Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном

Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города

5
3 отзыва
Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города, уютные горные аулы со старинными башнями, уникальное озеро Кезеной-Ам и исключительные по красоте горные ландшафты. Динамичный и не утомительный тур. Много экскурсий и свободного времени.
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кезеной-Ам
Кезеной-Ам
Высокогорное озеро Кезеной-Ам - самое большое озеро Чечни
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим глубочайший каньон в Европе
Грозный
Грозный
Познакомимся с сердцем Чечни - городом Грозный

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом Грозный

13:10 Встреча в аэропорту, размещение в отеле.

Время на обед (не включен в программу тура).

14:30 экскурсия «Грозный от истории к будущему».

Обзорная экскурсия по городу, вы посетите: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, смотровую площадку на крыше одного из высотных зданий «Грозный- Сити», неповторимую мечеть «Сердце Чечни», пройдемся по проспекту М. Эсамбаева.

Далее мемориальный комплекс Аллея Славы и музей имени А. Кадырова.

Свободное время.

Знакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом Грозный
2 день

Чеберлоевский район, Кезеной-Ам

9:10 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).

Путь от Грозного до озера на машине занимает около 3 часов.

Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.

Чтобы подъехать к озеру нужно преодолеть Андийский хребет.

Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.

Обед.

Далее экскурсия в древнее селение.

От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.

Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем.

Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.

Возвращение город.

Чеберлоевский район, Кезеной-АмЧеберлоевский район, Кезеной-АмЧеберлоевский район, Кезеной-АмЧеберлоевский район, Кезеной-Ам
3 день

Итум Кали

09:10 Трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью.

Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».

Обед.

По дороге вы увидите древние башни-близнецы.

Башни, встроенные в выемку скалы, находятся в местности между селениями Гучум-Кале и Ушкалой Итум-Калинского района на правом берегу реки Чанти-Аргун.

Башни четырехэтажные, высотой около 12 метров.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Возвращение в Грозный.

Итум КалиИтум КалиИтум Кали
4 день

Экскурсия в Сулакский каньон

9:10 Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон.

Прибытие на смотровую площадку.

Самый глубокий каньон в Европе и глубже Большого каньона.

По глубокому каньону течет река Сулак, воды ее необычного яркого оттенка.

Переезд 40 минут на обед.

14:30 Обед.

Обед проходит на территории уникального комплекса "Главрыба".

Это удивительной красоты форелевое хозяйство за последние годы выросло в целый туристический центр с парковой зоной, аттракционами и большой территорией форелевого завода, где можно посмотреть как разводят "царскую рыбу" и даже половить её.

Так же на территории "Главрыба" есть возможность катания на катерах по реке Сулак.

Сбор у автобуса.

16:00 Выезд в Грозный

Возвращение в Грозный в 18:30.

Экскурсия в Сулакский каньонЭкскурсия в Сулакский каньонЭкскурсия в Сулакский каньон
5 день

Отъезд

Завтрак.

К 12:00 освобождение номеров.

Свободное время, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Беркат»/«Городок»/аналогичная гостиница.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещениестандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте37 900
Ребёнок 5—8 лет на основном месте35 200
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте26 500
Ребёнок 9—16 лет на основном месте37 900
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте32 200
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте45 800
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте26 500
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте32 200
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте37 900
Одноместное размещение45 800
Ребёнок 5—8 лет на основном месте35 200
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте26 500
Ребёнок 9—16 лет на основном месте37 900
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте32 200

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

4 ночи

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Городок

4 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

ГородокГородокГородокГородокГородокГородок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 3* (двухместное размещение)
  • Питание: завтраки, обеды в горах
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на тур. объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Доп. ночь перед туром и после тура - 5000 руб.
  • Индивидуальный трансфер - 1900 руб.
  • Питание, не указанное в программе (ужины, обеды в городе)
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
В
13 июня 2022
Отзыв о путешествии в туре" Знакомство с Чеченской Республикой". Путешествовала с 3.06.22г. по 7.06.22 г. Тур понравился, хорошо организован обеими сторонами, турфирмой "Большая страна" и принимающей стороной в городе Грозном. Персонал "Большой страны" четко, добросовестно, по- доброму внимательно решили со мной все процедуры по организации поездки, удачно подобрали время вылета самолета, до последнего дня поддерживали связь и консультировали по возникающим вопросам. Встречающая в городе Грозном в лице Зареты очень тепло встретила в аэропорту и обеспечила трансфер до гостиницы. Очень хорошее впечатление произвела хрупкая, улыбчивая и внимательная Зарета, она создала группу в интернете, всегда была с нами на связи, организовывала и решала все вопросы. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нас знакомил с Чеченской Республикой с нами. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нашу группу знакомил с Чеченской Республикой молодой человек по имени РАМЗАН. Не ошибусь, если скажу, Рамзан (с бархатным баритоном в голосе) своим позитивом, юмором, знанием своего дела, умением работать и общаться с туристами, доброжелательный и веселый, доставлял огромное удовольствие всем нам. Очень грамотный молодой человек, много знающий об истории, прошлом и настоящем Чеченской республики. Жили в гостинице Беркат, 3 звезды, по своему уровню хорошая гостиница, в номере все удобства. Завтраки - шведский стол, питание хорошее. Очень хорошо была составлена Программа тура. Каждый день МЧС давал сводку о ливнях на территории республики и в горах. Благодаря гиду, удавалось выстраивать так путешествия, что дождь нас обходил стороной. Своей красотой поразил город Грозный, незабываемая пешая экскурсия по городу, город утопает в миллионах роз, очень красивые парковые зоны отдыха для жителей, природные ландшафты и фонтаны, уютные пешие улочки, мечеть "Сердце Чечни", город поразил своей чистотой и гостеприимством. Особенно красив город Грозный в ночное время, когда город освещен разноцветной иллюминацией. Большое впечатление произвела поездка на озеро Козеной-Ам, находящего высоко в горах. Озеро имеет необычный цвет воды, завораживает своей красотой. Самой интересной была экскурсия в Аргунское ущелье. Незабываемые бурная река Чанты-Аргун, красивые склоны гор и водопад, спадающий в три каскада. Очень впечатляет под "ем по лестницам к третьему каскаду. Особое впечатление произвела поездка на ночную экскурсию "Вечерние мечети" в город Шали и Аргун. Очень понравилась мечеть "Гордость мусульман "в городе Шали, необыкновенная красота внутреннего убранства мечети, внешнее освещение здания мечети оставляет неизгладимый след в душе каждого, видящего эту красоту. Не менее красива мечеть имени Аймани Кадыровой "Сердце матери" в городе Аргун. Выполненная в стиле хай-тек, впечатляет своей красотой. Не менее интересна экскурсия в Ножай - Юртовский район в с Беной, на родину первого президента А. Кадырова. В этом районе со сравнительно равнинной местностью нас знакомят с чистой и бурной рекой Ясси, ее водопадами и красивой природой. Знакомство с Чеченской Республикой состоялось, я получила представление о природе горных массивов, ущелий, альпийских лугов, которые сейчас красивы от цветения и запаха разнотравья, горных рек и озер. Я в восторге от города Грозный, который еще много строится, и будет еще красивей! Мне понравились гостеприимные люди, которые доброжелательно относились к нам. А еще, мне понравилась в Грозном клубника, черешня и очень вкусные помидоры. Во время поездок мы обедали в ресторанах по месту пребывания, нас кормили национальными блюдами, было вкусно, и возможность познакомиться в чеченским меню. Что хотелось бы пожелать будущим туристам. В городе есть Грозненское море, где жителям включают поющие фонтаны. Я видела рекламу по телевизору, фонтан очень красивый, туристам можно было бы рекомендовать по принципу экскурсии "Вечерние мечети". Несколько человек из группы собирались поехать на поющие фонтаны, помешал ливень. В дождь фонтаны не включают. высылаю фотографии из своего путешествия.
Н
9 июня 2022
Добрый день, Ксения! Это Ваши туристы из г. Санкт-Петербург. Мы вернулись из путешествия в г. Грозный. Мы в восторге!!! Нам все очень понравилось! Особенно хотим отметить нашего гида Рамзана!!! Не хотелось уезжать, настолько было здорово!!))) Огромное Вам спасибо!! Уже вовсю рекламируем Вас всем своим знакомым!!!
З
19 мая 2022
Путешествие в Грозный нам очень понравилось, тур был организован хорошо, начиная от встречи в аэропорту, заселением в гостиницу в центре города. Город Грозный красивый, люди добрые, отзывчивые Экскурсии в горы, красота голубого озера ущелья, когда с одной стороны нависают скалы, а с другой грохочет горная река, но впереди горы со снежными вершинами И это того стоило! Посетили невероятной красоты мечети А ещё когда летели в Москву мой 76 летний муж сказал, в следующем году хочу опять в Грозный! Это говорит о многом спасибо за все

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