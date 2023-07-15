Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мещанский Острогожск
По дороге расскажу о судьбе этого южного острога — военной крепости — с момента возникновения, через времена Стеньки Разина и Мазепы, Петра I и Великой Отечественной войны, до наших дней. Вы узнаете о знаковых личностях, живших в этом городке: художнике-портретисте Крамском, поэте Маршаке, писателе Троепольском и др. Также вас ждут любопытные факты об Александре II и Катеньке Долгорукой, связи Острогожска с космосом, Бунте четырнадцати и другие исторические сюжеты. Вы познакомитесь с историей старинных зданий и посетите прекрасный краеведческий музей, где с пожарной каланчи увидите Острогожск как на ладони.
Алексеевка — родина подсолнечного масла и вотчина графов Шереметевых
После мы отправимся в Белгородскую область, где вы услышите об историческом наследии города Алексеевки и откроете живописные пейзажи края. А если останется время, посетим усадьбу Станкевичей, где я расскажу, как крепостной вошел в историю, а также о знаменитых алексеевцах, многие имена которых вы слышали, а одно — точно знают все граждане России.
Организационные детали
Трансфер и входные билеты включены в стоимость экскурсии
Автомобиль: Lada Xray, комфортно троим, но можно и вчетвером, дети — от 12 лет, детского кресла нет
Возьмите с собой перекус (или можно будет заехать в кафе)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Провела 49 экскурсий для 57 туристов
Живу в Воронеже всю жизнь, закончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх:) На экскурсиях, которые я провожу по всей области, стараюсь, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Буду рада показать вам самые яркие, интересные и, порой, неожиданные места родного края. До встречи!