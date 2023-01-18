От мамонтов до Сталинграда-на-Дону

Редкий памятник верхнего палеолита, история воронежского Крыма и другие открытия - в поездке по краю

Мы с вами отправимся на юг от Воронежа, чтобы исследовать несколько удивительных, ярких и совершенно разных мест нашей области.

Вы посетите археологический музей «Костенки», где побываете в гостях у древних людей и узнаете о легендарных палеотических Венерах.

А также раскроете малоизвестные страницы истории Сторожевого и полюбуетесь чудесными панорамами Дона.
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
От мамонтов до Сталинграда-на-Дону
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

«Жемчужина русского палеолита»

Первым делом мы отправимся на несколько десятков тысячелетий назад, к нашим первобытным предкам. Вы увидите их жилище из костей, палок и шкур, а встречать вас будет Степан — древний мохнатый слон:) Уникальность его в том, что он возведен прямо над сохранившимися остатками жилища человека каменного века, построенного из костей мамонта почти 20 тысяч лет назад! Это подлинная археологическая находка, сохраненная на том месте и практически в том же состоянии, в котором она была обнаружена, занимает центральное место в музее и является самым ценным экспонатом.

Погуляем среди интереснейших экспозиции, рассказывающих о том, как древние люди более 20 тысяч лет подряд жили на одном и том же месте и каждый год открывали «сезон охоты» на мамонтов. Также я расскажу о роли Петра I в раскопках «больших костей» в Костенках, о палеолитических Венерах возрастом 20-30 тысяч лет, о Ледниковом периоде на Русской равнине, и о том, откуда пошел Человек разумный.

История и виды Сторожевого

Далее поедем в наш воронежский Крым, где вы откроете потрясающие виды на реку Дон и познакомитесь с историей места, которое нередко называют в разных источниках Сталинградом-на-Дону. Узнаете о Сторожевском плацдарме и его роли в Великой Отечественной войне. А также по дороге посетите Никольскую церковь в Архангельском и еще несколько интересных локаций, которые до нашей встречи я раскрывать не буду.

Организационные детали

  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость экскурсии
  • Автомобиль: Lada Xray, комфортно троим, но можно и вчетвером, дети — от 12 лет, детского кресла нет
  • Позаботьтесь об удобной закрытой обуви, возьмите платки для посещения церкви и перекус (можно будет заехать и в кафе)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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