Нетронутая природа, поселения первых людей, подземные церкви и пещеры. Дивногорье оправдывает своё название и удивляет неожиданными сближениями. Здесь вы услышите о скалах-останцах и останках древних цивилизаций. Увидите археологические памятники сразу 5 периодов, степные урочища и единственные в своём роде меловые горы. И всё это — в двух часах езды от Воронежа.

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Описание

Что вас ожидает

Узнаваемые черты одного из живописнейших уголков Турции бросаются в глаза всем гостям Спасского монастыря в Костомарово. Здесь, словно в каппадокийских пещерах, расположены подземные храмы. Таинственная гора Фавор, местная Голгофа с Поклонным крестом и Гефсиманский сад – все эти места раскроют перед вами тайну такого неожиданного сходства.

Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.

Организационные детали