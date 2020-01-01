1 ДЕНЬВстреча на ж/д вокзалах: Воронеж-1 и Придача, в аэропорту с табличкой «Ваш Гид Воронеж»

09:40 Выезд из отеляАрхеологический музей-заповедник «Костенки»то увлекательно-познавательная экскурсия ⛳ к истокам происхождения современного человека. Здание музея возведено над одной из стоянок, представляющей из себя жилище, выстроенное из костей мамонта более 20 000 лет назад. Комплекс «Костенки» является признанным во всем мире самым древним местом обитания человека европеоидной расы, датированным 50-40 тысячелетием до н. э. Мамонт Степа является визитной карточкой музея.

«Воронежские Афины»Переезд в провинциальный уездный город 🏙️ Острогожск, основанный в середине XVII века, который прославился как колыбель видных деятелей русской культуры, науки и искусства, из-за чего закрепил за собой народное название «Воронежские Афины». С этим небольшим городом связана жизнь и деятельность многочисленных представителей русской культуры: философа Николая Станкевича, художника Ивана Крамского, поэта Самуила Маршака, писателя Гавриила Троепольского.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите своими глазами сохранившиеся купеческие дома XIX – начала XX веков, которые придают городу определенный шарм. На Майдане, площади Острогожска, в сентябре 1696 года император Петр I принимал гетмана Украины — Мазепу и подарил ему шубу с собственного плеча — за хорошую службу и охрану Малороссии от набегов татар.

Далее, мы посетим дом-музей Ивана Крамского, в котором провел своё детство великий русский живописец.

Обед в кафе

Переезд в Костомарово

Мы познакомимся с уникальными пещерными храмовым комплексом: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс. По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в I веке н. э. Позднее, в VIII – X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, они создавали пещерные храмы в толще меловых гор ⛰️, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру.

После 20:00 заселение в отель2 ДЕНЬЗавтрак

Выселение из отеля

08:30 выезд на экскурсиюХранители тайн заповедного лесаМы посетим уникальное место в наших краях, единственный в мире бобровый питомник, а также обитель для многих животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу России — Воронежский биосферный заповедник, включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. На территории мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты зал с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей 🖼 «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.

Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.

Возвращение в Воронеж.

В 12:00 обзорная экскурсияСимволы столицы ⭐️ ЧерноземьяАвтобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам исторического центра Воронежа. Экскурсия начинается с посещения действующей исторической копии русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времен Петра I. Экспозиция корабля-музея расскажет о строительстве, истории 📖, быте и боевых походах моряков XVIII века. Далее мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории.

Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.

(по погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото-Предестинация» может быть заменено на другой музей города)

Возможен обед за дополнительную плату (предварительное бронирование обязательно).

с 16:00 — трансферы согласно расписанию

Организация встречи гостей из аэропорта Воронежа и прибывающих на ж/д вокзал другими поездами возможна по согласованию