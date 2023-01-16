Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска.
ВАРИАНТ I Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:00.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо— одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости)
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в отеле ~ в 19:00.
ВАРИАНТ II Экскурсия «КИСЛОВОДСК» в 13:00.
По программе экскурсии:
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18.30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в отеле ~ в 19:00.
ВАРИАНТ III Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам в 14:00.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в отеле ~ в 19:00.
ВАРИАНТ IV Экскурсия паломническая к МОЩАМ СВ. ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО в 14:00.
По программе экскурсии:
Переезд в город Минеральные Воды.
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.
Возвращение в отель ~ в 18:00.
Заселение в гостиницу.
Ужин в отеле ~ в 19:00.
ВАРИАНТ I Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату.
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 21:00.
Свободное время.
ВАРИАНТ II Экскурсия ДОМБАЙ ~ 06.00
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.45 за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату
Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 21:00.
Свободное время.
ВАРИАНТ III Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:20.
По программе экскурсии:
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 21:00.
Свободное время.
ВАРИАНТ IV Экскурсия «ГРОЗНЫЙ» в 6:10.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Возвращение в отель ~ в 22:00.
ВАРИАНТ V (только для граждан РФ) Экскурсия «ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ» в 5:00.
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Доп. расходы на заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия».
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.
Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку.
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00.
Обед в отеле в 12:30.
ВАРИАНТ I Экскурсия «ЖЕЛЕЗНОВОДСК» в 14:00.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18.00.
ВАРИАНТ II Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам в 14:00
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:
Окончание экскурсии в 17.30.
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00.
Обед в отеле в 12:30.
ВАРИАНТ I Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам в 14:00
ВАРИАНТ II Экскурсия «КИСЛОВОДСК» в 13:00.
ВАРИАНТ III Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:00.
ВАРИАНТ IV РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА «КАВКАЗСКИЙ ИЕРУСАЛИМ» в13:00.
По программе экскурсии:
Петропавловский храмовый комплекс – знаменитая достопримечательность города Ессентуки.
В течении 15 лет на территории комплекса были построены: Петро-Павловский и Успенский храмы, Вифлеемская пещера, Троицкая, Вознесенская и арочная часовни.
Венчает весь этот комплекс 22-х метровый скульптурный Образ Христа Воскресшего.
В дополнение посещение Свято-Георгиевского женского монастыря, построенного рядом с поселком Ясная поляна, где в ясную погоду, с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой - на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.
В храме можно помолиться иконе Феодоровской Пресвятой Богородице, которой молятся в трудных родах роженицы.
Под сенью монастыря много и других святынь: чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всецарица», частицы святых мощей Великомученика Георгия Победоносца, Преподобного Серафима Саровского, Преподобного Ионы Киевского, Святого Луки (Симферопольского), всех Преподобных жен Дивеевских.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
ВАРИАНТ V Экскурсия «СУВОРОВСКИЕ БАНИ» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему (имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом).
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Ужин в отеле ~ в 19:00.
ВАРИАНТ VI Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:00.
ВАРИАНТ VII Экскурсия «ДОМБАЙ» ~ 06.00.
ВАРИАНТ VIII Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:20.
Все описания программ в 1, 2 и 3 дне тура.
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12:00).
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице "Бештау" и «Наутилус».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в "Бештау", руб:
|КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
|Стоимость
Стоимость
Доп. сутки
СТАНДАРТ (DABL)
размещение 2-х местное
|34 200
|3 500
СТАНДАРТ (DABL)
Размещение 1-но местное
|43 100
|5 800
КОМФОРТ (DABL)
размещение 2-х местное
|35 550
|3 800
КОМФОРТ (DABL)
Размещение 1-но местное
|45 850
|6 400
КОМФОРТ (DABL)
размещение на доп. месте
(ЕВРОРАСКЛАДУШКА)
|28 000
|2 050
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в «Наутилус», руб:
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
|КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
|Стоимость
Стоимость
Доп. сутки
СТАНДАРТ
размещение 2-х местное
|26 500
|2 600
СТАНДАРТ
размещение 1-но местное
|33 450
|4 350
ПОЛУЛЮКС
размещение 2-х местное
|28 900
|3 200
ПОЛУЛЮКС
Размещение 1-но местное
|38 300
|5 550
ПОЛУЛЮКС
Размещение 3-х местное
|28 900
|3 200
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию туристу, надо определиться с экскурсией при покупке тура.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»
Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Экскурсия «Эльбрус»
г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) – 900 руб.
Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гора Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1400 руб.
Залог за ски-пасс на Эльбрусе (если не используется, стоимость залога возвращается на обратном пути в кассах) – 100 руб.
Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» – 200 руб.
Экскурсия «Домбай»
Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:
При единовременной оплате всех 3-х уровней – 1600 руб.
Экскурсия «Верхняя Балкария»
Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб.
Экскурсия «Грозный»
Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода – 500 руб.
Экскурсия «Горная Ингушетия»
Проезд по территории заповедника «Эрзи» -150 руб.
Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) – 350 руб.
Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” – 500 руб.
Посещение Башни Согласия в городе Магасе –100 руб.
Экскурсия «Казачье подворье»
Представление и угощение – 1000 руб.
Экскурсия «Медовые водопады»
Экологический сбор на территории турбазы – 100 руб.