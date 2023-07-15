В путешествии по воронежским и белгородским землям вы откроете чарующие пейзажи и познакомитесь с историей двух малых городов с большой историей. Пройдете по следам автора знаменитой картины «Незнакомка». Откроете интересные факты о последней фаворитке, которая была у российского престола. И побываете на родине подсолнечного масла.

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Описание

Что вас ожидает

Мещанский Острогожск

По дороге расскажу о судьбе этого южного острога — военной крепости — с момента возникновения, через времена Стеньки Разина и Мазепы, Петра I и Великой Отечественной войны, до наших дней. Вы узнаете о знаковых личностях, живших в этом городке: художнике-портретисте Крамском, поэте Маршаке, писателе Троепольском и др. Также вас ждут любопытные факты об Александре II и Катеньке Долгорукой, связи Острогожска с космосом, Бунте четырнадцати и другие исторические сюжеты. Вы познакомитесь с историей старинных зданий и посетите прекрасный краеведческий музей, где с пожарной каланчи увидите Острогожск как на ладони.

Алексеевка — родина подсолнечного масла и вотчина графов Шереметевых

После мы отправимся в Белгородскую область, где вы услышите об историческом наследии города Алексеевки и откроете живописные пейзажи края. А если останется время, посетим усадьбу Станкевичей, где я расскажу, как крепостной вошел в историю, а также о знаменитых алексеевцах, многие имена которых вы слышали, а одно — точно знают все граждане России.

Организационные детали