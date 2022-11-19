Программа тура при заезде по воскресеньям:
10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.
11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:30.
Махачкала — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — бархан Сарыкум — Избербаш (продолжительность 9 часов).
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 260 км.
Программа тура при заезде по средам:
13:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.
13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
*очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться
Программа тура при заезде по воскресеньям:
Избербаш — Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость)
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Программа тура при заезде по средам:
Избербаш — Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость)
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Программа тура при заезде по воскресеньям:
Начало08:00.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск
Программа тура при заезде по средам:
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.
Программа тура при заезде по воскресеньям:
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*
Программа тура при заезде по средам:
Избербаш - Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – переезд в Грозный.
Начало в 07:30(километраж за день:280 км., продолжительность 8 часов).
Программа дня: Сулакскский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Программа тура при заезде по воскресеньям:
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие в Грозный/Шали.
Размещение в гостиницах.
Программа тура при заезде по средам:
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.
Программа тура при заезде по воскресеньям:
Заключительный день в Грозном.
Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.
Программа тура при заезде по средам:
08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный от отеля.
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3*
|02.04.2023-17.06.2023
|76600
|76600
|49900
|109800
|104800
|18.06.2023-02.09.2023
|80400
|80400
|53400
|116000
|110000
|03.09.2023-30.11.2023
|76600
|76600
|49900
|109800
|104800
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3*
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Гостиница "Беркат" с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.