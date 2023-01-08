Зимние забавы на выходные

Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха

5
3 отзыва
Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха. Выходные будут насыщены играми и развлечениями, мастер-классами и лыжными прогулками. Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления. Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами.
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лыжная прогулка
Лыжная прогулка
Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления
Зимние забавы
Зимние забавы
Вас ждут увлекательные ватрушки, ледяные горки и коньки
Фаер-шоу
Фаер-шоу
Магия огня в сочетании с музыкой подарят Вам яркие незабываемые ощущения
Русская баня с веником
Русская баня с веником
Насладитесь чашкой ароматного чая после жаркой парилки
«Лазер-таг»
«Лазер-таг»
Вы сможете почувствовать азарт и единение команды во время тактических боев
«Поход за Мудростью»
«Поход за Мудростью»
Интерактивная спортивно-развлекательная программа, где наш путь будет лежать через заброшенную деревню, в которой живет только один человек

Программа тура по дням

1 день

Вечер знакомств

20.10 Встреча на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

21.30 Ужин. Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Вечер знакомств
2 день

Лыжный маршрут, соревнования по биатлону

09.30 Завтрак.

11.00 Подбор лыжного снаряжения. Интерактивная программа «Поход за Мудростью».

Лыжный маршрут «Лесная сказка» (5-8 км).

13.00 Обед.

14.00 Развлечения на улице около дома. Соревнования по биатлону. Катание на ватрушках.

17.00 Мастер-класс по фаер-шоу.

19.00 Русская баня с березовыми веничками. Чай на травах.

21.00 Ужин.

21.00 Настольные игры и развлечения.

Лыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлону
3 день

Игры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классы

09.30 Завтрак.

11.00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазер таг» или игра- квест «Следопыты».

14.00 Обед.

15.00 Мастер-класс по игре на народных инструментах или Мастер класс по изготовлению народной игрушки.

16.00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».

Лыжная прогулка по желанию.

17.30 Выезд на железнодорожный вокзал г. Мценска.

19.15 Отъезд электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Игры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Орла (с удобствами на этаже).

Варианты проживания

Гостевой дом

2 ночи

Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.

Гостевой домГостевой домГостевой домГостевой домГостевой домГостевой дом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по программе
  • Питание по программе
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Развлекательная программа
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер – классах по программе
  • Баня 3 часа
  • Спортивная страховка
Что не входит
  • Проезд Москва – Мценск – Москва
  • Продукты, не включенные в меню
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Как добраться до г. Мценск?

Москва - Мценск 16.35 Электропоезд экспресс № 721Ч «ЛАСТОЧКА» Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Мценск - Москва 19.15 Электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА». Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

На заказном автотранспорте трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 6 до 18 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.

На личном автотранспорте.

Какая стоимость для детей?

Детям до 12 лет – 12 000 рублей с человека.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 янв 2023
Огромное спасибо организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию. Всё супер вы лучшие!!!
О
22 авг 2022
Все сопровождение организации отличное!
М
28 июля 2022
Организация на высоте, питание хорошее, встречают дружелюбно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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