Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов

Посетить самый интеллигентный город Воронежской области и вотчину Шереметевых

В путешествии по воронежским и белгородским землям вы откроете чарующие пейзажи и познакомитесь с историей двух малых городов с большой историей. Пройдете по следам автора знаменитой картины «Незнакомка». Откроете интересные факты о последней фаворитке, которая была у российского престола. И побываете на родине подсолнечного масла.
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Острогожск и Алексеевка - от крестьян до графов
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мещанский Острогожск

По дороге расскажу о судьбе этого южного острога — военной крепости — с момента возникновения, через времена Стеньки Разина и Мазепы, Петра I и Великой Отечественной войны, до наших дней. Вы узнаете о знаковых личностях, живших в этом городке: художнике-портретисте Крамском, поэте Маршаке, писателе Троепольском и др. Также вас ждут любопытные факты об Александре II и Катеньке Долгорукой, связи Острогожска с космосом, Бунте четырнадцати и другие исторические сюжеты. Вы познакомитесь с историей старинных зданий и посетите прекрасный краеведческий музей, где с пожарной каланчи увидите Острогожск как на ладони.

Алексеевка — родина подсолнечного масла и вотчина графов Шереметевых

После мы отправимся в Белгородскую область, где вы услышите об историческом наследии города Алексеевки и откроете живописные пейзажи края. А если останется время, посетим усадьбу Станкевичей, где я расскажу, как крепостной вошел в историю, а также о знаменитых алексеевцах, многие имена которых вы слышали, а одно — точно знают все граждане России.

Организационные детали

  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость экскурсии
  • Автомобиль: Lada Xray, комфортно троим, но можно и вчетвером, дети — от 12 лет, детского кресла нет
  • Возьмите с собой перекус (или можно будет заехать в кафе)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные☀️На весь день

Похожие туры в Воронеже

Городей - театрализованная прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Городей
Городей
5
2 отзыва
Городей - театрализованная прогулка
Твой проводник - Городей - уже готов отправиться в путь
Кольцовский сквер, Воронеж
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
1 200 за 1 человека
Воронежские усадьбы: история и легенды
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
16 отзывов
Очень популярно сейчас
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
18 янв
19 янв
20 янв
21 янв
7 900 за всё до 3 чел.
Воронеж - город мировой истории
3 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.7
65 отзывов
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
17 янв
18 янв
19 янв
1 500 за 1 человека
Воронеж вдоль и поперек
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лидия
Лидия
5
21 отзыв
Воронеж вдоль и поперек
Прогуляться по улицам старого города под истории о выдающихся личностях и увидеть «воронежское море»
18 янв
19 янв
20 янв
23 янв
3 250 за всё до 10 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
10 отзывов
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
7 900 за всё до 3 чел.
Город мировой истории
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.4
5 отзывов
Город мировой истории
Воронеж - родина военно-морского флота России
По желанию туристов
1 500 за 1 человека
Сорожевое на багги и квадроциклах
6 часов
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Сорожевое на багги и квадроциклах
Меловые скалы Сторожевого являются одной из визитных карточек Воронежской области наравне
Хутор Титчиха
11 700 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Воронежу
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Воронежу
Приглашаю на обзорную пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Воронежа
Плехановская, 9
от 3 600 за всё до 5 чел.
На байдарках по реке Пра за 8 дней
8 дней
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 8 дней
Пра - одна из самых красивых рек средней полосы России
г. Рязань и г. Воронеж
15 июля
23 июля
2100018 750 за 1 человека
Воронеж и удивительный мир бобров
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
6 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
17 янв
18 янв
19 янв
20 янв
7 900 за всё до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
20 отзывов
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
18 янв
19 янв
20 янв
21 янв
7 900 за всё до 3 чел.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Посетить подземный монастырь 17 века и прогуляться среди Меловых Див в музее-заповеднике
на площади Ленина
3 277 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Воронеже
ХОРОШО
🧭
ТАМ