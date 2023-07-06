Во время экскурсии мы познакомимся с процессом разведения рыбы в установках УЗВ, увидим уникальных осетров-альбиносов, покормим ручных особей данных пород, продегустируем белую и черную икру, отведаем вкусные блюда из свежей рыбы.
Посетите пивоваренный завод, где вас ждет дегустация дюжины сортов пива, которые завоевали признание на многих международных фестивалях.
Посетите пивоваренный завод, где вас ждет дегустация дюжины сортов пива, которые завоевали признание на многих международных фестивалях.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Осетровое хозяйство
- Пивоваренный завод «Таркос»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы посетим осетровое хозяйство!
Во время экскурсии вы посетите динамично развивающееся осетровое хозяйство, специализирующееся на разведении осетровых пород рыб и форели в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ). Данный метод считается наиболее экологичным, так как рыба, выращивается на сбалансированных, научно подобранных кормах, в чистой воде, богатой кислородом, исключающей присутствие болезнетворных организмов.
Мы отправимся на пивоваренный завод «Таркос».
Вы прогуляетесь по готическому замку в качестве званного гостя, а сопроводит вас человек редчайшей в России профессии пивной сомелье и расскажет вам о том, как из зёрен и хмеля рождается вкуснейшее пиво, похожее на которое, вы раньше не пробовали, делится тайнами различных сортов, дает вам возможность взглянуть, что происходит внутри огромных медных чанов.
Во время прогулки вы можете насладиться хмельным напитком из огромного 20 000 литрового танка. Когда Вы узнаете обо всех тайнах замка «Таркос», вас ждет дегустация дюжины сортов пива, которые завоевали признание на многих международных фестивалях. Вы сможете выбрать, что Вам по вкусу: нефильтрованные «Два бобра», пшеничный «Белый кролик» или эль «Белка-летяга». Приятным бонусом посещения пивоваренного производства станет подарочный набор для каждого участника экскурсии.
Сбор на площади Ленина в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Обед
- Дегустация дюжины сортов пива
- Дегустация черной и белой осетровой икры
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Сбор на площади Ленина в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании