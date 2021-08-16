Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

Что вас ожидает

Приключения в краю белых гор

Путешествие начинается в городе Лиски, до которого вы можете добраться самостоятельно или на моем автомобиле. А дальше путь пройдет уже на багги и квадроциклах. Вы освоите навыки управления этим транспортом и весь маршрут, а это 30-35 км, сможете сами сидеть за рулем. Покорите виражи на холмах и бездорожье, проедете по полям и среди деревьев, почувствуете разницу в управлении багги и квадроциклом.

Донской Чатыр-Даг

Над Доном возвышается гора, имеющая форму шатра. Отсюда и название. Наши предки в середине 17 века вырубили монастырь в толще меловой горы. Сейчас обитель не действует, но вы познакомитесь с ее историей и увидите сохранившуюся пещеру протяженностью 280 метров, состоящую из кельи, ряда коротких ходов и галереи, винтообразно спускающейся к подножию горы на глубину 30 метров. Обустроенной смотровой площадки пока нет, но вы все же сможете оценить окрестности, открывающиеся с вершины.

Старинное описание монастыря

«Эта белая гора-шатер — истинный донской Чатыр-Даг, Палат-Гора; она целиком от пяты до макушки отражается в синих струях Дона, ярко освещенная солнцем, и через это кажется еще выше, еще ослепительнее… пред входом в пещеры сделана довольно большая площадка, устроены сиденья не столько для отдыха, сколько для созерцания чудных картин, роскошной придонской природы».

🏞 Кроме того, вы посетите меловой карьер, интересную пещеру Богородица, лучшие видовые площадки в окрестностях и пляжи Дона. После вернемся в Лиски, пересядем на автомобиль и поедем обратно в Воронеж.

Организационные детали