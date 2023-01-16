Рождественский тур по Кавказу

Рождественские каникулы на Кавказе - это горная сказка

5
3 отзыва
Рождественские каникулы на Кавказе – это горная сказка, которую вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии! Вы сможете сами выбрать куда вам отправиться: подняться по канатной дороге и восхититься горными видами, отправиться расслабляться к термальным источникам или погрузиться в истории городов. Мы приглашаем вас на Кавказ!
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Национальная кухня народов Кавказа не оставит равнодушным никого
Ошеломляющие виды
Ошеломляющие виды
Увидим незабываемые красоты Кавказских гор
Полное расслабление
Полное расслабление
Возможность окунуться в горячие термальные источники

Программа тура по дням

1 день

Встреча, программа на выбор

Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска.

ВАРИАНТ I Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо— одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости)

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

ВАРИАНТ II Экскурсия «КИСЛОВОДСК» в 13:00.

По программе экскурсии:

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18.30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

ВАРИАНТ III Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам в 14:00.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

  • Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова».
  • Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

ВАРИАНТ IV Экскурсия паломническая к МОЩАМ СВ. ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО в 14:00.

По программе экскурсии:

Переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

Возвращение в отель ~ в 18:00.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

Встреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выбор
2 день

Программа на выбор

ВАРИАНТ I Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату.

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

ВАРИАНТ II Экскурсия ДОМБАЙ ~ 06.00

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

ВАРИАНТ III Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:20.

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор).

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

ВАРИАНТ IV Экскурсия «ГРОЗНЫЙ» в 6:10.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Возвращение в отель ~ в 22:00.

ВАРИАНТ V (только для граждан РФ) Экскурсия «ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ» в 5:00.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Доп. расходы на заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия».

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.

Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку.

Возвращение в отель ~ в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Программа на выбор

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00.

Обед в отеле в 12:30.

ВАРИАНТ I Экскурсия «ЖЕЛЕЗНОВОДСК» в 14:00.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18.00.

ВАРИАНТ II Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам в 14:00

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

  • Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»;
  • Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск.

Окончание экскурсии в 17.30.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Программа на выбор

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00.

Обед в отеле в 12:30.

ВАРИАНТ I Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам в 14:00

ВАРИАНТ II Экскурсия «КИСЛОВОДСК» в 13:00.

ВАРИАНТ III Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:00.

ВАРИАНТ IV РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА «КАВКАЗСКИЙ ИЕРУСАЛИМ» в13:00.

По программе экскурсии:

Петропавловский храмовый комплекс – знаменитая достопримечательность города Ессентуки.

В течении 15 лет на территории комплекса были построены: Петро-Павловский и Успенский храмы, Вифлеемская пещера, Троицкая, Вознесенская и арочная часовни.

Венчает весь этот комплекс 22-х метровый скульптурный Образ Христа Воскресшего.

В дополнение посещение Свято-Георгиевского женского монастыря, построенного рядом с поселком Ясная поляна, где в ясную погоду, с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой - на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.

В храме можно помолиться иконе Феодоровской Пресвятой Богородице, которой молятся в трудных родах роженицы.

Под сенью монастыря много и других святынь: чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всецарица», частицы святых мощей Великомученика Георгия Победоносца, Преподобного Серафима Саровского, Преподобного Ионы Киевского, Святого Луки (Симферопольского), всех Преподобных жен Дивеевских.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

ВАРИАНТ V Экскурсия «СУВОРОВСКИЕ БАНИ» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему (имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом).

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

ВАРИАНТ VI Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:00.

ВАРИАНТ VII Экскурсия «ДОМБАЙ» ~ 06.00.

ВАРИАНТ VIII Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:20.

Все описания программ в 1, 2 и 3 дне тура.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12:00).

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Бештау" и «Наутилус».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в "Бештау", руб:

КАТЕГОРИЯ НОМЕРАСтоимость

Стоимость

Доп. сутки

СТАНДАРТ (DABL)

размещение 2-х местное

34 2003 500

СТАНДАРТ (DABL)

Размещение 1-но местное

43 1005 800

КОМФОРТ (DABL)

размещение 2-х местное

35 5503 800

КОМФОРТ (DABL)

Размещение 1-но местное

45 8506 400

КОМФОРТ (DABL)

размещение на доп. месте

(ЕВРОРАСКЛАДУШКА)

28 0002 050

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в «Наутилус», руб:

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

КАТЕГОРИЯ НОМЕРАСтоимость

Стоимость

Доп. сутки

СТАНДАРТ

размещение 2-х местное

26 5002 600

СТАНДАРТ

размещение 1-но местное

33 4504 350

ПОЛУЛЮКС

размещение 2-х местное

28 9003 200

ПОЛУЛЮКС

Размещение 1-но местное

38 3005 550

ПОЛУЛЮКС

Размещение 3-х местное

28 9003 200

Варианты проживания

Отель «Бештау»

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Наутилус»

4 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» – Пятигорск, отель «Бештау»/«Наутилус» Ж/Д вокзал Пятигорск/Минеральные воды — Отель «Бештау»/«Наутилус»)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды/г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные расходы на экскурсиях
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод – для взрослых за 1 сутки 100 руб., (с детей до 18 лет курортный сбор не взимается)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию туристу, надо определиться с экскурсией при покупке тура.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:
При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»

Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Экскурсия «Эльбрус»
г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) – 900 руб.

Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гора Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1400 руб.

Залог за ски-пасс на Эльбрусе (если не используется, стоимость залога возвращается на обратном пути в кассах) – 100 руб.

Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» – 200 руб.

Экскурсия «Домбай»

Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:

  • на высоту 2250 м. н. у. м. 700 руб.;
  • на высоту 3012 м. н. у. м. 700 руб.;
  • на высоту 3200 м. н. у. м. 400 руб. .

При единовременной оплате всех 3-х уровней – 1600 руб.

Экскурсия «Верхняя Балкария»

Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб.

Экскурсия «Грозный»

Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода – 500 руб.

Экскурсия «Горная Ингушетия»

Проезд по территории заповедника «Эрзи» -150 руб.

Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) – 350 руб.

Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” – 500 руб.

Посещение Башни Согласия в городе Магасе –100 руб.

Экскурсия «Казачье подворье»

Представление и угощение – 1000 руб.

Экскурсия «Медовые водопады»

Экологический сбор на территории турбазы – 100 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 янв 2023
Большое спасибо за организацию! Везде встречали, вовремя оповещали о проводимых экскурсиях, соблюдали тайминг. В один день возникла ситуация, когда на экскурсию не набралось достаточного количества человек. В итоге руководитель принимающей стороны и гид провели экскурсию только для нас с мамой, за что им большое спасибо!
В
14 янв 2023
Правильно говорят, что красоту Кавказа невозможно передать словами.
Надо приезжать и смотреть, впечатлений останется на долгие годы.
Мы вернемся!
Е
11 янв 2023
Спасибо всем причастным к путешествию на Кавказ!!!! Всё отлично организовано!!! Встретили на вокзале, отвезли в отель, подарили новогодние подарочки не только ребенку со сладостями и фруктами, но и взрослым с местной картой, магнитиками и более "крепким" содержимым. Было неожиданно! Отель- замечательный, чисто, уютно, посещали по вечерам спортзал, сауну, бассейн. Кормили в ресторане отменно, всё вкусненько, официанты вежливые! Экскурсии без задержек, водители- ассы, эксурсоводы- супер!!! В общем, отдохнули на все 100%!!! Еще раз, спасибо "Большой стране" за великолепные каникулы!!!

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Тур проходит на багги и квадроциклах
Лиски, улица Воронежская, дом 6
11 700 за 1 человека
Тур с проживанием «фермерская жизнь»
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Илона
Илона
Нет отзывов
Тур с проживанием «фермерская жизнь»
Наш тур позволит вам окунуться в настоящую фермерскую жизнь на один день
Воронежская область, Рамонский р-н, с. Чертовицы
26 янв
27 янв
28 янв
29 янв
26 000 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
Воронеж - это город, чудом сохранивший свое прошлое в архитектуре домов
по согласованию с гидом
от 5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия на осетровую ферму
5 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Экскурсия на осетровую ферму
Эта экскурсия идеально подойдет для любителей рыбалки
пл. Ленина, 2, Воронеж
5 фев
11 фев
1 800 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
по согласованию с гидом
от 4 000 за всё до 5 чел.
Удивительный Воронеж
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
26 отзывов
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
у памятника Петру
27 янв
28 янв
29 янв
30 янв
4 500 за всё до 10 чел.
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