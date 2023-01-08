Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге

Интересный новый маршрут, во время которого путешественники смогут испытать динамику велопрогулки

5
3 отзыва
Интересный новый маршрут, во время которого путешественники смогут испытать динамику велопрогулки по ярким достопримечательностям центральной России.

Если Вы любите проводить выходные дни на природе активно, но предпочитаете комфорт во время похода, то этот тур именно для Вас. Его особенностью является возможность размещения путешественников в комфортных условиях. На новой экобазе вас ждут уютные двух-трехместные сафари-тенты.
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Мценск и встреча группы

16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721 Ч.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

С 18:00 Заезд на экобазу на личном автотранспорте.

20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд на берег реки.

21:00 Поздний ужин.

Вечер знакомств у костра.

Мценск и встреча группыМценск и встреча группыМценск и встреча группы
2 день

Начало велопутешествия. Посещение усадьбы Шатиловых

9:00 Завтрак в кафе;

11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

14:00 Обед в походных условиях.

15:00 Продолжение веломаршрута.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе.

21:00 Игры и развлечения у костра.

Начало велопутешествия. Посещение усадьбы ШатиловыхНачало велопутешествия. Посещение усадьбы ШатиловыхНачало велопутешествия. Посещение усадьбы ШатиловыхНачало велопутешествия. Посещение усадьбы Шатиловых
3 день

Экскурсия на городище Новосиль, отъезд

9:00 Завтрак в кафе.

10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).

Экскурсия на городище Новосиль.

14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».

16:00 Возвращение в лагерь.

Обед.

17:30 Отъезд на ж. д. вокзал г. Мценска.

19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.

Экскурсия на городище Новосиль, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Активный глэмпинг Сплав стихийАпрель -июньС 27 июня
Двухместный модуль Призма на склоне без удобств
Взрослый на основном месте1190012900
Одноместное размещение1600017000
Двухместный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
Взрослый на основном месте1390014900
Взрослый на дополнительном месте1290013900
Одноместное размещение2000021000
Семейный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
Взрослый на основном месте1390014900
Взрослый на дополнительном месте1290013900
Одноместное размещение2000021000
Палаточный лагерь
Двухместная палатка TRAMP LAIR 2
Взрослый на основном месте89009900
Одноместное размещение990010900
Трехместная палатка TRAMP LAIR 3
Взрослый на основном месте89009900

Варианты проживания

Активный глэмпинг Сплав стихий

2 ночи

Новая экобаза с уютными двух-трехместными сафари-тентами и удобствами.

Активный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихийАктивный глэмпинг Сплав стихий

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута/ до ж. д. вокзала г. Мценска
  • Продукты питания
  • Прокат инвентаря (велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При размещении в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение инструктором
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Жд билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не указанные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
г. Мценск и г. Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли сотовая связь на маршруте?

На маршруте ловит Билайн и Мегафон 40%, остальные сотовые связи отсутствуют.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 янв 2023
Огромное спасибо организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию. Всё супер вы лучшие!!!
О
22 авг 2022
Все сопровождение организации отличное!
М
28 июля 2022
Организация на высоте, питание хорошее, встречают дружелюбно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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