Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам Воронежа.

Мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.

Адмиралтейская площадь

В конце XVII века на этом месте по указу Петра I разместилась судостроительная верфь и зародился военно-морской флот России. Петр I часто и долго бывал в Воронеже и лично руководил строительством военных кораблей, предназначенных для Азовского похода. Вот и сейчас у Адмиралтейской набережной пришвартован корабль «Гото-Предестинацая» — точная действующая копия военного корабля, построенного на воронежской верфи и принимавшего участие в Азовском походе.

Успенский храм

Единственный дошедший до нашего времени памятник, тесно связанный с кораблестроением и становлением российского флота, который посещал Петр I. В апреле 1696 года после богослужения в Успенском храме были спущены первые галеры и корабли. В 1700 году в храме был освящён один из первых утверждённых военно-морских флагов России, который был поднят на корабле «Гото Предестинация». Успенский храм отмечен царской геральдикой.

Праздничный фуршет

Далее мы отправимся с Вами в уютный ресторан в историческом центре города. Здесь нас будет ждать праздничный фуршет, а наш экскурсовод познакомит Вас с новогодними традициями Черноземья. Вас будет ждать приятный сюрприз и сладкий подарок.

Прогулка

Затем мы прогуляемся с Вами по Большой Дворянской, погладим ухо Белого Бима, посетим Кольцовский сквер, узнаем о жизни воронежских писателей и поэтов: Иване Никитине и Алексее Кольцове, а также о других знаменитых воронежцах.

Завершение

Завершится наша прогулка на главной площади города, где расположена самая красивая новогодняя елка Воронежа и разместился шумный праздничный базар.

Организационные детали:

Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии.