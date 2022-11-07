Великий шелковый путь

«Великий шелковый путь» - это межрегиональный туристический маршрут, проходящий по территории субъектов СКФО

5
3 отзыва
«Великий шелковый путь» — это межрегиональный туристический маршрут, проходящий по территории субъектов СКФО.
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Великий шелковый путь
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кисловодск
Кисловодск
Прогуляемся по знаменитому парку и отведаем термальную воду
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус
Мастер-класс
Мастер-класс
Научимся готовить осетинские пироги и тут же их попробуем
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным и увидим самые известные мечети республики
Дагестан
Дагестан
Сулакский каньон и бархан Сарыкум – места, обязательные к посещению в Дагестане

Описание

Основной маршрут путешествия: Ставропольский край • Карачаево-Черкесия • Кабардино-Балкария • Северная Осетия — Алания • Республика Ингушетия • Чеченская Республика • Республика Дагестан.

Программа тура по дням

1 день

Карачаево-Черкесия / Ставропольский край

Встреча гостей в аэропорту Кавказских Минеральных Вод до 12:45.

Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию на Медовые Водопады.

Обед. Включен в стоимость тура.

Посещение туркомплекса «Медовые водопады».

Медовыми водопады названы по легенде.

Некогда у водопадов обитала огромная колония диких пчел.

Меда было такое количество, что в жаркие летние дни он плавился и тягуче стекал из сот под ледяные струи воды.

И тогда вода становилась сладкой на вкус.

Свободное время, покупка сувениров.

Трансфер 25 км в Кисловодск.

Посадка в автобусы. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск уже два столетия пользуются неизменной популярностью как всероссийские бальнеологические здравницы.

Здесь из-под земли бьют сотни различных по составу источниковтермальной воды.

Ее пьют, в ней купаются и принимают ванны.

Воды и грязи эффективно помогают от многих заболеваний.

Поэтому в крае построены многочисленные санатории, в том числе и государственные.

Для лечения и профилактики приезжайте на воды минимум на 7-10 дней.

Ознакомительная экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод.

Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны.

Купание в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой. Бассейны на открытом воздухе.

Купание – наслаждение, полезное для оздоровления организма.

Тело и душа мгновенно сбрасывают все заботы, радует каждое мгновение жизни!

Мгновенный эффект длится сутки после купания.

Общее время пребывания в купальне 1 час, включая время купания – не более 15 минут.

Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, тапочки и полотенце.

Входной билет в Суворовские ванны не включен в стоимость тура.

Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю.

Размещение в отеле.

Ужин – не включен в стоимость.

Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.

Карачаево-Черкесия / Ставропольский крайКарачаево-Черкесия / Ставропольский крайКарачаево-Черкесия / Ставропольский край
2 день

Кабардино-Балкария

Завтрак в отеле.

Ранний выезд, трансфер в Приэльбрусье 160 км, около 3,5 часов с двумя остановками.

Остановка на Поляне Нарзанов – место, где из-под земли выходят минерализованные воды.

Всего три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку.

Ранний обед. Включен в стоимость тура.

Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м.

Эльбрус – спящий двуглавый вулкан.

Он находится в списке семи высочайших гор мира, наряду с Джомолунгмой и Килиманджаро.

Его высота над уровнем моря составляет 5642 м.

Повезет ли вам увидеть легендарные вершины или Эльбрус спрячет их в облаках?

Билеты на канатную дорогу – за дополнительную плату, по тарифу канатной дороги.

Спуск вниз.

14:00 Обед. Включен в стоимость тура.

Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, 130 км.

Около 2,5 часов.

Прибытие в Нальчик.

Размещение в отеле, свободное время.

Ужин не включен в стоимость.

Кабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-Балкария
3 день

Кабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания

Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер 140 км во Владикавказ, Северная Осетия-Алания, около 2,5 часов.

Начало экскурсии по Владикавказу.

Город основан по указу императрицы Екатерины II.

У Владикавказа много граней.

Кому-то он покажется самым обычным, другой влюбится в него навсегда.

13:30 – 14:30 Обед и мастер-класс приготовления осетинских пирогов. Включен в стоимость тура.

Продолжение экскурсии по Владикавказу.

Вы увидите сказочную архитектуру Суннитской мечети, построенной 109 лет назад.

Вас удивит Александровский проспект, на котором располагаются пышные дворцы, построенные до революции, и площадь революционера Штыба, расположенная по соседству.

И не может быть экскурсии по Владикавказу без барсов на мосту, без Терека и без стихотворений Коста Хетагурова!

Размещение в отеле.

Свободное время.

Отдых и ночлег в отеле.

Кабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания
4 день

Республика Ингушетия

Завтрак в отеле.

Посадка в автобусы.

Трансфер 60 км с одной остановкой в горы Ингушетии.

Ляжгинский водопад.

Небольшой горный водопад расположен недалеко от дороги.

Живописное и уютное местечко.

К водопаду ведет необорудованная лесная тропинка.

В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется.

Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.

Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного прогуляться по гребню скалы.

Обед в горах. Включен в стоимость тура.

Экскурсия по башенному комплексу Эгикал.

С началом монгольского нашествия маршрут Великого шелкового пути проложили заново, через горы.

Башенный город Эгикал – свидетель тех далеких времен.

Народ Ингушетии расселился по долине из этой крепости.

Ингуши так и называют себя – галгаями, людьми башен.

Последние жители покинули башенный город в период репрессий, в годы Великой Отечественной Войны.

От главной дороги к замковому комплексу нужно пройти пешком по грунтовой дороге около 10 минут.

Трансфер 72 км с одной остановкой в Назрань, к Мемориалу Памяти и Славы.

Мемориальный комплекс построен в 1997 году. Каждый объект мемориала наполнен глубоким смыслом.

Теплушка, в которой депортировали ингушей с родной земли, здесь же – памятные плиты с именами жителей Ингушетии – участниками ВОВ.

Девять башен, оплетенных колючей проволокой.

Башни символизируют количество депортированных народов.

Также вы увидите монумент последнему защитнику Брестской крепости лейтенанту Уматгирею Артагановичу Барханоеву.

Важное место отведено конному памятнику, посвященному легендарной Дикой дивизии.

Трансфер 140 км в Грозный, Чеченская республика.

Свободное время.

Отдых и ночлег в отеле.

Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика Ингушетия
5 день

Чеченская Республика

Завтрак в отеле.

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсии (около 3 часов).

Грозный – город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Вы побываете в православной церкви Архангела Михаила, по желанию (за доплату 100 рублей) поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».

Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.

Посетите самую большую на Кавказе мечеть «Сердце Чечни».

Увидите Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.

Обед включен в стоимость тура.

16:30 Экскурсия за дополнительную плату «Вечерние мечети» в город Аргун и в Шали.

Переезд Грозный – Шали около 40 минут.

Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда в Шали – самая большая в Европе.

Ее залы вмещают 30 000 верующих, а на территории парка, разбитого вокруг – 70 000.

Впечатляющих размеров мечеть облицована белоснежным мрамором с греческого острова Тасос.

Этот камень отражает свет и дарит прохладу в жару.

При определенном освещении мечеть кажется миражом, сотканным из облаков, почти прозрачной.

Внутреннее убранство также очень впечатляет.

Центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.

В парке бьют 12 фонтанов и цветут тысячи роз.

Переезд в Аргун, 20 минут.

Красиво освещенная в темное время суток мечеть имени Аймани Кадыровой, «Сердце матери», выполнена в стиле хай-тек.

Это первая на территории нашей страны мечеть в современном стиле.

В честь открытия мечети прошел марафон «От сердца к сердцу».

Известно, что участниками марафона стали более 5 тысяч жителей Чечни и других регионов Северного Кавказа.

Пробег от мечети «Сердце Чечни» в Грозном до мечети имени Аймани Кадыровой в Аргуне составил 16,4 км.

Возвращение в Грозный.

Ужин не включен в стоимость тура.

Размещение в отеле.

Отдых и ночлег в отеле.

Чеченская РеспубликаЧеченская РеспубликаЧеченская РеспубликаЧеченская Республика
6 день

Дагестан

Завтрак.

8:30 Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон.

Прибытие на смотровую площадку.

Самый глубокий каньон в Европе и глубже Большого каньона.

По глубокому каньону течет река Сулак, воды ее необычного яркого оттенка.

Переезд 40 минут на обед.

14:30 Обед. Включен в стоимость тура.

Переезд к самому большому в Европе песчаному бархану Сарыкум – тому самому, где снимали фильм «Белое солнце пустыни».

16:00 Прогулка по бархану.

Трансфер в отель 10 минут.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля (не включен в стоимость).

ДагестанДагестанДагестанДагестан
7 день

Дагестан

Завтрак в отеле.

8:45 Трансфер 180 км в Дербент (120 км, около 2,5 часов).

Дербент – древнейший город в России!

Дербенту – 5000 лет и он мало изменился за это время.

Те же стены из известняка, дагестанского камня, как его здесь называют, те же спокойные гостеприимные жители.

Заезд на городской пляж Дербента, свободное время 30 минут.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала.

Нарын-кала – часть оборонительного сооружения древних персов.

Прикоснитесь к стенам, построенным тысячелетия назад!

Билеты в музей за дополнительную плату.

Обед. Включен в стоимость тура.

Сити-тур: Джума-мечеть, старинная Армянская церковь, тесные старинные улочки – магалы. Берег Каспийского моря.

Посадка в автобус в условленном месте в 16:30.

Трансфер 110 км в аэропорт «Уйташ», Махачкала, около 2,5 часов в пути.

ДагестанДагестанДагестанДагестан

Проживание

Тур предусматривает проживание в:

  • гостинице "Маск" (стандарт) – с. Иноземцево;
  • отель "Азимут","Нальчик Холл" (стандарт) – г. Нальчик;
  • "Владикавказ" – Владикавказ;
  • гостиница "Беркат","Тийналла" (стандарт) – г. Грозный;
  • гостиница "Лорд","Алеон" (стандарт) – Дагестан.

Либо в других аналогичных гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

стандарт
стандартный двухместный номер
Взрослый на основном месте60 000
Ребёнок 5—8 лет на основном месте54 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте42 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте54 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте51 000
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте75 500
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте42 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте51 000

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Бизнес-Отель «Маск»

6 ночей

Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.

В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Бизнес-Отель «Маск»Бизнес-Отель «Маск»Бизнес-Отель «Маск»Бизнес-Отель «Маск»Бизнес-Отель «Маск»Бизнес-Отель «Маск»Бизнес-Отель «Маск»

AZIMUT Отель

6 ночей

Отель AZIMUT Нальчик с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

AZIMUT ОтельAZIMUT ОтельAZIMUT ОтельAZIMUT ОтельAZIMUT ОтельAZIMUT ОтельAZIMUT Отель

Гостиница «Владикавказ Интурист»

6 ночей

К услугам гостей 3-звездочные номера с рестораном. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля бар и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Отель расположен в 1,8 км от Республиканского стадиона "Спартак". Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. В номерах есть собственная ванная комната, а в некоторых номерах отеля есть балкон. Во всех номерах установлен холодильник. Каждое утро в отеле сервируется завтрак "шведский стол". Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться услугами прачечной. Расстояние до ближайшего аэропорта Владикавказа составляет 21 км.

Гостиница «Владикавказ Интурист»Гостиница «Владикавказ Интурист»Гостиница «Владикавказ Интурист»Гостиница «Владикавказ Интурист»Гостиница «Владикавказ Интурист»Гостиница «Владикавказ Интурист»Гостиница «Владикавказ Интурист»Гостиница «Владикавказ Интурист»

Гостиница Беркат

6 ночей

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Гостиница БеркатГостиница БеркатГостиница БеркатГостиница БеркатГостиница БеркатГостиница Беркат

Сарыкум Бизнес Отель и Спа

6 ночей

Бизнес- и спа-отель «Сарыкум» расположен в Махачкале. К услугам гостей спа-центр с сауной, крытым бассейном и массажными услугами, а также собственная парковка и бесплатный WiFi.

Элегантные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств — балкон. В ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

При бизнес- и спа-отеле «Сарыкум» есть ресторан, где вам предложат блюда местной кухни. В баре отеля можно заказать напитки. В отеле есть общий лаундж и сад.

Сарыкум Бизнес Отель и СпаСарыкум Бизнес Отель и СпаСарыкум Бизнес Отель и СпаСарыкум Бизнес Отель и СпаСарыкум Бизнес Отель и СпаСарыкум Бизнес Отель и СпаСарыкум Бизнес Отель и Спа

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Питание по программе (6 завтраков, 7 обедов)
  • Двухместное размещение в отеле
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Экскурсия «Вечерние мечети» (по желанию) – 1 200 руб.
  • Стоимость входных билетов: Нарынкала – от 150 на башню Грозный Сити – от 100 руб. на Суворовские источник – от 350 руб на канатные дороги – от 900 руб в зависимости от уровня бархан Сарыкум в музеи
  • Нарынкала – от 150
  • На башню Грозный Сити – от 100 руб.
  • На Суворовские источник – от 350 руб
  • На канатные дороги – от 900 руб в зависимости от уровня
  • Бархан Сарыкум
  • В музеи
  • Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальные принадлежности для Суворовских источников, полотенце (можно взять в прокат);
  • ветровка для Эльбруса;
  • удобная обувь.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?

Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.

Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.

С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней

Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
7 ноя 2022
Замечательные гиды, хорошо подобранный маршрут. Получили огромное удовольствие от поездки и массу впечатлений
С
18 окт 2022
Большое спасибо за незабываемый отдых. Это путешествие перевернуло мое представление о Кавказе.
М
18 окт 2022
Тур замечательный. Всем рекомендую. Для любителей природы, истории, национальной кухни. Северная Осетия и горная Ингушетия стали открытием. Гиды рассказывали с большой любовью и гордостью о своём родном крае. Море впечатлений и фотографий. Всем огромное спасибо.

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