Новогодняя столица Черноземья

Мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города

Мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие.

Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Новогодняя столица Черноземья
Ближайшие даты:
1
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Адмиралтейская площадь
  • Успенский храм
  • Кольцовский сквер
  • Главная площадь города
  • Новогодняя елка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам Воронежа.
Мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.

Адмиралтейская площадь

В конце XVII века на этом месте по указу Петра I разместилась судостроительная верфь и зародился военно-морской флот России. Петр I часто и долго бывал в Воронеже и лично руководил строительством военных кораблей, предназначенных для Азовского похода. Вот и сейчас у Адмиралтейской набережной пришвартован корабль «Гото-Предестинацая» — точная действующая копия военного корабля, построенного на воронежской верфи и принимавшего участие в Азовском походе.

Успенский храм

Единственный дошедший до нашего времени памятник, тесно связанный с кораблестроением и становлением российского флота, который посещал Петр I. В апреле 1696 года после богослужения в Успенском храме были спущены первые галеры и корабли. В 1700 году в храме был освящён один из первых утверждённых военно-морских флагов России, который был поднят на корабле «Гото Предестинация». Успенский храм отмечен царской геральдикой.

Праздничный фуршет

Далее мы отправимся с Вами в уютный ресторан в историческом центре города. Здесь нас будет ждать праздничный фуршет, а наш экскурсовод познакомит Вас с новогодними традициями Черноземья. Вас будет ждать приятный сюрприз и сладкий подарок.

Прогулка

Затем мы прогуляемся с Вами по Большой Дворянской, погладим ухо Белого Бима, посетим Кольцовский сквер, узнаем о жизни воронежских писателей и поэтов: Иване Никитине и Алексее Кольцове, а также о других знаменитых воронежцах.

Завершение

Завершится наша прогулка на главной площади города, где расположена самая красивая новогодняя елка Воронежа и разместился шумный праздничный базар.

Организационные детали:

Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (главный вход библиотеки Никитина)
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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