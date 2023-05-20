Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово

Исследовать самые интересные уголки музея-заповедника в группе до 40 человек

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Нетронутая природа, поселения первых людей, подземные церкви и пещеры. Дивногорье оправдывает своё название и удивляет неожиданными сближениями. Здесь вы услышите о скалах-останцах и останках древних цивилизаций.

Увидите археологические памятники сразу 5 периодов, степные урочища и единственные в своём роде меловые горы. И всё это — в двух часах езды от Воронежа.
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
Русская Каппадокия: групповой тур в Дивногорье и Костомарово
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Узнаваемые черты одного из живописнейших уголков Турции бросаются в глаза всем гостям Спасского монастыря в Костомарово. Здесь, словно в каппадокийских пещерах, расположены подземные храмы. Таинственная гора Фавор, местная Голгофа с Поклонным крестом и Гефсиманский сад – все эти места раскроют перед вами тайну такого неожиданного сходства.

Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер из Воронежа и обратно на комфортабельном автобусе туристического класса, входные билеты и монастырская трапеза
  • Во время внешнего осмотра используются радиогиды с радиусом действия более 50 метров, чтобы вы могли фотографировать местность и при этом слышать гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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