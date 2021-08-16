Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле

Открыть живописные места и посетить пещеры Придонья

5
4 отзыва
Вас ждёт одно из тех труднодоступных мест, что не найти в путеводителях.

На подготовленной технике вы доберетесь до старинной обители, осмотрите подземные кельи и галереи, откроете чарующие виды с вершины горы.

Посетите меловой карьер с пляжами Дона.

И весело проведете время, покоряя местное бездорожье за рулем вездеходов.
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле

Что вас ожидает

Приключения в краю белых гор

Путешествие начинается в городе Лиски, до которого вы можете добраться самостоятельно или на моем автомобиле. А дальше путь пройдет уже на багги и квадроциклах. Вы освоите навыки управления этим транспортом и весь маршрут, а это 30-35 км, сможете сами сидеть за рулем. Покорите виражи на холмах и бездорожье, проедете по полям и среди деревьев, почувствуете разницу в управлении багги и квадроциклом.

Донской Чатыр-Даг

Над Доном возвышается гора, имеющая форму шатра. Отсюда и название. Наши предки в середине 17 века вырубили монастырь в толще меловой горы. Сейчас обитель не действует, но вы познакомитесь с ее историей и увидите сохранившуюся пещеру протяженностью 280 метров, состоящую из кельи, ряда коротких ходов и галереи, винтообразно спускающейся к подножию горы на глубину 30 метров. Обустроенной смотровой площадки пока нет, но вы все же сможете оценить окрестности, открывающиеся с вершины.

Старинное описание монастыря

«Эта белая гора-шатер — истинный донской Чатыр-Даг, Палат-Гора; она целиком от пяты до макушки отражается в синих струях Дона, ярко освещенная солнцем, и через это кажется еще выше, еще ослепительнее… пред входом в пещеры сделана довольно большая площадка, устроены сиденья не столько для отдыха, сколько для созерцания чудных картин, роскошной придонской природы».

🏞 Кроме того, вы посетите меловой карьер, интересную пещеру Богородица, лучшие видовые площадки в окрестностях и пляжи Дона. После вернемся в Лиски, пересядем на автомобиль и поедем обратно в Воронеж.

Организационные детали

  • Стоимость указана при начале экскурсии в городе Лиски (120 км от Воронежа). Сюда легко добраться самостоятельно на поезде или машине.
  • По желанию я могу забрать вас в Воронеже за дополнительную плату — от 2000 до 4000 руб. в зависимости от размера группы
  • Прокат техники, топливо и экипировка включены в стоимость
Место начала и завершения
по договоренности в Лисках или Воронеже
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Михаил
Михаил
Привет! Меня зовут Михаил. Я люблю путешествовать и посвящаю этому всё свободное время. Почти 20 лет я езжу на квадриках и багги. Это и путешествия, и участие в соревнованиях. Для меня техника — это не только возможность увидеть больше за короткий промежуток времени, но и удовольствие от драйва, адреналина, эмоций. Хочу познакомить вас с таким видом отдыха и интереснейшими местами моего края. Я не профессиональный гид, но очень интересуюсь историей. Экскурсии провожу сам, поэтому если у вас есть пожелания, пишите, всегда можно обсудить и скорректировать программу.
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4 настоящих отзыва от туристов

Д
16 авг 2021
Все было очень здорово. Экскурсовод очень отзывчивый, весёлый и жизнерадостный. Михаил - квалифицированный инструктор - рассказал и показал как управлять багги и квадроциклом. А также освятил много интересных фактов, историй и легенд связанных с пещерными монастырями. На протяжении экскурсии было очень много красивых и завораживающих мест, где получались необыкновенные фотографии - пещеры, горы, холмы, равнины. А в конце даже чай с печеньем попили на берегу Дона в уютном месте. На экскурсии в нашем распоряжении были: один одноместный квадроцикл и четырёхместный багги и каждый прокатился на том и на том по несколько раз.
К
2 авг 2021
Спасибо Михаилу за его профессионализм как инструктора, так и гида.
Е
14 июня 2021
Михаил - супер инструктор и гид. Мы отлично провели время! И покатались, и в пещерах побывали! Если боитесь управлять багги или квадр-м, то здесь вам все объяснят и покажут без всякой спешки. Огромное спасибо!
Е
14 июня 2021
Два квадроцикла + багги на 4 человека, защитная одежда (быстро сняли, потому что было сухо, а в этой одежде жарко), шлемы, вода, аптечка.
Где катались и что увидели: меловой карьер, берег Дона (искупались), меловые горы Шатры, в двух из них рукотворные пещеры, туннели, икона, поднялись на одну из горы (виды потрясающие, запускали дрон), старинный железнодорожный мост, природа, ковыль, шалфей цветет, красота!

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