струй одного из самых красивых водопадов в окрестностях Кисловодска
Упоительные панорамы Домбая
Упоительные панорамы Домбая
Побываем на самом известном горнолыжном курорте страны, прокатимся на канатной дороге и сделаем самые живописные снимки

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Кисловодску или Казачье подворье

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Вариант 1. Пешеходная экскурсия по Кисловодску.

В рамках пешеходной экскурсии туристы совершат прогулку по историческому центру города, посетят Нижний Курортный парк, осмотрят исторические и природные достопримечательности:

  • Стеклянная Струя;
  • Зеркальный Пруд;
  • мостик «Дамский каприз»;
  • Колоннада;
  • источник Нарзана;
  • Красные камни;
  • Долина Роз;
  • Каскадная лестница;
  • пр-т Ленина.

Вариант 2. Казачье подворье.

Экскурсия в Казачье подворье будет интересна как любителям старины и истории, так и желающим сытно покушать и отлично провести время. «Казачье подворье» — это целый этнографический комплекс, предлагающий посетителям увлекательные рассказы о жизни казаков, театрализованную программу и вкусные угощения.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

Экскурсия по Кисловодску или Казачье подворьеЭкскурсия по Кисловодску или Казачье подворьеЭкскурсия по Кисловодску или Казачье подворьеЭкскурсия по Кисловодску или Казачье подворье
2 день

Черекское ущелье и горячие источники

Завтрак.

Экскурсия в Черекское ущелье (Верхняя Балкария).

На территории Кабардино-Балкарии вас ждут удивительные места:

  • Чегемские водопады;
  • голубое озеро Церик-Кёль;
  • перехватывающая дыхание Черекская теснина;
  • горное село Верхняя Балкария — уникальное место, отделённое от внешнего мира;
  • Аушигерские термальные источники. Обязательно нужно искупаться!

Возвращение в отель Кисловодска.

Свободное время.

Черекское ущелье и горячие источникиЧерекское ущелье и горячие источникиЧерекское ущелье и горячие источники
3 день

Долина Нарзанов

Пребывая на курортах Северного Кавказа, обязательно посетите и Долину Нарзанов Кабардино-Балкарии.

Это место очень популярно у туристов — здесь можно сделать панорамные снимки восхитительных горных пейзажей и бурлящих нарзанных источников.

Возвращение в Кисловодск.

Свободное время.

Долина НарзановДолина НарзановДолина Нарзанов
4 день

Домбай или Грозный

Завтрак.

Вариант 1. Экскурсия в Домбай.

Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высотой 4047 м над уровнем моря.

Подъём на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (доп. плата) — остановка на реке Уллу-Муруджу, одной из самых чистых рек Европы.

Вариант 2. Экскурсия в Грозный.

Сейчас Чеченская республика — один из самых красивых и благоустроенных уголков Кавказа. Постепенно заменив руины на живописные архитектурные ансамбли, г. Грозный радостно встречает всех желающих и поближе знакомит с культурой народа.

В рамках экскурсии туристы посетят:

  • Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова;
  • комплекс зданий Грозный-Сити;
  • музей Ахмат-Хаджи Кадырова;
  • знаменитую мечеть «Сердце матери».

Возвращение в отель Кисловодска.

Свободное время.

Домбай или ГрозныйДомбай или ГрозныйДомбай или ГрозныйДомбай или Грозный
5 день

Медовые Водопады, Гора Кольцо, Замок Коварства и Любви

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия по окрестностям Кисловодска: Медовые Водопады + Гора Кольцо + Замок Коварства и Любви.

Это самая романтическая экскурсия по ближайшим окрестностям Кисловодска. Гора Кольцо, Медовые водопады и Замок Коварства и Любви — уникальные природные памятники.

Туристам представится прекрасная возможность приятно провести время, познакомиться с удивительными местами и услышать связанные с Медовыми водопадами, горой Кольцо и скалой «Замок» легенды и поверья.

Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

18:00-19:00 Окончание тура в Кисловодске.

Медовые Водопады, Гора Кольцо, Замок Коварства и ЛюбвиМедовые Водопады, Гора Кольцо, Замок Коварства и ЛюбвиМедовые Водопады, Гора Кольцо, Замок Коварства и ЛюбвиМедовые Водопады, Гора Кольцо, Замок Коварства и Любви

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Кисловодск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельВариант размещенияСтоимость тура на одного человека
Амира Парк, 3*Двухместный номер35 200
Одноместный номер40 800
LE BRISTOL, 3*Двухместный номер

36 300 (DBL)

39 600 (TWIN)

Одноместный номер49 400
Парк-Отель Кисловодск, 3*Двухместный номер35 500
Одноместный номер44 000
Спа-отель Панорама, 3*Двухместный номер35 500
Одноместный номер44 000
Отель "Колизей", 4*Двухместный номер36 800
Одноместный номер45 600
Отель "Венеция", 4*Двухместный номер39 000
Одноместный номер47 000

При желании возможно продлить проживание в отеле.

Стоимость доплаты за сутки в номере, руб:

ОтельВариант размещенияДоплата за номер, с завтраком
Амира Парк, 3*Двухместный номер5 000
Одноместный номер3 500
LE BRISTOL, 3*Двухместный номер

5 500 (DBL)

6 500 (TWIN)

Одноместный номер5 000
Парк-Отель Кисловодск, 3*Двухместный номер5 200
Одноместный номер4 000
Спа-отель Панорама, 3*Двухместный номер5 000
Одноместный номер4 000
Отель "Колизей", 4*Двухместный номер6 000
Одноместный номер5 500
Отель "Венеция", 4*Двухместный номер6 500
Одноместный номер6 000

Варианты проживания

Отель «Le Bristol»

4 ночи

Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.

Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»

Отель «Амира Парк»

4 ночи

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.

Отель «Амира Парк»Отель «Амира Парк»Отель «Амира Парк»Отель «Амира Парк»

Отель «Парк Отель»

4 ночи

В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.

В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.

Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.

Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»

Гостиница «Венеция»

4 ночи

Светлые номера отеля "Венеция" отличаются элегантным декором и мягким ковровым покрытием. Все номера оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением, холодильником и собственной ванной комнатой.

Завтрак подается каждое утро в ресторане или доставляется в номера. Ресторан, где можно послушать живую музыку, специализируется на блюдах европейской кухни. Бар ресторана оформлен деревянными панелями. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Венеция»Гостиница «Венеция»Гостиница «Венеция»Гостиница «Венеция»Гостиница «Венеция»Гостиница «Венеция»

Спа-отель «Панорама»

4 ночи

Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном, кондиционер, чайник и собственная ванная комната с ванной и/или душем, тапочками, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

Гости могут пользоваться велнес-услугами, включая хаммам, сауну и бассейн. Кроме того, в отеле есть фитнес-центр.

Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»Спа-отель «Панорама»

Отель «Колизей»

4 ночи

К услугам гостей номера с кондиционером, письменным столом, чайником, холодильником, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с душем. В каждом номере отеля «Колизей» предоставляются полотенца и постельное белье.

На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться крытым бассейном, посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по туру
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Кисловодск и обратно
  • Питание, не предусмотренное программой (обеды, ужины)
  • Экосбор на Медовые водопады — 60 рублей с человека
  • Экосбор в Долине Нарзанов — 100 руб. с человека
  • Верхняя Балкария:
  • Купание в термах (по желанию) — 200 рублей с человека
  • Экосбор на Черекской теснине — 400 рублей с человека
  • Казачье подворье — 800 рублей с человека
  • Домбай: 2000 рублей с человека или Грозный: 100 рублей с человека – смотровая площадка Грозный Сити
  • 200 рублей с человека — посещение г. Аргун
  • 200 рублей с человека — посещение г. Шали
  • Трансфер:ж/д вокзал Кисловодск-гостиница — 350 руб. /машина/в одну сторонуа/п - Минеральные Воды-гостиница — 1600 руб. /машина/в одну сторону
  • Ж/д вокзал Кисловодск-гостиница — 350 руб. /машина/в одну сторону
  • А/п - Минеральные Воды-гостиница — 1600 руб. /машина/в одну сторону
  • Курортный сбор — 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые для поездки (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения горных регионов;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.

Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила безопасности на экскурсиях

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Возможно проживание в Кисловодске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
7 янв 2023
Организация тура также отличная
Д
22 ноя 2022
Все супер, особенно гид Владимир
И
29 окт 2022
Тур организован очень хорошо. Новые, комфортабельные автобусы. Отели, в которых размещались участники в Пятигорске, расположены в одной локации, поэтому сбор туристов на экскурсию и обратный развоз по отелям, не занимал много времени, это очень большой плюс. Мне не понравилось, что туристов рассаживали на определенные места в автобусе, наверно для этого были благие намерения, но особого смысла в этом не увидела и комфорта мне это не приносило. Еще один момент, который был большой ложкой дегтя в бочке меда для основной части группы, это поселение в отеле Дербента на усмотрение организатора, причем отели очень низкого уровня. Было очень много негатива от части группы, которых поселили в промзоне. Мне и моей части группы повезло больше, недостаток удобств в отеле компенсировало его месторасположение - прямо на берегу моря, около прогулочной набережной. На полнодневных экскурсиях было бы лучше организовывать комплексные обеды для всей группы, стоимость которых входила бы тур.

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