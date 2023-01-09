Знакомство с Чеченской Республикой

Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города

5
3 отзыва
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Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города, уютные горные аулы со старинными башнями, уникальное озеро Кезеной-Ам и исключительные по красоте горные ландшафты. Динамичный и не утомительный тур. Много экскурсий и свободного времени.
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Грозный
Грозный
Познакомимся с сердцем Чечни - городом Грозный
Кезеной-Ам
Кезеной-Ам
Высокогорное озеро Кезеной-Ам — самое большое озеро Чечни
Волшебная природа
Волшебная природа
Окунемся в атмосферу гор, голубого неба и чистого воздуха

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом Грозный

13:10 Встреча в аэропорту, размещение в отеле.

Время на обед (не включен в программу тура).

14:30 экскурсия «Грозный от истории к будущему».

Обзорная экскурсия по городу, вы посетите: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, смотровую площадку на крыше одного из высотных зданий «Грозный- Сити», неповторимую мечеть «Сердце Чечни», пройдемся по проспекту М. Эсамбаева.

Далее мемориальный комплекс Аллея Славы и музей имени А. Кадырова.

Свободное время.

Знакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом Грозный
2 день

Чеберлоевский район, Кезеной-Ам

9:10 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).

Путь от Грозного до озера на машине занимает около 3 часов.

Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.

Чтобы подъехать к озеру нужно преодолеть Андийский хребет.

Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.

Обед.

Далее экскурсия в древнее селение.

От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.

Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем.

Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.

Возвращение город около 18:00.

Чеберлоевский район, Кезеной-АмЧеберлоевский район, Кезеной-АмЧеберлоевский район, Кезеной-АмЧеберлоевский район, Кезеной-Ам
3 день

Итум Кали

09:10 Трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью.

Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».

Обед.

По дороге вы увидите древние башни-близнецы.

Башни, встроенные в выемку скалы, находятся в местности между селениями Гучум-Кале и Ушкалой Итум-Калинского района на правом берегу реки Чанти-Аргун.

Башни четырехэтажные, высотой около 12 метров.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Возвращение в Грозный около 16:00.

Итум КалиИтум КалиИтум КалиИтум Кали
4 день

Экскурсия в Беной

9:10 экскурсия в Беной, на реку Ясси.

Маршрут "Ахки т1ай".

Беной — историческая Родина самого крупного чеченского тейпа и Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

В этом районе находится множество достопримечательностей, но основными являются достопримечательности по маршруту "Ахки- Т1ай", который ведет витиеватой лентой сквозь сказочный бенойский лес прямо к устью реки Ясси, столь чистой и бурной, что соприкоснувшись с ее каплями ваши мысли становятся кристально чистыми, а тело наполняется бодростью и природной энергией.

Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, бежит в ущелье, над которым для гостей построены ажурные беседки и мосты.

Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами.

Мощные кроны деревьев спасают от солнца завораживающие места.

12:30 обед.

Возвращение в Грозный около 17:00.

5 день

Отъезд

Завтрак.

К 12:00 освобождение номеров.

Свободное время, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Беркат»/«Городок»/аналогичная гостиница.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещениестандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте37 900
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте32 200
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте45 800
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте32 200
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте37 900
Одноместное размещение45 800
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте32 200

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

4 ночи

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Городок

4 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 3* (двухместное размещение)
  • Питание: завтраки, 3 обеда в горах
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на тур. объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Доп. ночь перед туром и после тура - 5000 руб.
  • Индивидуальный трансфер - 1900 руб.
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
9 янв 2023
Тур понравился! Гид Рамзан превзошёл все ожидания))) супер вежливый, внимательный и чуткий к туристам! Пожалуй не было ни одного вопроса, на который бы он не дал развёрнутый ответ) В целом очень хорошее впечатление от региона, 4 дня даже как-то маловато) можно ещё приезжать)
Е
9 янв 2023
Большое спасибо за организацию тура в Чечню и Дагестан, гид Рамзан поразил энциклопедическими знаниями и мастерством великолепного рассказчика, виды горной Чечни и Дагестана прекрасны
В
18 дек 2022
Здравствуйте. Отношение персонала к туристам на высшем уровне. Гиды подобраны великолепно, со знанием природных и исторических особенностей республики. Всё просто чудесно.

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры
Грозный
Выездные
Обзорные

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