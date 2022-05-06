В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)

Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)

Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)

Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)

Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:

Явиться к месту сбора группы в назначенное время.

Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.

Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.

Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.

Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.