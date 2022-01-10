Встреча, программа на выбор

2 день

Программа на выбор

ВАРИАНТ I Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату.

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

ВАРИАНТ II Экскурсия ДОМБАЙ ~ 06.00

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

ВАРИАНТ III Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:20.

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор).

Возвращение в отель ~ в19:30.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

ВАРИАНТ IV Экскурсия «ГРОЗНЫЙ» в 6:00.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Возвращение в отель ~ в 22:00.

ВАРИАНТ V (только для граждан РФ) Экскурсия «ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ» в 5:00.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Доп. расходы на заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия»).

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.

Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку.

Возвращение в отель ~ в 22:00.