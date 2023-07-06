Мы посетим осетровое хозяйство!

Во время экскурсии вы посетите динамично развивающееся осетровое хозяйство, специализирующееся на разведении осетровых пород рыб и форели в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ). Данный метод считается наиболее экологичным, так как рыба, выращивается на сбалансированных, научно подобранных кормах, в чистой воде, богатой кислородом, исключающей присутствие болезнетворных организмов.

Мы отправимся на пивоваренный завод «Таркос».

Вы прогуляетесь по готическому замку в качестве званного гостя, а сопроводит вас человек редчайшей в России профессии пивной сомелье и расскажет вам о том, как из зёрен и хмеля рождается вкуснейшее пиво, похожее на которое, вы раньше не пробовали, делится тайнами различных сортов, дает вам возможность взглянуть, что происходит внутри огромных медных чанов.

Во время прогулки вы можете насладиться хмельным напитком из огромного 20 000 литрового танка. Когда Вы узнаете обо всех тайнах замка «Таркос», вас ждет дегустация дюжины сортов пива, которые завоевали признание на многих международных фестивалях. Вы сможете выбрать, что Вам по вкусу: нефильтрованные «Два бобра», пшеничный «Белый кролик» или эль «Белка-летяга». Приятным бонусом посещения пивоваренного производства станет подарочный набор для каждого участника экскурсии.