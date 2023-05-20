Исследовать самые интересные уголки музея-заповедника в группе до 40 человек
Увидите археологические памятники сразу 5 периодов, степные урочища и единственные в своём роде меловые горы. И всё это — в двух часах езды от Воронежа.
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Описание
Что вас ожидает
Узнаваемые черты одного из живописнейших уголков Турции бросаются в глаза всем гостям Спасского монастыря в Костомарово. Здесь, словно в каппадокийских пещерах, расположены подземные храмы. Таинственная гора Фавор, местная Голгофа с Поклонным крестом и Гефсиманский сад – все эти места раскроют перед вами тайну такого неожиданного сходства.
Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- В стоимость включены: трансфер из Воронежа и обратно на комфортабельном автобусе туристического класса, входные билеты и монастырская трапеза
- Во время внешнего осмотра используются радиогиды с радиусом действия более 50 метров, чтобы вы могли фотографировать местность и при этом слышать гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.