Мценск и встреча группы

16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721 Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
С 18:00 Заезд на экобазу на личном автотранспорте.
20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки.
21:00 Поздний ужин.
Вечер знакомств у костра.
9:00 Завтрак в кафе;
11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
14:00 Обед в походных условиях.
15:00 Продолжение веломаршрута.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе.
21:00 Игры и развлечения у костра.
9:00 Завтрак в кафе.
10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).
Экскурсия на городище Новосиль.
14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».
16:00 Возвращение в лагерь.
Обед.
17:30 Отъезд на ж. д. вокзал г. Мценска.
19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.
Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Активный глэмпинг Сплав стихий
|Апрель -июнь
|С 27 июня
|Двухместный модуль Призма на склоне без удобств
|Взрослый на основном месте
|11900
|12900
|Одноместное размещение
|16000
|17000
|Двухместный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
|Взрослый на основном месте
|13900
|14900
|Взрослый на дополнительном месте
|12900
|13900
|Одноместное размещение
|20000
|21000
|Семейный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
|Взрослый на основном месте
|13900
|14900
|Взрослый на дополнительном месте
|12900
|13900
|Одноместное размещение
|20000
|21000
|Палаточный лагерь
|Двухместная палатка TRAMP LAIR 2
|Взрослый на основном месте
|8900
|9900
|Одноместное размещение
|9900
|10900
|Трехместная палатка TRAMP LAIR 3
|Взрослый на основном месте
|8900
|9900
Новая экобаза с уютными двух-трехместными сафари-тентами и удобствами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
На маршруте ловит Билайн и Мегафон 40%, остальные сотовые связи отсутствуют.
Страховка входит в стоимость тура.