1 день

Махачкала - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш / бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале

Программа тура при заезде по воскресеньям:

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:30.

Махачкала — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — бархан Сарыкум — Избербаш (продолжительность 9 часов).

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 260 км.

Программа тура при заезде по средам:

13:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.

13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.