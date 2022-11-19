Знакомство с Чечней и Дагестаном

Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа

4.7
3 отзыва
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа – Дагестану и Чечне! Заезды по воскресеньям: еженедельно с 02.04 по 26.11.2023.Заезды по средам: еженедельно с 05.04 по 01.11.2023.
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление
Удивительный Грозный
Удивительный Грозный
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным
Сочная кухня
Сочная кухня
Национальные дагестанские и чеченские блюда не оставят нас равнодушными
Древний Дербент
Древний Дербент
Прогуляемся по улочкам одного из старейших городов мира
Грандиозный Сулакский каньон
Грандиозный Сулакский каньон
Восхитимся красотой и величием творения природы, растянутого по территории Дагестана на 53 км
Высокогорное озеро
Высокогорное озеро
Побываем у озера Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе

Программа тура по дням

1 день

Махачкала - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш / бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале

Программа тура при заезде по воскресеньям:

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:30.

Махачкала — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — бархан Сарыкум — Избербаш (продолжительность 9 часов).

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 260 км.

Программа тура при заезде по средам:

13:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.

13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Махачкала - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш / бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по МахачкалеМахачкала - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш / бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по МахачкалеМахачкала - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш / бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по МахачкалеМахачкала - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш / бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

*очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться

Программа тура при заезде по воскресеньям:

Избербаш — Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость)

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа тура при заезде по средам:

Избербаш — Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость)

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Избербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Программа тура при заезде по воскресеньям:

Начало08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Программа тура при заезде по средам:

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
4 день

Обзорная экскурсия по Махачкале, Грозный / Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное

Программа тура при заезде по воскресеньям:

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*

Программа тура при заезде по средам:

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – переезд в Грозный.

Начало в 07:30(километраж за день:280 км., продолжительность 8 часов).

Программа дня: Сулакскский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Обзорная экскурсия по Махачкале, Грозный / Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - ЯнтарноеОбзорная экскурсия по Махачкале, Грозный / Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - ЯнтарноеОбзорная экскурсия по Махачкале, Грозный / Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - ЯнтарноеОбзорная экскурсия по Махачкале, Грозный / Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное
5 день

Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный

Программа тура при заезде по воскресеньям:

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие в Грозный/Шали.

Размещение в гостиницах.

Программа тура при заезде по средам:

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Кезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйКезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйКезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйКезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
6 день

Отъезд

Программа тура при заезде по воскресеньям:

Заключительный день в Грозном.

Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.

Программа тура при заезде по средам:

08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный от отеля.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3*02.04.2023-17.06.2023766007660049900109800104800
18.06.2023-02.09.2023804008040053400116000110000
03.09.2023-30.11.2023766007660049900109800104800
AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3*

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Гостиница "Беркат" с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Тийнала»

2 ночи

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Махачкалы в первый день тура по прибытии по воскресеньям в 11:30
  • Групповые трансферы из аэропорта Махачкалы в первый день тура по прибытии по средам в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в пятницу в 11:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в понедельник в 14:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Грозный
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
19 ноя 2022
Тур прошёл замечательно. Нам всё понравилось. Единственная проблема с отменой обратного рейса Аэрофлота в Петербург благополучно разрешилась. На всём маршруте были отличные гиды: Исмаил в Дагестане, Мадина в Чечне. Особенную благодарность выражаем Еве -- гиду в Чечне. Ева -- великолепный, очень эрудированный гид, ответственный и доброжелательный человек. Обязательно обратимся в "Большую Страну" для будущих путешествий
Д
24 ноя 2022
Шикарный тур. Места, природа, история. Очень профессиональные гиды, хорошо знающие и историю и местные традиции и обычаи. Столько информации и впечатлений, лучший отпуск за несколько лет.
Но и к этой бочке меда нашлась ложка дегтя - размещение в Грозном. В Дагестане останавливались в Азимуте, там все хорошо, а вот Беркат в Грозном в конце путешествия смазал впечатление от тура. В номере грязно, такое ощущение, что персонал отеля не слышал о пылесосах, плюс вечером в день нашего заезда отключили горячую воду. Никто об этом не сообщил, узнала уже в душе, на следующее утро на ресепшене с улыбкой пожали плечами и сказали, что ремонтируют трубы, воду так и не дали до нашего отъезда. Данный отель с трудом может претендовать и на 2 звезды.
В
19 ноя 2022
Захватывающий тур. Мы не ожидали, что увидим настолько красивую природу и услышим столько интересного о Дагестане и Чечне.

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