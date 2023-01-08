Зимний отдых на лыжах

Тур выходного дня для всей семьи

5
3 отзыва
Тур выходного дня для всей семьи.

Пройдите на лыжах, наслаждаясь зимним пейзажем, скатитесь с горы на ватрушках, а после заряда положительными эмоциями, посетите русскую баньку с веником из березы.
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лыжи
Лыжи
Лыжные прогулки по живописным местам
Русская баня
Русская баня
Насладитесь чашкой ароматного чая после жаркой парилки
Все включено
Все включено
Проживание, трехразовое домашнее питание, аренда инвентаря

Программа тура по дням

1 день

г. Мценск

20.10 Встреча на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

21.30 Ужин. Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

г. Мценск
2 день

Лыжи, ватрушки и русская баня

09.30 Завтрак.

11.00 Подбор лыжного снаряжения. Лыжный маршрут «Лесная сказка» (8 км).

13.00 Обед.

14.00 Развлечения на улице около дома. Катание на ватрушках.

18.00 Русская баня с березовыми веничками. Чай на травах.

20.00 Ужин.

21.00 Настольные игры и развлечения.

Лыжи, ватрушки и русская баняЛыжи, ватрушки и русская баняЛыжи, ватрушки и русская баняЛыжи, ватрушки и русская баня
3 день

Лыжный маршрут, катание с горы и отъезд

09.30 Завтрак.

11.00 Лыжный маршрут "Болховская околица" 12 км

14.00 Обед.

15.00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».

17.30 Выезд на железнодорожный вокзал Мценска.

19.15 Отъезд электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Лыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Орла (с удобствами на этаже).

Фото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом

2 ночи

Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.

Гостевой домГостевой домГостевой домГостевой домГостевой домГостевой дом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт от г. Мценска до гостевого дома «Орла» и обратно до г. Мценска
  • Питание
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер – классах по программе
Что не входит
  • Проезд Москва – Мценск – Москва
  • Продукты, не включенные в меню
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Как добраться до г. Мценск?

Москва – Мценск 16.35 Электропоезд экспресс № 721Ч «ЛАСТОЧКА» Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Мценск – Москва 19.15 Электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА». Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

На заказном автотранспорте трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 6 до 18 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.

На личном автотранспорте

Какая стоимость для детей?

Детям до 12 лет – 10700 рублей с человека.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 янв 2023
Огромное спасибо организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию. Всё супер вы лучшие!!!
О
22 авг 2022
Все сопровождение организации отличное!
М
28 июля 2022
Организация на высоте, питание хорошее, встречают дружелюбно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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