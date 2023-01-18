Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Жемчужина русского палеолита»
Первым делом мы отправимся на несколько десятков тысячелетий назад, к нашим первобытным предкам. Вы увидите их жилище из костей, палок и шкур, а встречать вас будет Степан — древний мохнатый слон:) Уникальность его в том, что он возведен прямо над сохранившимися остатками жилища человека каменного века, построенного из костей мамонта почти 20 тысяч лет назад! Это подлинная археологическая находка, сохраненная на том месте и практически в том же состоянии, в котором она была обнаружена, занимает центральное место в музее и является самым ценным экспонатом.
Погуляем среди интереснейших экспозиции, рассказывающих о том, как древние люди более 20 тысяч лет подряд жили на одном и том же месте и каждый год открывали «сезон охоты» на мамонтов. Также я расскажу о роли Петра I в раскопках «больших костей» в Костенках, о палеолитических Венерах возрастом 20-30 тысяч лет, о Ледниковом периоде на Русской равнине, и о том, откуда пошел Человек разумный.
История и виды Сторожевого
Далее поедем в наш воронежский Крым, где вы откроете потрясающие виды на реку Дон и познакомитесь с историей места, которое нередко называют в разных источниках Сталинградом-на-Дону. Узнаете о Сторожевском плацдарме и его роли в Великой Отечественной войне. А также по дороге посетите Никольскую церковь в Архангельском и еще несколько интересных локаций, которые до нашей встречи я раскрывать не буду.
Организационные детали
Трансфер и входные билеты включены в стоимость экскурсии
Автомобиль: Lada Xray, комфортно троим, но можно и вчетвером, дети — от 12 лет, детского кресла нет
Позаботьтесь об удобной закрытой обуви, возьмите платки для посещения церкви и перекус (можно будет заехать и в кафе)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Провела 49 экскурсий для 57 туристов
Живу в Воронеже всю жизнь, закончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх:) На экскурсиях, которые я провожу по всей области, стараюсь, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Буду рада показать вам самые яркие, интересные и, порой, неожиданные места родного края. До встречи!