Мы с вами отправимся на юг от Воронежа, чтобы исследовать несколько удивительных, ярких и совершенно разных мест нашей области. Вы посетите археологический музей «Костенки», где побываете в гостях у древних людей и узнаете о легендарных палеотических Венерах. А также раскроете малоизвестные страницы истории Сторожевого и полюбуетесь чудесными панорамами Дона.

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Описание

Что вас ожидает

«Жемчужина русского палеолита»

Первым делом мы отправимся на несколько десятков тысячелетий назад, к нашим первобытным предкам. Вы увидите их жилище из костей, палок и шкур, а встречать вас будет Степан — древний мохнатый слон:) Уникальность его в том, что он возведен прямо над сохранившимися остатками жилища человека каменного века, построенного из костей мамонта почти 20 тысяч лет назад! Это подлинная археологическая находка, сохраненная на том месте и практически в том же состоянии, в котором она была обнаружена, занимает центральное место в музее и является самым ценным экспонатом.

Погуляем среди интереснейших экспозиции, рассказывающих о том, как древние люди более 20 тысяч лет подряд жили на одном и том же месте и каждый год открывали «сезон охоты» на мамонтов. Также я расскажу о роли Петра I в раскопках «больших костей» в Костенках, о палеолитических Венерах возрастом 20-30 тысяч лет, о Ледниковом периоде на Русской равнине, и о том, откуда пошел Человек разумный.

История и виды Сторожевого

Далее поедем в наш воронежский Крым, где вы откроете потрясающие виды на реку Дон и познакомитесь с историей места, которое нередко называют в разных источниках Сталинградом-на-Дону. Узнаете о Сторожевском плацдарме и его роли в Великой Отечественной войне. А также по дороге посетите Никольскую церковь в Архангельском и еще несколько интересных локаций, которые до нашей встречи я раскрывать не буду.

Организационные детали