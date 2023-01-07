1 день

Экскурсия по Кисловодску или Казачье подворье

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Вариант 1. Пешеходная экскурсия по Кисловодску.

В рамках пешеходной экскурсии туристы совершат прогулку по историческому центру города, посетят Нижний Курортный парк, осмотрят исторические и природные достопримечательности:

Стеклянная Струя;

Зеркальный Пруд;

мостик «Дамский каприз»;

Колоннада;

источник Нарзана;

Красные камни;

Долина Роз;

Каскадная лестница;

пр-т Ленина.

Вариант 2. Казачье подворье.

Экскурсия в Казачье подворье будет интересна как любителям старины и истории, так и желающим сытно покушать и отлично провести время. «Казачье подворье» — это целый этнографический комплекс, предлагающий посетителям увлекательные рассказы о жизни казаков, театрализованную программу и вкусные угощения.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.